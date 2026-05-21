Vremea neobișnuit de rece din primăvară, când au fost și sub 0 grade, care a prelungit perioada de furnizare a căldurii, este una dintre cauzele principale ale acestor creșteri.

În acest an, căldura s-a oprit în caloriferele din București după jumătatea lunii aprilie, marcând astfel finalul sezonului rece 2025-2026. Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice prevede că încălzirea poate fi oprită după 3 zile consecutive în care temperatura medie exterioară depășește 10 grade Celsius între orele 20:00 și 06:00, iar vremea începe să se încălzească.

Așa se face că, pentru un apartament cu patru camere din București, întreținerea pentru luna aprilie a ajuns și la 1.500 de lei, iar locuințele mai mici nu sunt nici ele scutite de costuri ridicate. Locatarii se declară nemulțumiți și revoltați.

„La un apartament cu două camere, 950 de lei pe luna aprilie, care e lună de primăvară – vară. Am plătit foarte mult față de luna decembrie”, a declarat o locatară din București.

Altă persoană, vizibil afectată de situație, spune că: „Se plătește foarte mult și nu mi se pare corect. Nu țin minte să mai fi avut vreodată de plată peste 1.300 de lei. Scadența văd că e în iunie. O să purtăm pantaloni scurți și mânecă scurtă și o să plătim facturi de iarnă”.

Pensionarii români sunt printre cei mai afectați de scumpiri. „Niciodată nu am plătit așa de mult. Nu știu cum s-a majorat. Vă dați seama, la pensia pe care o am, de 1388 de lei?”, povestește o femeie în vârstă.

La unele blocuri din București, în factura de la întreținere este inclusă și cea de la gaze. Iar în aceste zile, românii au început să primească primele facturi la gaze după eliminarea plafonării și, chiar dacă Guvernul a introdus o nouă formulă de reglementare, multe dintre facturile noi depășesc valoarea plafonului anterior de 0,31 lei/kWh, ajungând la peste 0,40 lei/kWh.

Administratorii de bloc din București confirmă că facturile mai mari la întreținere sunt rezultatul combinat al tarifelor crescute la utilități și al consumului sporit din cauza temperaturilor scăzute din aprilie.

„Apa caldă era, anul trecut, undeva la 35 de lei, iar acum avem 40 de lei pe metrul cub. Apa rece era undeva la 12 lei. Acum e 15 lei. Toate au fost mărite și e normal să crească și întreținerea”, explică un administrator de bloc.

În plus, aceștia avertizează că situația nu se va îmbunătăți în curând. Facturile aferente lunii mai sunt prognozate să rămână ridicate, iar creșterile de costuri determină o creștere a numărului de restanțieri.

Totuși, mii de blocuri din București au rămas în miezul iernii fără căldură și apă caldă, timp de mai multe zile, după problemele care au fost la Termoenergetica.

Săptămâna trecută, INS a anunțat că inflația anuală din România a atins 10,7% în aprilie 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut, acesta fiind cel mai înalt nivel din ultimele luni.