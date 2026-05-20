După ce au tot tăcut adânc și inteligent, lăsând loc să zburde o mulțime de povești, cât să încropești un roman de citit într-o lungă călătorie cu trenul, vedetele trebilor au început să se exprime. Asta pentru că se învolbura un scandal cât un conac de serial turcesc. Mai rar așa supărări spuse cu subiect, predicat, detalii și pe față de companiile din lumea înaltă a afacerilor militare.

Au început să vorbească de nevoie. Funcționarul Jurcă, șeful circuitului cafelelor de la ușa lui Ilie, cocoțat mai-mare peste mișcările SAFE, el fiind tabula rasa în materie, ne-a spus despre multitalentatul Rheinmetall și coșul său plin cu bunătăți. Asta-i mentalitatea: de mămăiță care dă ture prin piață în căutare de chilipiruri. Galvanizatul Miruță și solemnul Darău, acești băieți-minune ai guvernului demis-interimar mai că nu și-au dat sufletul demontând „mituri” și înșirând cum anemica noastră industrie de apărare va fi mai dihai ca regele dragonilor și cum nu vom mai putea nici respira de binefacerile banilor împrumutați.

Această revărsare de justificări este și pentru că până pe 31 mai trebuie să se semneze contracte. Și nu mai merge cu de-a v-ați ascunselea. A mers la adăpostul unei legislații cu hibe, demnă continuatoare și inspirată din legislația criticabilă a achizițiilor.

A mers la adăpostul argumentului suprem că pentru fiecare program SAFE companiile norocoase au fost aprobate de însuși CSAT (marile companii lăsate pe dinafara ar trebui să se întrebe de ce nu le are la stomac sacrosanta instituție). A mers și la adăpostul aprobării prealabile a Parlamentului. Ca să vorbim în termeni preciși este vorba despre un vot al unor comisii reunite dat pe un document „en gros”, acel vot fiind doar majoritar (la proiectele pendinte de MApN).

Treaba este că pentru semnarea contractelor este nevoie de alte acte normative, inclusiv legi, pentru că sunt pe bani publici. Cine să dea OUG-uri (calea ce mai rapidă și de care s-a abuzat peste măsură, guvernul interimar? Cine garantează că proiectele de legi vor trece prin parlament ca expresul prin Ciulnița? Bine că prezidentul Dan, care pare să se fi prins că treaba cam scârțâie și probabil sub efectul BSDA, ne-a zis că are un plan B, o soluție de rezervă.

E în fel neaoș: cu planuri B, în ultimul moment. Bine ar fi ca SAFE să nu fie un PNRR 2. După cum a început, se vede că nu am fost dispuși să învățăm din greșeli, darămite să le îndreptăm în timp util.