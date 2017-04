Andreea Bălan a plecat de urgență în Elveția. Artista participă la nunta celei mai bune prietene

Andreea Bălan a plecat de urgență în Elveția, pentru a participa la nunta prietenei sale din copilărie. Artista a făcut publică o imagine de la eveniment, iar alături a scris un mesaj emoționant despre perioada în care cele două erau colege de bancă.

Andreea Bălan a plecat de urgență în Elveția pentru un eveniment important

„Am fost colege de bancă și cele mai bune prietene în liceu, ne știm cele mai mici secrete și niciodată nu ne-am judecat una pe altă, am încercat să ne ajutăm, să ne alinam, să ne distrăm și să fim că două surori. Am continuat să fim prietene și după liceu, am împărțit același pat într-o garsonieră din Pantelimon când niciuna nu avea bani să stea singură. Și chiar dacă ea s-a mutat în Elveția unde are o familie minunată, am continuat să fim mereu acolo unde pentru cealaltă. Diana e prietenă pentru care, deși am numai 12 ore libere între filmări și concerte, mi-am luat un bilet de avion și am zburat până în Elveția că să fiu lângă ea și să îi fac o surpriză în cea mai specială zi din viață ei. De la aeroport, m-am dus direct la cununia civilă unde am ajuns cu 10 minute înainte. M-am schimbat în taxi de hainele de pe drum și am sărit în brațele ei iar emoția și zâmbetul ei atunci când a văzut surpriză, au fost de neprețuit, la fel că prietenia noastră! Te iubesc, Diana, să ai casă de piatră și să ai viață la fel de frumoasă că sufletul tău! #bestfriendsforever”, a scris artista pe pagina sa de Facebook.

