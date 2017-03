Mădălina Ghenea, atacată dur după ce s-a aflat că este gravidă. Unul dintre prietenii virtuali i-a lăsat un comentariu acid în dreptul imaginii în care își etalează mândră sarcina. Viitoarea mămică a reacționat.

Mădălina Ghenea, atacată dur după ce s-a aflat că este gravidă, pe contul de Instagram.O tânără italiancă a întrebat-o dacă este gravidă cu acelaşi bărbat sau dacă între timp l-a schimbat?

Mădălina Ghenea, atacată dur de o italiancă

Reacţia Mădălinei Ghenea a fost pe măsură. „Dar nu îți este ruşine?”, au fost cuvintele actriței, care va deveni mamă în luna aprilie. Într-un final, italianca şi-a cerut scuze.

Mădălina Ghenea va avea o fetiță cu iubitul ei Matei Stratan. Micuța va veni pe lume în luna aprilie, iar părinții ei sunt nerăbdători să o țină în brațe. „Primele luni au fost dificile. Am ajuns în spital, am crezut că am să-l pierd. Eu vreau cinci, sau şase. Visez la o familie numeroasă. Mi-am dorit un copil, dar a fost greu”, a mărturisit el Ghenea, pentru Gioia, citat de Gossipetv.com.