Demisie suprinză în Noua Zeelandă. Premierul John Key a anunțat că se retrage, după ce şi-a petrecut ultimii opt ani în fruntea executivului neozeelandez. Key a precizat că decizia sa a fost luată din motive personale, relatează BBC News.

”Aceasta este cea mai grea decizie pe care am luată vreodată, dar pentru mine pare că este momentul potrivit pentru a mă retrage”, şi-a început premierul neozeelandez conferinţa de presă din metropola Wellington.

Liderul Partidului Naţional a precizat că a sacrificat totul pentru munca şi naţiunea sa în cele trei mandate petrecute în fruntea executivului neozeelandez. Presa din Noua Zeelandă a scris că el a luat această decizie, după ce soția sa, în vârstă de 32 de ani, i-a dat un ultimatum. Ulterior, John Key a negat categoric aceste zvonuri.

“Am vorbit despre asta și i-a plăcut ideea de a mă avea mai des acasă, dar nu a fost niciun ultimatum”, a declarat John Key.

John Key a explicat că soţia sa s-a sacrificat adeseori de-a lungul carierei sale politice, iar acum este momentul său de a face un pas înapoi în carieră pentru a petrece mai mult timp acasă. ”Pot să spun doar că am dat tot ce am avut mai bun. Nu mai am nimic în rezervor”, a declarat premierul.

John Key conduce din 2006 Partidul Naţional, iar în 2008 şi-a asumat conducerea Guvernului. Înainte de a intra în politică, premierul demisionar era un bancher pentru Merrill Lynch.

Gestul lui Key nu este singular pe scena politică mondială, de curând și Italia a rămas fără premier, după ce Matteo Renzi a demisionat în urma referendumului care a respins modificarea Constituției.