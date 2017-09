Adela Popescu își alăptează copilul, deși acesta are deja un an și 3 luni. O face pentru că simte că așa e bine și recunoaște că, deși Alex mănâncă de o bună bucată de vreme diversificat, va continua să-i dea și sân atât timp cât îi va mai permite organismul.

Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” spune despre fiul ei că, la un an și trei luni este deja un băiat mare, însă continue să-l protejeze ca și cum ar fi un bebeluș.

„Mi se pare că este mare pentru că deja suntem în etapa în care dacă eu îi spun ceva, el mă înțelege foarte bine. Sigur că nu vorbește încă, dar are niște cuvinte ale lui. Știe chineză și am început și eu să-i învăț chineza și atunci ne înțelegem”, ne-a povestit Adela, completând că deocamdată o lasă pe mama ei să se ocupe mai mult de partea educativă.

„Mai mult mama mea are responsabilitatea asta pedagogică pentru că a fost educatoare și au trecut prim mâna ei zeci de generații și are tehnică și știe exact ce să facă”.

Atât ea, cât și Radu Vâlcan sunt extrem de permisibili cu fiul lor și susțin că nu cred că vor ajunge niște părinți care să-l certe prea tare pe micuț.

„Avem norocul că în casă avem un mobilier, care este desigur la înălțimea lui, dar are niște încuietori speciale, adică trebuie să apeși cumva, într-un anumit loc ca să se deschidă și deocamdată nu a învățat șmecheria. În rest normal că merge la priză, îi spun nu te urca pe scară și el râde și mă îngână”, a mai zis Adela, completând că este extrem de fericită că Dumnezeu i-a dat un copil atât de cuminte și ușor de crescut.

„Este un copil cuminte. Adică este vioi și energic, dar nu e rău, nu plânge. Îl ținem în continuare cu noi în cameră. Mi-e teamă cu nu pot să renunț ușor la asta. Chiar dacă cineva mi-ar spune că dacă-l mut în altă cameră o să mă pot odihni mai bine, tot nu cred că aș putea să renunț. Îmi dau seama că este mai mult despre mine decât despre copil, pentru că el ar fi mai liniștit în altă parte pentru că nu l-am mai deranja cu zgomote”.

Adela Popescu își alăptează copilul în continuare, cel puțin de două ori pe zi

Atât de atașați sunt de Alexandru, care s-a născut în iunie anul trecut, încât nici nu concep să-l mute din dormitorul matrimonial în camera lui. Deocamdată nici nu ar putea, dat fiind faptul că Adela îl alăptează în continuare, dimineața și seara, dar și noaptea, la cererea micuțului. „Încă îl alăptez, deși toată lumea mă bate la cap să renunț, eu simt că trebuie să mai fac asta. El este diversificat desigur, dar are cele două mese, dimineața și seara, plus noaptea, fără număr, all inclusive, mănâncă sân”, a povestit arista. De cealaltă parte, dacă de sân este încă dependent, de pampers a început să scape mai devreme decât mulți alți bebeluși.

„Am început să-i scot pampersul. Mama mi-a spus să profităm că este vară ca el să conștientizeze că face ceva. Când i l-am scos, în prima zi, a făcut pipi și s-a uitat mirat, nu înțelegea ce iese din el și ce este chestia aia pe piciorul lui. Acum deja a început să anunțe pentru că vede fizic ce se întâmplă. Deja este un prim pas. Acum mai alergăm cu olița după el, dar nu exagerăm”, ne-a mai spus soția lui Radu Vâlcan.

