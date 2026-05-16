De ce ne dăm cu parfum pe încheietura mâinii

Despre parfum

Parfumul face parte din viața oamenilor de foarte mult timp, mult mai mult decât ne-am imagina la prima vedere. De-a lungul istoriei, oamenii au folosit substanțe parfumate în ritualuri religioase, pentru igienă, în scopuri medicale sau pur și simplu ca simbol al statutului social.

În Egiptul Antic, de exemplu, uleiurile și esențele aromate erau folosite atât în ceremonii, cât și în viața de zi cu zi. Mai târziu, în Franța, parfumeria a devenit o artă și o industrie sofisticată, iar de acolo s-a răspândit în forma pe care o cunoaștem astăzi.

Parfumul este un amestec de substanțe aromatice dizolvate, cel mai adesea, într-o bază de alcool. Când îl aplicăm pe piele, alcoolul se evaporă repede, iar compușii aromatici rămân și se eliberează treptat.

Din cauza acestui proces, parfumul nu miroase la fel de la primul puf până la sfârșitul zilei. La început simțim notele de vârf, cele mai ușoare și mai volatile, de obicei citrice sau notele proaspete. După aceea apar notele de mijloc, adică partea principală a parfumului, iar în final rămân notele de bază, cele mai persistente, precum lemnul, vanilia, moscul sau rășinile.

De ce parfumul miroase diferit de la persoană la persoană

Un lucru interesant este că același parfum poate mirosi diferit de la o persoană la alta. Multe persoane spun că ”nu se potrivește cu pielea mea”, iar din punct de vedere științific chiar există o explicație.

Fiecare persoană are o temperatură corporală ușor diferită, un anumit nivel de hidratare a pielii, o cantitate diferită de sebum și chiar un microbiom propriu, adică microorganismele naturale care trăiesc pe piele.

Toate acestea influențează modul în care moleculele parfumului se evaporă și se combină cu mirosul natural al corpului. De aceea, un parfum care miroase spectaculos pe cineva poate părea banal sau chiar mai puțin plăcut pe altcineva.

De ce mirosul de pe hârtia pentru tester nu e cel real

Când testezi un parfum pe o hârtie specială din magazin, simți aroma lui într-o formă izolată, fără influența pielii. Hârtia este un suport neutru, nu are temperatură corporală, nu are sebum, nu reacționează cu ingredientele și nu schimbă felul în care se evaporă compușii aromatici.

Din acest motiv, îți oferă o impresie clară a primelor note ale parfumului, în special notele de vârf și, parțial, pe cele de mijloc, dar nu îți arată cum va mirosi cu adevărat pe tine.

În realitate, un parfum se schimbă după ce ajunge pe piele. Temperatură corpului, nivelul de hidratare, tipul pielii și mirosul natural al fiecărei persoane influențează modul în care se dezvoltă aroma. De aceea, pentru a-ți face o părere corectă despre un parfum, cel mai bine este să îl testezi direct pe piele și să îi dai timp să evolueze.

Din acest motiv, testarea pe hârtie este utilă doar ca prim pas, pentru a elimina rapid parfumurile care nu îți plac deloc. Totuși, alegerea finală ar trebui făcută întotdeauna după ce îl porți pe piele.

De ce ne dăm cu parfum pe încheietura mâinii

Multe persoane dau cu parfum pe încheietura mâinii din obișnuință, fără să se gândească prea mult, dar obiceiul are o explicație destul de logică.

Încheietura este una dintre zonele corpului numite, în limbaj popular, ”puncte de puls”. Asta înseamnă că vasele de sânge sunt mai aproape de suprafața pielii, iar zona este puțin mai caldă decât alte părți ale corpului. Pentru că parfumul se răspândește prin evaporare, căldura îl ajută să se difuzeze mai bine în aer.

Cu alte cuvinte, atunci când aplici parfum pe interiorul încheieturii, acea zonă oferă condiții bune pentru ca mirosul să fie eliberat treptat. Temperatura pielii contribuie la evaporarea lentă a moleculelor, iar parfumul devine mai ușor perceptibil.

Mai există însă și un alt motiv foarte simplu, dar adesea trecut cu vederea, acela că ne mișcăm constant mâinile. Când gesticulăm, scriem, ridicăm un obiect, deschidem o ușă sau vorbim, încheieturile sunt aproape mereu în mișcare. Fiecare mișcare pune în circulație aerul din jurul nostru și, odată cu el, și moleculele parfumului.

