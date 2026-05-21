Câți români au făcut reclamații la ANPC, de la începutul anului 2026

În primele cinci luni ale anului 2026, până la data de 20 mai, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a înregistrat 36.057 de reclamații, iar dintre acestea 24.153 au fost deja soluționate, potrivit informațiilor oferite de ANPC pentru Libertatea.ro. Dintre acestea, 2.781 de sesizări au fost soluționate prin clasare.  

În 2025, la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului au fost înregistrate 93.506 reclamații, fiind soluționate 84.085. Dintre cele 84.085 de sesizări soluționate, 7.788 au fost prin clasare, mai precizează reprezentanții ANPC.

Care sunt principalele trei motive pentru care reclamațiile la ANPC au fost clasate

Așa cum spuneam, de la data 1 ianuarie 2026 și până la data de 20 mai, 2.781 dintre reclamațiile la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului au fost clasate. În 2025, numărul reclamațiilor clasate a fost de peste 7.700.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor precizează că cele mai frecvente trei motive pentru care aceste reclamații nu au putut fi soluționate sunt:

  • Lipsa documentelor probatorii privind aspectele reclamate
  • Reclamații formulate în numele altor persoane, fără împuternicire
  • Lipsa datelor de identificare.

Care sunt actele necesare de care românii au nevoie când depun reclamații la ANPC

ANPC încurajează consumatorii să încerce rezolvarea pe cale amiabilă a oricăror dispute cu operatorii economici.

În cazul în care negocierile nu produc rezultate satisfăcătoare, instituția recomandă solicitarea unui punct de vedere scris din partea comerciantului implicat. Dacă vrei să-ți soluționezi problema astfel, este esențial să știi cum depui corect o reclamație la ANPC.

Dacă răspunsul acestuia nu rezolvă problema, consumatorii pot depune o reclamație oficială, care va fi soluționată conform prevederilor O.G. nr. 27/2002, cu condiția ca aceasta să fie însoțită de documente probatorii, precum factură fiscală, bon fiscal, chitanță, contract sau certificat de garanție.

„Fără aceste documente care demonstrează achiziția produsului sau prestarea serviciului, sesizarea va fi clasată”, anunță ANPC.

Recomandările ANPC pentru clienții care vor să depună reclamații

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) le oferă cetățenilor posibilitatea de a-și exercita dreptul constituțional de petiționare, conform articolului 51 din Constituția României.

Consumatorii pot depune sesizări prin intermediul Formularului de Sesizare Online, disponibil pe site-ul oficial al ANPC: https://anpc.ro/. Alternativ, reclamațiile pot fi trimise în format fizic la cel mai apropiat comisariat, prin poștă sau pe e-mail, la adresa secretariat@anpc.ro.

Dacă consumatorul ajunge la un acord cu operatorul economic după depunerea sesizării, ANPC recomandă transmiterea unei notificări de retragere pe adresa secretariat@anpc.ro.

În plus, instituția oferă sprijin prin Direcția „Soluționarea Alternativă a Litigiilor” (SAL), care facilitează rezolvarea conflictelor între consumatori și comercianți. Detalii suplimentare despre SAL sunt disponibile pe site-ul ANPC.

MAutorngt1 21.05.2026, 11:26

Am avut trei interactiuni cu ei, toate tratate de neprofesionisti, nepriceputi, necalificati si habarnisti. 1. Am reclamat la anpc Bucuresti, infractorii de la Top Travel Office SRL (infractiunile CP art. 244 alin. 1 si 2 + CP art. 1 si 2). Mi-au dat un raspuns, …de complici. Acel SRL, functioneaza in continuare, mana in mana (si necontrolati) cu anpc. 2. Am fost redirectionat de politie, la anpc Bihor pentru inselatoria cu “glucometru neinvaziv inscriptionat Siemens Healthineers”. Un “comisar Lungu”, mi-a recomandat sa tratez direct cu hotii din China, depozitul din Oradea prin care se desfasoara inselatoria, spune el ca nu are ce sa le faca, speta complicilor romani, de la Oradea, “este nesolutionabila”. Inselatoria, merge inainte, sub tutela complicilor de la anpc Bihor. 3. Am sesizat la anpc Prahova incasare de plata necuvenita de catre Rosal. Mi-au raspuns ca este un \"caz fortuit\". Deci, ramane asa, sinecuristii de la anpc, se pricep doar la mirosit peste stricat.

