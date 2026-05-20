Șeful statului a avut pe 18 mai prima rundă de discuții cu partidele politice pentru a decide viitorul premier care să formeze noul Guvern, după ce Executivul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR.

În privința liberalilor, Bolojan i-a chemat alături de el pe secretarul general Dan Motreanu și pe prim-vicepreședinții Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea, dar nu și pe Nicoleta Pauliuc, care este al patrulea prim-vicepreședinte, iar liberalii nu au oferit o explicație până acum.

Bolojan a argumentat că decizia a fost luată în partid și că „regula bunului simț” este ca, atunci când se iau hotărâri, să fie respectate și atât.

„Am convenit să ne ducem 5 persoane și asta a fost componența delegației. Nu neapărat componența unei delegații este o problemă. Importantă este decizia partidului”, a spus președintele PNL.

Și a continuat: „Pentru că atunci când ești într-un partid și se ia o decizie, sigur, sunt dezbateri înainte, sunt dezbateri în timpul ședinței, dar regula bunului simț este că atunci când se ia o decizie, este o problemă de a respecta deciziile și de a merge în direcția în care s-a stabilit”.

Reamintim că Pauliuc este unul dintre contestatarii importanți din partid ai lui Ilie Bolojan. Ea este considerată ca făcând parte din tabăra cealaltă, adică cea a liberalilor conduși informal de Hubert Thuma, șeful CJ Ilfov și un lider extrem de influent în PNL, care l-a taxat dur pe Bolojan la începutul anului.

România este în criză politică de o lună. Nicușor Dan a avut o primă rundă de consultări cu partidele, dar fără rezultat

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus inițial că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”, dar a precizat, după prima rundă de consultări: „vom continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală”.

Ceea ce se știe sigur este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.