Practic, prin simplul fapt că ne folosim mâinile, ajutăm parfumul să se răspândească în jur. Din acest motiv, parfumul aplicat acolo poate fi remarcat mai ușor de cei din jur decât dacă ar fi pus pe o zonă mai puțin expusă.

Mai mult, în trecut, înainte de apariția pulverizatoarelor moderne, parfumurile erau aplicate sub formă de ulei sau picături. Încheietura era una dintre cele mai accesibile zone: ușor de atins, discretă și comodă. Oamenii își puneau câteva picături acolo și apoi, uneori, atingeau ușor și zona gâtului. În timp, acest gest a rămas ca obicei și s-a transmis până astăzi.

De ce nu e bine să freci încheieturile după ce dai cu parfum

Mulți oameni, imediat după ce se dau cu parfum pe încheieturi, le freacă una de alta. Este un gest foarte comun, dar nu este neapărat ideal, susțin parfumierii.

Prin frecare, se generează căldură și se accelerează evaporarea primelor note, cele mai delicate. Asta poate face ca mirosul inițial să dispară mai repede.

De aceea, specialiștii în parfumerie recomandă să pulverizezi și apoi să lași parfumul să se usuce singur, fără să îl freci.

Unde mai poți da cu parfum

Încheietura mâinii nu este singura zonă în care poate fi aplicat parfumul. La fel de potrivite sunt și gâtul, zona din spatele urechilor, partea interioară a coatelor sau chiar spatele genunchilor, deoarece toate aceste locuri degajă ușor căldură și ajută aroma să se răspândească treptat pe parcursul zilei.

Cu toate acestea, încheietura a rămas una dintre cele mai folosite zone pentru aplicarea parfumului, în principal pentru că este foarte accesibilă, rămâne expusă și este în mișcare aproape constant, ceea ce face ca mirosul să se simtă mai ușor.

Mulți oameni preferă să își dea și puțin parfum în păr, pentru că acesta păstrează mirosul mai mult timp. Asta poate funcționa, dar e mai bine să o faci discret. De exemplu, pulverizezi puțin în aer și treci prin acel nor, nu direct și nu foarte aproape de scalp. Parfumul clasic conține alcool și, folosit frecvent direct pe păr, poate usca firul.

Cum să faci să reziste parfumul mai mult

Mulți oameni trăiesc cu impresia că dacă un parfum dispare repede, înseamnă că este de slabă calitate. În realitate, durata lui depinde de mai mulți factori, iar uneori diferența dintre un parfum care ține două ore și unul care persistă aproape toată ziua poate sta pur și simplu în câteva mici trucuri.

Unul dintre cele mai eficiente moduri de a face parfumul să reziste mai mult este să îl aplici pe pielea hidratată. Pielea uscată absoarbe și pierde mai repede compușii aromatici, în timp ce pielea bine hidratată îi reține mai bine la suprafață. De aceea, parfumul persistă adesea mai mult dacă este aplicat după duș, când pielea este curată și încă ușor hidratată.

Mulți specialiști recomandă chiar folosirea unei creme de corp fără miros înainte de aplicare. Crema formează o bază ușor emolientă pe care parfumul aderă mai bine și din care se eliberează treptat, arată scienceinsight.org.

Un lucru adesea ignorat este felul în care depozitezi parfumul. Dacă îl ții în baie, lângă oglindă sau într-un loc foarte cald și luminos, căldura și umiditatea pot degrada treptat compușii aromatici. Asta nu înseamnă că se strică imediat, dar își poate pierde din intensitate și din claritatea mirosului. Ideal este să fie păstrat într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină directă, cum ar fi un sertar sau un dulap.

Contează și cantitatea. Mulți cred că dacă pun mai mult, parfumul va rezista automat mai mult. De fapt, în exces poate deveni prea puternic la început și apoi să pară că dispare brusc, pentru că nasul se obișnuiește repede cu el. În cele mai multe cazuri, 2-4 pulverizări sunt suficiente pentru un parfum obișnuit, mai ales dacă este Eau de Parfum. Dacă este o formulă mai ușoară, cum ar fi Eau de Toilette, poate fi nevoie de puțin mai mult, dar nu exagerat.

