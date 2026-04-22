A discutat atât cu Sorin Grindeanu, cât și cu Ilie Bolojan

Kelemen Hunor a confirmat că a purtat discuții atât cu Sorin Grindeanu, cât și cu Ilie Bolojan, exprimându-și speranța că se va ajunge la un consens în termenul legal de 45 de zile. Totuși, liderul UDMR a admis că, în prezent, nu întrevede o soluție concretă pentru ieșirea din impas, potrivit News.ro.

„Se poate discuta despre un guvern minoritar, în care rămân PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor naţionale, dacă va exista o susţinere în parlament din partea unor parlamentari, individual. Dacă va exista această soluţie şi se poate ajunge în termen de 45 de zile la un vot în parlament, atunci se poate merge mai departe cu un guvern minoritar pentru o perioadă”, a spus Kelemen Hunor, la Palatul Cotroceni.

„Altă soluţie nu prea se vede”

Luna mai ar putea aduce finalul actualului cabinet prin intermediul unei moțiuni de cenzură, a precizat liderul politic. Dacă inițiativa va trece de votul parlamentarilor, Guvernul va fi demis, lăsând locul unei noi configurații politice.

„Altă soluţie în acest moment nu prea se vede. Eu cred că fiecare ar trebui să se gândească ce se întâmplă când intrăm într-o criză guvernamentală profundă”, a subliniat Kelemen Hunor.

Dincolo de divergențele politice, miza banilor europeni ar putea forța un consens: Kelemen Hunor susține că partidele pot ajunge la un acord de conjunctură tocmai pentru a nu pune în pericol finanțările din PNRR, vitale pentru România.

„UDMR va căuta o soluţie, discutând cu toate părţile. Astăzi am avut o discuţie şi cu Sorin Grindeanu, şi cu premierul Ilie Bolojan. (..) Sper că, până la termenul de 45 de zile, vom reuşi să găsim o soluţie, dar în acest moment nu văd care ar putea fi soluţia. Consultările vor continua în interiorul partidelor şi al celor care doresc să susţină un guvern”, a menţionat liderul UDMR.

Întrebat cine a greşit mai mult în coaliţie, liderul UDMR a răspuns: „Nu vreau să intru în această discuţie, fiecare om greşeşte. Întrebarea pentru mine este dacă poţi să îndrepţi greşeala. Dar nu există om care să nu greşească şi în coaliţie cu toţi am greşit. Pe aici, pe acolo, fiecare ştie unde a greşit, nu ăsta este momentul să căutăm vinovaţii”.

Minoritățile, penultima consultare a lui Nicușor Dan la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan se consultă astăzi, 22 aprilie, cu partidele care formează coaliția, la două zile după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au început la ora 9.00 și vor dura 10 ore, iar între timp, PSD a decis prin vot să își retragă cei 6 miniștri din Guvern, într-un prim pas pentru înlăturarea lui Bolojan de la șefia Executivului. După consultările de la Cotroceni, adică în jurul orei 20.30, șeful statului va face o declarație de presă, conform informațiilor Libertatea.

PSD a stabilit miercuri, 22 aprilie, prin vot unanim în ședința Biroului Permanent Național, ca miniștrii social-democrați să își dea demisia și să nu mai participe la ședința de Guvern de mâine, 23 aprilie, au declarat surse din partid pentru Libertatea. Este exact planul anunțat acum două zile, după ce premierul Ilie Bolojan a confirmat că nu pleacă din funcție.



