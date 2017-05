Celia, îmbrăcată la fel ca Beyonce la petrecerea Viva. Celia a atras privirile tuturor celor prezenți la petrecere Viva cu ținuta aleasă. Celia a strălucit într-o rochie scumpă purtată şi de Beyonce, care a fost pe placul multor vedete prezente la eveniment.

Se întâmplă de multe ori ca vedetele să îmbrace același model de ținută şi să primească atât laude cât şi critici, dar artista revenită recent în țară a primit numai cuvinte de laudă.

Purtarea unei rochii identice cu cea a unui star internațional poate fi un adevărat coşmar pentru o vedetă, însă nu şi pentru Celia. Pentru cântăreața a fost o adevărată onoare să îmbrace o rochie identică cu cea pe care a purtat-o Beyonce. Onoarea a fost cu atât mai mare cu cât Celia nu o admiră doar pe cântăreața de la Hollywood, cât şi pe designerul care a creat ținuta.

„Brandul rochiței e Alice Mccal, este un brand Australian foarte renumit, un brand pe care mă gândesc să îl aduc în România. Este folosit de artişti precum Beyonce, Katy Perry, etc. Nu îmi place să vehiculez prețuri căci mereu mă gândesc că nu e frumos… Am achiziționat-o, datorită cumnatei mele acum câteva luni, cumnata mea are în Australia deschis un magazin de haine de firmă, cele mai tari Branduri din Australia. Datorită ei am reuşit să achiziționez această minunată rochie care s-a vândut (sold out) după apariția artistei Beyonce, în mai puțin de o zi. Iar momentan se vinde pe eBay la preț mult mai mare decât era defapt, doar pentru că acest model a fost purtat şi de artistă. E interesant ce putere se ascunde în spatele unei celebrități de nivel mondial:)))”, a declarat Celia.