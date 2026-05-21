Actorul joacă în filmul „Mă mut la mama”, care ajunge în cinematografele din România pe 22 mai 2026 și care îi mai are în distribuție pe Adriana Trandafir, Andreas Petrescu, Carmen Tănase, Maia Morgenstern, Adrian Păduraru, Paula Chirilă, Doina Teodoru, Ana Odagiu, Ioana Ancea, Bianca Purcărea, Ionuț Ciocia, Tudorel Filimon, Răzvan Oprea și Serghei Mizil.

Scenariul filmului este inspirat din piesele de teatru de mare succes „Mă mut la mama”, „Mă mut la tata” și „Mă mut sau nu mă mut”, scrise de Andreas Petrescu, care au cucerit deja publicul din întreaga țară.

Regizat de George Buzoianu și Gelu Colceag, filmul „Mă mut la mama” are un scenariu semnat de Andreas Petrescu, iar din echipa de creație fac parte Alexandru Brendea (director de imagine), Cristian Marin (scenograf), Geanina Punkosti (designer costume), Sheherezada Kouchaki (make-up artist), Sorina Giurescu (hair stylist), Farhad Hagverdiyev (editor imagine), Sorin Neagu (editor sunet), Pepe Latin Music (muzică originală) și Laurențiu Porumbel (making of).

Producătorii filmului sunt Gabriel Fătu și Mihai Munteanu, iar producători executivi sunt Alexandra Buzoianu și Cristina Poenaru Simion. Filmul beneficiază și de un videoclip oficial lansat de Pepe.

Cine este Gabriel Fătu

Gabriel Fătu este un actor și comediant român cunoscut mai ales pentru farsele telefonice și aparițiile de la OTV din anii 2000. Ulterior, el și-a continuat cariera în teatru, film și televiziune. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale din București și a jucat atât pe scenă, cât și în producții TV și filme românești.

S-a născut pe 21 iulie 1975, în județul Tulcea, iar după terminarea liceului a urmat actoria la București. În interviuri, Gabriel Fătu a povestit că a fost influențat de Florin Piersic să aleagă această meserie.

Publicul îl asociază în special cu perioada OTV, unde realiza emisiuni de farse telefonice și divertisment. El a declarat că acea perioadă i-a adus popularitate și venituri foarte mari pentru vremea respectivă.

Pe lângă televiziune, Gabriel Fătu a jucat în spectacole de teatru și a avut apariții în producții precum: „După dealuri”, „Poziția copilului”, „Vlad” și „Sacrificiul”.

Despre filmul „Mă mut la mama”

„Mă mut la mama” aduce pe marele ecran o poveste savuroasă despre relațiile dintre părinți și copii, despre crizele vârstei adulte și despre curajul de a iubi, indiferent de vârstă.

Doi frați, o mamă văduvă, care abia începe o nouă poveste de iubire, și o casă prea mică pentru toate problemele lor. Un context perfect pentru o comedie în care nimic nu merge conform planului.

Adriana, o femeie de 65 de ani, decide să-și trăiască viața din plin, redescoperindu-și feminitatea și dorința de a iubi. Planurile îi sunt însă date peste cap atunci când cei doi fii ai săi revin acasă, fiecare cu propriile crize: Gabriel, un corporatist sigur pe sine, prins într-o căsnicie tensionată și tentații periculoase, și Andrei, un bărbat aflat în pragul eșecului personal și profesional.

Sub același acoperiș cele trei destine se ciocnesc într-un carusel de situații comice, momente sensibile și revelații neașteptate. Un film despre iubire la orice vârstă. Și despre faptul că, oricât de complicată ar deveni viața, acasă este întotdeauna loc pentru încă un dezastru.