EXCLUSIV | Incredibila poveste a fotbalistului călugărit care a lepădat haina monahală și s-a căsătorit. Două iubiri mai presus de cea de Dumnezeu | FOTO&VIDEO

Schimbare radicală pentru Eduard Bandi, fotbalistul român care se călugărise. Un ziar ”l-a ucis” în 1999!

Suporter al Universității Craiova, iubitor de tenis și de Roger Federer, Edi Bandi își amintește despre o poveste macabră din 1999. În acel an, a murit nefericitul fotbalist rapidist Mario Bugeanu, în urma unui incident într-un garaj, unde s-a asfixiat cu gazele de eșapament ale automobilului. A doua zi, o publicație din București care titra cu litere de-o șchioapă despre tragica dispariție a ilustrat materialul cu fotografia lui… Bandi. Cum pe acele timpuri, nu existau atâtea mobile, nici internet, la urechile părinților a ajuns prin telefonul fix vestea că Edi s-a dus. Într-un final, fotbalistul a sunat acasă, să-i liniștească pe ai lui. ”Mi-a murit moartea”, obișnuia el să spună. Publicația amintită a rectificat apoi eroarea. Bandi și Bugeanu între cei mai puțini fotbaliști din acel lot al fervoarilor.

Schimbare radicală pentru Eduard Bandi, fotbalistul român care se călugărise. A ratat ȚSKA Moscova



Eduard Bandi a venit la Bucovina Rădăuți în februarie. Povestește antrenorul și jucătorul Iulian Ionesi: ”Un băiat extraordinar, cu o poveste de viaţă ceva mai specială. Ar fi fost un fotbalist excepţional, dar la 22 de ani s-a hotărât să se lase de fotbal şi să plece la mănăstire. A avut o dezamăgire la Sheriff Tiraspol, a jucat acolo un an, a primit o ofertă concretă de la TSKA Moscova, dar s-a întâmplat ceva și a decis să se călugărească. Acum, la 34 de ani, s-a reîntors de la mănăstire şi am reuşit să-l aducem la noi, e un mare câştig”.

I-a bătut pe Sergiu Costin, Mândrean și Chibulcutean

Judeţul Suceava va avea din nou o reprezentantă în eşalonul trei al fotbalului românesc. În ultimele 14 sezoane, campioana judeţului Suceava a reuşit în 11 rânduri să câştige barajul de accedere în Liga a III-a. În perioada 2003-2013, echipele Şoimii Suceava, Dorna Vatra Dornei, Viitorul Liteni, Juventus Fălticeni, Rarăul Câmpulung Moldovenesc, Rapid CFR Suceava, CS Gura Humorului, Foresta Mălini, Sporting Suceava, Bucovina Frătăuţii Noi şi FC Bucovina Pojorâta au obţinut rând pe rând promovarea. Şirul a fost întrerupt în urmă cu trei ani de Bradul Putna şi continuat de Bucovina Ciocăneşti şi Şomuz Fălticeni, care au ratat promovarea la baraj, în faţa grupărilor Gloria II Bistriţa, Inter Dorohoi respectiv FC Bistriţa. Acum, Rădăuțiul a trecut de o echipă experimentată, unde jucau fotbaliști cu CV la Liga I, precum veteranii Sergiu Costin, Mândrean, Chibulcutean ori Bucur.



BARAJ DE PROMOVARE ÎN LIGA 3

CSM Bucovina Rădăuţi (SV) – ACS Dumitra (BN) 2-1 (în tur 0-0) (2-1 la general)

Stadion: Municipal (Rădăuţi – Suceava); Spectatori: 5.000

Marcatori: Vițu (45), Bandi (82)/ Tomoioagă (85)

Bucovina: Puianu – Alecsandru, Vițu, Vișinar, Antonesei, Zaremba, Ihnatiuc, Julei, Bandi, Stoian, Ionesi. Au mai intrat: Lelcu, Tofan și I. Mihai.

ACS Dumitra: Uilean – Sg. Mândrean, Ștefănuș, Chibulcutean, C. Pop – Sg. Costin, Cr. Pop, Rebrișorean, Cilean – Coșneac, Bucur. Au mai intrat: Hazbei, Tomoioagă, Pavel și Martău.

Au arbitrat: Florin Andrei – Cosmin Bojan, Balint Albu (Tg, Mureş)

Bucovina Rădăuți, buget de 600.000 de la autoritățile locale

Dănuț Chidoveț, de la GazetaSV.ro, singurul site de sport din Suceava, a explicat: ”Rădăuțiul a dominat autoritar Liga a IV-a din Suceava, devenind campioană la o diferență de 14 puncte față de locul secund, Viitorul Liteni. Bucovina este o formație solidă, care nu a avut grija finanțării, autoritățile locale alocând un buget de circa 600.000 de lei pentru echipă. În acest sezon, Bucovina Rădăuți a pornit la drum cu Ionel Lavric în postura de antrenor, apoi locul său pe banca tehnică fiind luat de Iulian Ionesi, fostul atacant al Rapidului CFR Suceava ajutând echipa și din teren. Însă Rădăuțiul a devenit campioană sub bagheta lui Daniel Bălan, cel venit la timonă în luna martie, după despărțirea de Foresta Suceava”.

Daniel Bălan, artizanul promovării Rădăuțiului: ”Modelul meu sunt eu!”

Antrenorul Daniel Bălan, fost fundaș dreapta, s-a retras din fotbal în martie de la Foresta Suceava. În România a evoluat la Steaua, alături de care şi-a trecut în palmares două titluri şi două Supercupe, dar și o semifinală de Cupa UEFA (în 2006), FC Vaslui, FC Argeş sau FC Botoşani. Timp de şase ani, a jucat şi în afara ţării, în Cipru şi Rusia, la Omonia Nicosia, AEK Larnaca, Aris Limassol şi Energia Habarovsk.

Libertatea: După acest baraj, s-a scris doar despre Petrolul, Cluj, Oțelul, Farul…

Daniel Bălan: Nu e problemă, sunt echipe de tradiție doar, cu suporteri, merită mai mult, prima pagină! Nu sunt supărat deloc, îmi place liniștea nostră aici, la Rădăuți

E primul trofeu din carieră de antrenor, nu?

Sper să nu fie și ultimul! Important e că avem un primar care dorește sportul, îi place fotbalul! Noi vrem să facem performanță aici.



Ați marcat 86 de goluri și ați primit doar în 26 de meciuri în campionatul județean Suceava! Cum ați reușit?

Cea mai bună apărare e atacul! Eu joc ofensiv, 4-3-3, așa-mi place, și a fost perfect. Eu am preluat echipa în martie, merite au și cei care au lucrat aici și înaintea mea!

Ce fel de echipă ai?

Copii sub 25 de ani, în general, din Rădauți, Suceava, Pojorâta… Și câțiva experimentați, în frunte cu Edi Bandi. Ne antrenăm în fiecare zi, sunt doar doi-trei băieți care muncesc, în rest – fotbal! Salariile sunt la zi, la nivelul ligii a patra, normal!

Ce model ai în carieră?

Modelul meu! Am licența C, vreau să îmi iau toate documentele. Uite, din echipa din 2006, aceea de la semifinala UEFA de tristă amintire cu Middlesbrough, am ieșit o groază de antrenori. Rădoi, Oprița, Dică, acum și ”Goe” Goian. Vorbim, ne mai consultăm, e frumos!