Participarea lui Dumbo la Desafío: Aventura a avut o miză mult mai mare decât trofeul competiției. Concurentul a dezvăluit încă de la început că lupta pentru premiul de 150.000 de euro era legată direct de starea de sănătate a soției sale, Alexandra.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

Cu câteva luni înainte de începerea show-ului, Alexandra a suferit un infarct, iar familia a fost nevoită să caute soluții medicale și resurse financiare pentru intervenția de care avea nevoie. Dumbo a rezistat timp de patru luni în competiție, trecând prin probe dificile și dueluri solicitante, până în marea finală, unde s-a confruntat cu Vladimir Drăghia. La final, acesta a reușit să câștige marele premiu și să își îndeplinească obiectivul.

Ce s-a întâmplat cu Alexandra, soția lui Dumbo

Concurentul a povestit în cadrul emisiunii cum au început problemele de sănătate ale soției sale. Alexandra lucra la o creșă din Agigea în momentul în care a început să se simtă rău.

„Într-una din zile mă sună de la creșă, ea lucra la o creșă în Agigea. M-au sunat colegele ei «vino că Alexandra nu e bine», a simțit o durere în piept, după o durere în spate, apoi a început să o apese și în momentul ăla i-a amorțit și mână”, a povestit Dumbo.

După primele investigații făcute în București, familia a ajuns la Târgu Mureș, acolo unde medicii le-au oferit o soluție pentru intervenția necesară. „Am fost și la spital la București, dar nu au reușit, apoi la Târgu Mureș. E 12.000 de euro”, a spus concurentul.

„Direct la Târgu Mureș mă duc”

În timpul competiției, Dumbo a vorbit deschis despre situația prin care trece familia sa și despre presiunea financiară uriașă cu care se confrunta. „Și eu am 4.000. Direct la Târgu Mureș mă duc”, a spus acesta în cadrul unei discuții cu ceilalți concurenți.

Întrebat despre starea soției sale, Dumbo a oferit detalii care i-au emoționat pe colegi.

Sergiu: „Dar ce are soția ta, dacă nu sunt indiscret?”

Dumbo: „A făcut infarct acum șase luni.”

Codruța: „Doamne, din ce cauză?”

Dumbo: „Nu știu. Nu bea cafea, nu fumează, nu are colesterol… Trebuie să strâng 12.000 de euro”.

Decizia care i-a schimbat viața

Dumbo spune că, în cele mai grele momente, s-a gândit că participarea la un show de televiziune ar putea reprezenta șansa de a strânge banii necesari operației. „Țin minte că i-am dat un mesaj, ea era încă în spital, că trebuie să mergem la Târgu Mureș, că eu o să mă înscriu la un show de televiziune, o să câștig și o să fac bani de acolo”, a declarat acesta.

Povestea concurentului a devenit rapid una dintre cele mai urmărite din competiție, iar mulți dintre telespectatori au văzut în parcursul său o luptă dusă pentru familie și pentru sănătatea soției sale.

Finala Desafío și premiul de 150.000 de euro

După luni întregi petrecute în competiție, Dumbo a ajuns în marea finală, unde s-a duelat cu Vladimir Drăghia. În cele din urmă, acesta a reușit să câștige premiul cel mare, în valoare de 150.000 de euro.

Victoria a venit după un parcurs dificil și după o motivație care, dincolo de competiție, a fost legată de dorința de a-și ajuta familia într-un moment critic.