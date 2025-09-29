Efectele nocive ale fumatului sunt cunoscute, dar prea mulți fumători adulți nu știu că există alternative mai bune la continuarea fumatului. Nu le pot accesa sau sunt derutați de informații false sau înșelătoare. Ei au nevoie de acces la informații exacte.

Compania independentă de cercetare Povaddo a realizat pentru PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (PMI) un sondaj internațional pe un eșantion de peste 13.000 de adulți din 13 state membre ale UE. Sondajul a arătat că majoritatea celor intervievați au considerat că este datoria guvernului lor național să revizuiască obiectiv și să ia în considerare dovezile științifice despre alternative mai puțin nocive la fumat. 76% dintre românii respondenți consideră că fumătorii adulți ar trebui să primească informații corecte, fundamentate științific, despre produsele fără fum, care, deși nu sunt lipsite de riscuri, reprezintă o alternativă mai bună la continuarea fumatului.

De aceea, astăzi mai mult decât oricând, este nevoie de acțiuni decisive în România. Autoritățile ar trebui să adopte legi și reglementări bazate pe date științifice, care să țină pasul cu ritmul schimbărilor tehnologice și al inovațiilor.

Transparența și incluziunea se află în centrul procesului modern de elaborare a politicilor în toate sectoarele. Politica de control al tutunului nu ar trebui să fie o excepție, mai ales pentru că are un impact atât de mare asupra sănătății publice.

Accesul la informații corecte este dreptul nostru, al tuturor, iar adulții care altfel ar continua să fumeze ar trebui să aibă acces la date științifice care le-ar putea permite să ia decizii în cunoștință de cauză pentru sănătatea lor.

Sursă foto; shuuterstock.com

Material realizat cu susținerea Philip Morris România

