Fostul jucător al grupării din Crâng a povestit episoade şocante prin care a trecut alături de fotbaliştii de la echipa lui Turturică. Plecarea lui Gabi Ibriş de pe banca tehnică a celor de la FC Buzău a survenit în etapa a XVII-a a stagiunii anterioare a Ligii a V-a, după succesul înregistrat de buzoieni pe terenul celor de la Viitorul Tisău, scor 0-3 (n.r. – la masa verde), moment în care formaţia înregistrase 17 victorii din tot atâtea posibile. Despărţirea s-a produs de față cu jucătorii, obligați să asiste la un spectacol jenant.

”Am pornit la drum vai de capul nostru. Pe relaţia mea cu Cighir (n.r. Cătălin, director LPS Buzău) am reuşit să luăm 11 tineri de perspectivă. Acestora li s-au adăugat 5, 6 seniori aduşi tot de mine. Mă rugam de Vali Stan (n.r. antrenor – preşedinte AFC Metalul Buzău) să-mi dea voie să ne pregătim pe terenul „Cornel Negoescu” şi de Cătălin Cighir să ne dea câteva mingi. Vreo lună de zile ne-am antrenat cu veste şi mingi de la Cătălin, apoi am primit de la Turturică veste, 20 de copete şi cinci mingi. A fost o lună complicată şi foarte dificilă”, a povestit Gabi Ibriş.

”Cu o zi înaintea meciului de la Tisău (n.r. ultimul cu Ibriş „principal”) aveam nevoie de un jucător, originar din Pietroasele, Zaplaic Cristian. Copilul m-a sunat şi mi-a spus că este la Cheia, acolo unde sărbătoreşte încheierea liceului şi că nu are cum să ajungă la meci. Fiind sâmbătă, dl. Turturică nu mi-a răspuns la telefon (n.r. – Ionel Turturică este adventist, iar potrivit religiei, sâmbata este zi liberă, dedicată familiei). Am încercat să rezolv problema cu domnii Jipa (n.r. – delegatul echipei) şi Negoiţă (n.r. – vicepreşedinte), însă ambii nu au putut să ia jucătorul de la Cheia şi să-l aducă la meci. Eu tocmai observasem o partidă la Lieşti, în judeţul Galaţi. La 10 noaptea am ajuns în Buzău şi am plecat cu o maşină împrumutată de la un jucător de-al nostru la Cheia, să-l aduc pe Zaplaic la meci. La 4 şi jumătate, în noaptea dinaintea meciului cu Tisău l-am lăsat pe copil acasă, la Pietroasele. Mi s-au promis banii de motorină, pe care nici astăzi nu i-am văzut”, explică Ibriş, pentru sursa amintită.

Ibriș povestește incidentul de la Tisău: ”Cu 10 minute înainte de debutul partidei am intrat în cabina arbitrilor, unde l-am salutat pe centralul Cristi Fliter, căruia i-am cerut foaia de joc pentru a îmi arunca o ultimă privire. Acesta mi-a spus că foaia se află la nea Jipa (n.r. delegatul echipei FC Buzău). M-am dus la acesta şi am văzut că aveam doar 10 câmpuri completate în spaţiul rezervat titularilor. L-am întrebat de ce nu l-a trecut pe Baciu titular… răspunsul nu îşi are rostul. După acel meci Turturică mi-a zis, ori plec eu, ori pleacă el”.

La finalul meciului de la Tisău, antrenorul Gabriel Ibriş şi preşedintele Ionel Turturică. Atunci, s-au spălat, de față cu echipa, toate rufele murdare.

”I-am reproşat faptul că ajunsesem să spăl echipamentele de joc şi că efectiv mă rugam de el să dea o masă băieţilor. Când trebuia să dea banii jucătorilor mă suna şi-mi spunea să îi dau afară sau să renegociez cu ei ceea ce el discutase cu aceştia iniţial. Îmi aduc aminte că i-am cerut 20 de lei pentru transportul unui jucător de la Beceni şi nu a vrut să îi dea. Păi despre ce finanţator vorbim? La Tisău se făcuseră patru meciuri şi trebuia să dea banii băieţilor. Am avut o discuţie aprinsă în faţa acestora în care mi-a zis că echipa se va chema FC Turturică, nu FC Ibriş şi că ori plec eu, ori pleacă el. I-am zis să-mi lase echipa, că găsesc trei sponsori să o duc la capăt. Atunci, de faţa cu jucătorii a spus că domnia sa este Becali de Buzău şi că lucrurile se vor face întodeauna cum vrea el… Păi şi acum, după cinci luni are restanţe la restaurantele prietenilor mei, unde am mers să mâncăm pe datorie. Sunt sume mici de 1200-1300 de lei… cred că le voi plăti din buzunarul meu pentru că îmi este ruşine de cei de care m-am rugat să ne dea pe datorie. După ce am plecat eu, clubul a rămas cu restanţe enorme. Jucătorii au fost foarte apropiaţi de mine, iar unii m-au întrebat după despărţirea noastră ce să facă. Le-am zis să rămână acolo, să fie profesionişti şi să îşi ducă angajamentele la capăt pentru că incidentele dintre mine şi Turturică nu îi privesc. Nu am spus toate aceste lucruri pânâ acum pentru că adevăraţii oameni de fotbal din Buzău cunosc toate aceste aspecte şi cunosc personajul. Cei care nu-l ştiu pe Turturică, mi-ar zice că sunt tâmpit”.

Dacă Gigi Becali are ”boala” de a impune jucători, anomalie de care suferă cumplit și buzoianul, Turturicăacuză și un alt sindrom. Afaceristul are de multe ori pretenția să joace pentru Gloria Buzău. Asta deși are 60 de ani. ”A vrut să joace, s-a cerut în teren prin diverşi interpuşi, însă, cu tot respectul pentru vârsta şi voinţa dânsului, acest lucru nu se putea întâmplat cu mine pe bancă. La nici o săptămâna de la plecarea mea a intrat în teren”, mai dezvăluie, curajos, același Gabi Ibriş.

