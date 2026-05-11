„Desigur, sfătuim țările, dar, până la urmă, nu impunem nimic”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, subliniind totodată că recomandările OMS prevăd măsuri mai stricte.

Acesta a precizat că, în acest caz specific, OMS recomandă „42 de zile de carantină” pentru persoanele considerate contacte, măsură pe care a descris-o drept „foarte clară”.

„Dar fiecare țară are propriile sale motive”, a spus el.

Nava Hondius a ajuns în Insulele Canare în primele ore ale zilei de duminică, transportând 146 de persoane, după ce trei persoane au murit din cauza virusului și alte opt s-au îmbolnăvit, potrivit The Guardian.

Operațiunile de evacuare de pe nava MV Hondius, unde a fost detectat un focar de hantavirus, s-au încheiat duminică și au vizat 94 de persoane din 19 naționalități.

Pasagerii spanioli, purtând poncho-uri din plastic albastru, au fost scoși de pe navă de echipe medicale îmbrăcate în costume de protecție, după ce fuseseră testați pentru infecție. Apoi au fost transportați cu autocarul la aeroportul din Tenerife.

Între timp, zeci de pasageri au fost transportați în mai multe țări, inclusiv Marea Britanie, unde o parte dintre aceștia au fost plasați în carantină strictă.

Potrivit autorităților britanice, pasagerii evacuați au fost transportați la spitalul Arrowe Park din Wirral, unde vor rămâne în izolare. Aceștia vor fi supuși unor controale regulate de asistență socială în următoarele 72 de ore, au precizat oficialii sanitari. Apoi, pasagerii urmează să intre în autoizolare pentru o perioadă de până la 45 de zile, în funcție de expunere.

În paralel, SUA au aplicat un protocol diferit, fără a impune în mod obligatoriu carantina de 42 de zile, aspect care a generat îngrijorări la nivelul OMS.

Şaptesprezece americani se aflau luni, 11 mai, într-un avion în drum către Statele Unite, după ce au fost evacuaţi de la bordul MV Hondius, anunţă Departamentul american al Sănătăţii.

„Un pasager prezintă în prezent simptome uşoare, iar alt pasager a fost testat uşor pozitiv PCR cu varianta Andes a hantavirusului.”, anunţă pe X departamentul.

HHS through @ASPRgov and @CDCgov is supporting @StateDept in the repatriation of 17 American citizens from the MV Hondius cruise ship affected by the Andes variant of hantavirus.



All 17 are currently en route via @StateDept airlift to the United States, with two of the… — HHS (@HHSGov) May 11, 2026

Experții au confirmat că varianta detectată la bord, hantavirusul Andes, este o tulpină rară care se poate transmite de la persoană la persoană.

Perioada de incubație poate ajunge până la șase săptămâni, ceea ce complică monitorizarea epidemiologică.

Virusul se transmite în mod obișnuit de la rozătoare infectate, prin contact cu urină, fecale sau salivă, dar această variantă ridică riscuri suplimentare din cauza transmiterii interumane.

