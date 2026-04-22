Ultima șansă pentru ajutorul de stat

Ministerul Transporturilor, împreună cu actuala conducere interimară a companiei, așteaptă un răspuns din partea Comisiei Europene privind extinderea planului de salvare.

Oana Gheorghiu a explicat că oficialii europeni ar putea fi receptivi la această prelungire, având în vedere circumstanțele excepționale create de contextul geopolitic actual și de criza carburanților.

Miza acestor negocieri este vitală: dacă propunerea este respinsă, statul român nu va mai putea acorda niciun fel de sprijin financiar operatorului aerian.

Tarom nu reușește să se țină de planul de redresare

Situația curentă a companiei este critică, Tarom nereușind să respecte graficul de redresare asumat inițial. Vicepremierul a subliniat că actuala structură de personal și modul de operare sunt nesustenabile.

„Tarom se află într-un plan de redresare aprobat de Comisia Europeană. Asta înseamnă că statul român îi dă nişte bani să încerce să se salveze. Din păcate, compania Tarom nu a reuşit să se ţină de acest plan. Nu este în grafic. Un plan de redresare presupune că nu te afunzi în pierderi. Anul trecut, compania Tarom a ajuns la 186 de milioane de lei pierdere”, a spus Oana Gheorghiu.

În ultimii 10 ani, activitatea operațională a generat constant pierderi. Singurul an în care compania a raportat profit a provenit exclusiv din vânzarea unor active (aeronave și sloturi de zbor), nu din activitatea comercială propriu-zisă.

Ineficiența companiei a fost acoperită constant din banii contribuabililor români.

„Ce trebuie noi să facem ca să intervenim înainte să ajungem acolo (n.r. – închiderea Tarom). Asta este propunerea noastră. Şi situaţia este foarte clară. Compania Tarom nu se poate susţine singură în acest moment cu modelul de business pe care îl are, cu structura de personal pe care o are”, a declarat Oana Gheorghiu pentru postul Digi 24.

Soluția Guvernului

Pentru a preîntâmpina falimentul, autoritățile iau în calcul atragerea unor jucători majori din aviație într-un parteneriat sau o fuziune. Un astfel de investitor ar urma să aducă exact ceea ce îi lipsește companiei naționale: know-how, o rețea eficientă de sloturi și o strategie de afaceri viabilă.

Oana Gheorghiu a făcut un apel la renunțarea la „sloganurile politice” în favoarea unei analize realiste a situației, stabilind totodată și liniile roșii ale statului român în eventualitatea unor negocieri cu investitori privați:

Păstrarea brandului Tarom. Menținerea curselor care deservesc rutele interne considerate strategice pentru România.

„Nici eu nu-mi doresc să se închidă Tarom și cred că nimeni nu-și dorește. Dar dacă nu o facem eficientă, va dispărea mai devreme sau mai târziu”, a concluzionat vicepremierul, subliniind urgența reformării companiei.

