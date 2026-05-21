Timpul este esențial

Deși este mai frecvent la persoanele trecute de 60 de ani, AVC-ul poate afecta și tineri, femeile fiind mai expuse riscurilor din cauza simptomelor atipice pe care le manifestă.

Timpul este esențial în tratarea eficientă a unui AVC, iar intervenția medicală rapidă poate preveni leziunile permanente ale creierului.

Ce este un accident vascular cerebral?

AVC-ul reprezintă o leziune acută a sistemului nervos central, cauzată de lipsa de oxigen în creier.

Există două tipuri principale:

AVC ischemic, care reprezintă 80% din cazuri și este provocat de blocarea vaselor de sânge;

AVC hemoragic, cauzat de ruperea unui vas de sânge și de hemoragia rezultată în creier.

Factori de risc

Printre factorii care cresc riscul unui AVC se numără ateroscleroza, hipertensiunea arterială, diabetul, obezitatea, vârsta înaintată și bolile cardiace, precum fibrilația atrială.

Adoptarea unui stil de viață sănătos, cu activitate fizică regulată și o dietă echilibrată, poate reduce semnificativ riscul de AVC.

Simptome atipice ale AVC-ului

Unul dintre semnalele neobișnuite ale unui AVC este pleoapa căzută pe o parte. Alte simptome includ vorbirea neclară, confuzia, asimetria feței, dificultăți de coordonare, slăbiciune la nivelul brațelor sau picioarelor, amețeli, greață, dureri de cap și furnicături în membre.

Aceste semne sunt frecvent subestimate, mai ales de femei, ceea ce poate întârzia intervenția medicală. În cazul în care observați astfel de simptome la dv. sau la cineva din jur, este esențial să solicitați imediat asistență medicală. „Nu le ignorați!”, insistă medicii.

Cele mai multe întârzieri în tratarea unui AVC sunt cauzate de nerecunoașterea simptomelor și de întârzierea ajungerii la spital.

Fiți atenți la cei vârstnici sau la cei singuri, care pot întâmpina dificultăți în a cere ajutor. Accidentele vasculare cerebrale necesită o gestionare rapidă, iar recunoașterea timpurie a simptomelor poate salva vieți.

Consultați un medic la orice semn care indică o posibilă problemă.