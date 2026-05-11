În înregistrare, Șoșoacă a declarat: „E și independența României”, făcând referire la 10 mai, ziua în care România sărbătorește independența de stat. Momentul s-a încheiat cu aplauzele participanților, în timp ce aceasta i-a îndemnat „să-și ia fiecare partea lui de Europa”.

Tot pe 9 mai, Ambasada Rusiei la București a postat pe Facebook imagini de la o recepție unde a fost prezentă și Șoșoacă. Într-un mesaj în limba rusă, ambasadorul a criticat Uniunea Europeană, afirmând că „Europa se înarmează din nou” și că Rusia își asumă „responsabilitatea față de soarta planetei”.

În calitate de europarlamentar, Diana Șoșoacă primește un salariu lunar de 8.900 de euro, la care se adaugă o diurnă pentru fiecare zi petrecută la Bruxelles sau Strasbourg, minimum trei-patru zile pe săptămână. Pe lângă acestea, funcția îi oferă fonduri pentru cheltuieli administrative și activitatea de cabinet, precum și beneficii legate de transport și deplasările oficiale în Uniunea Europeană.

