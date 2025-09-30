Fumatul schimbă pielea, dinții și părul în moduri care pot adăuga ani la vârsta ta reală. Iată câteva moduri în care fumatul lasă urme asupra aspectului tău, potrivit dermatologului Jonette Keri, MD, de la Universitatea din Miami Miller School of Medicine:

Tonusul slab al pielii

Fumatul privează în mod cronic pielea de oxigen și nutrienți. Deci unii fumători par palizi, în timp ce alții dezvoltă o colorare neuniformă.

Piele lăsată

Există mii de substanțe chimice în fumul de tutun și multe dintre ele declanșează distrugerea colagenului și a elastinei. Acestea sunt fibrele care conferă pielii tale rezistență și elasticitate. Fumatul sau chiar fumatul pasiv „degradează elementele de bază ale pielii”, spune Keri. Consecințele includ pielea lăsată și riduri mai profunde.

Brațe și sâni lăsați

Fumatul nu afectează doar aspectul feței, ci și silueta. Pe măsură ce pielea își pierde elasticitatea, părțile care erau odinioară ferme pot începe să cadă. Aceasta include interiorul brațelor și sânilor. Cercetătorii au identificat fumatul ca principală cauză a sânilor lăsați.

Linii în jurul buzelor

În zona din jurul gurii apare încrețirea fumătorului. „Fumătorii folosesc anumiți mușchi din jurul buzelor care le fac să aibă riduri dinamice pe care nefumătorii nu le au”, spune Keri. Cu timpul, apare pierderea elasticității. Împreună, acești factori pot duce la apariția liniilor adânci în jurul buzelor.

Pete de vârstă

Petele de vârstă sunt pete de culoare mai închisă a pielii care sunt comune pe față și pe mâini. Deși oricine poate dezvolta aceste pete dacă petrece prea mult timp la soare, cercetările sugerează că fumătorii sunt mai expuși.

Dinți și gingii deteriorate

Dinții galbeni sunt unul dintre cele mai notorii efecte ale fumatului pe termen lung, dar persoanele care fumează au tendința de a dezvolta boli ale gingiilor, respirație urât mirositoare persistentă și alte probleme de igienă orală. Fumătorii au de două ori mai multe riscuri de a pierde dinții decât nefumătorii.

Degete pătate

Crezi că mâna ta arată sexy cu o țigară între degete? Dacă fumați de ceva vreme, uitați-vă bine la unghiile și pielea mâinilor. De fapt, tutunul poate păta pielea și unghiile, precum și dinții. Vestea bună este că aceste pete tind să se estompeze atunci când te lași de fumat.

Pierderea părului

Atât femeile, cât și bărbații tind să dezvolte păr mai subțire pe măsură ce îmbătrânesc, iar fumatul poate accelera acest proces. Unele studii sugerează chiar că persoanele care fumează sunt mai predispuse la chelie.

Psoriazis

Psoriazisul este o afecțiune cronică ce provoacă cel mai adesea pete groase și solzoase pe piele – de obicei pe genunchi, coate, scalp, mâini, picioare sau spate. Peticele pot fi albe, roșii sau argintii. Studii recente sugerează că fumătorii au un risc mai mare de a dezvolta psoriazis.

Ridurile ochiului (Laba gâștei)

Toată lumea are riduri la exteriorul ochilor, dar acestea se dezvoltă mai devreme și mai adânc în rândul fumătorilor din cauza căldurii generate de arderea țigărilor și a strânsului din pleoape pentru a împiedica fumul să intre în ochi. În plus, substanțele chimice din tutunul inhalat provoacă leziuni interne structurilor pielii și vaselor de sânge din jurul ochilor.

Renunțarea la fumat poate îmbunătăți aspectul fizic. Pe măsură ce fluxul sanguin se îmbunătățește, pielea primește mai mult oxigen și nutrienți, iar acest lucru vă poate ajuta să dezvoltați un ten mai sănătos. Fără tutun, petele de pe degete și unghii vor dispărea și ele. Este posibil să observați chiar că dinții dvs. devin mai albi. În plus, renunțarea este o șansă de a fi cine vrei să fii și îți permite să te simți mai confortabil în situații sociale. Cum în majoritatea locurilor publice și de muncă nu se mai fumează, fumătorul poate întâmpina bariere reale în calea socializării.

Fumatul îmbătrânește și îți încrețește pielea. Când renunți, pielea ta pare mai tânăra și mai sănătoasă. Renunțarea la fumat înseamnă că nu mai există pete pe degete și dinți și nu vei mai mirosi a fum de țigară. Nu numai că vei arăta mai bine, dar te vei și simți mai bine, pentru că ai un corp mai sănătos și mai rezistent. De asemenea, psihicul tău se va simți grozav pentru că a realizat ceva ce este cu adevărat greu de făcut pentru mulți oameni.

Toată lumea merită acces la informații care i-ar putea ajuta să facă alegeri mai bune. Cunoașterea faptelor poate da putere tuturor să facă schimbări pozitive și să reducă riscurile. Te vei simți mai bine cu tine și vei îmbunătăți sănătatea familiei și a prietenilor din jurul tău.

Sursă foto: Shutterstock.com

Material realizat cu susținerea Philip Morris România

