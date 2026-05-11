Cercetarea mai relevă că mai mult de jumătate dintre respondenţi consideră că lidera de la Chişinău joacă un rol semnificativ în apropierea relaţiilor dintre România şi Republica Moldova.

Românii cu studii primare şi votanţii AUR, părere negativă despre Maia Sandu

Potrivit sondajului, 68,8% dintre români au o părere foarte bună sau oarecum bună despre modul în care Maia Sandu îşi exercită funcţia de preşedinte al Republicii Moldova.

Dintre aceştia, 28,9% au o opinie „foarte bună”, iar 39,9% „oarecum bună”. Pe de altă parte, 8,1% dintre respondenţi consideră că activitatea sa este „oarecum proastă”, iar 11,5% au o percepţie „foarte proastă”. Restul de 11,7% nu au oferit un răspuns.

Românii cu studii superioare, locuitorii din oraşele mici şi votanţii PSD, PNL şi USR sunt cei mai înclinaţi să aprecieze pozitiv activitatea Maiei Sandu, într-un procent mai mare decât media.

În contrast, persoanele cu studii primare şi votanţii AUR tind să aibă o opinie negativă într-o măsură mai ridicată decât restul populaţiei.

Imaginea Maiei Sandu: România vs. Rusia

Pentru 71,3% dintre participanţii la sondaj, afirmaţia „Maia Sandu este mai apropiată de România decât de Rusia” reflectă cel mai bine percepţia lor despre lidera Republicii Moldova.

În schimb, 14,3% dintre respondenţi sunt de părere că aceasta ar fi mai apropiată de Rusia decât de România, în timp ce un procent similar (14,3%) nu a oferit un răspuns.

Această imagine pro-românească a Maiei Sandu este mai des întâlnită în rândul votanţilor PNL şi USR, al persoanelor peste 60 de ani, al celor cu studii superioare şi al locuitorilor din oraşele mici.

Pe de altă parte, votanţii AUR, persoanele cu vârste între 30 şi 44 de ani sau cei cu studii primare sunt mai predispuşi să considere că preşedinta Republicii Moldova este mai apropiată de Rusia decât de România.

Maia Sandu şi relaţia România-Republica Moldova

Conform datelor INSCOP, 57,5% dintre români cred că Maia Sandu contribuie „în foarte mare măsură” sau „în destul de mare măsură” la consolidarea relaţiei dintre România şi Republica Moldova.

Detaliat, 21% dintre respondenţi consideră că rolul său este extrem de important, iar 36,5% îi acordă un merit semnificativ.

Totuşi, 15,1% apreciază că preşedinta contribuie „în destul de mică măsură”, iar 18,2% cred că influenţa sa este „foarte mică sau inexistentă”. Aproximativ 9,1% nu au oferit un răspuns.

De remarcat este faptul că votanţii PSD, PNL şi USR, persoanele cu vârste între 30 şi 44 de ani, cei cu studii superioare şi locuitorii din Bucureşti şi oraşele mari sunt cei mai înclinaţi să vadă în Maia Sandu un factor de apropiere între cele două state.

În schimb, votanţii AUR, persoanele între 45 şi 59 de ani şi cele cu studii primare manifestă un scepticism mai ridicat faţă de acest subiect.

Imaginea Maiei Sandu în România

„Datele indică faptul că Maia Sandu are în România o imagine publică pozitivă, construită în principal pe asocierea sa cu direcţia pro-europeană şi cu apropierea de Bucureşti. Percepţia foarte clară că Maia Sandu este apropiată de România, şi nu de Rusia, arată că imaginea preşedintei Republicii Moldova devine, în ochii unei majorităţi solide a românilor, sinonimă cu ideea de desprindere de influenţa rusă şi de ancorare definitivă în spaţiul european şi occidental”, explică Remus Ştefureac, director al INSCOP Research.

Acesta a mai subliniat că diferenţele dintre grupurile socio-demografice şi preferinţele politice ale românilor reflectă polarizarea internă în ceea ce priveşte percepţia asupra Maiei Sandu.

„Segmentele mai pro-europene şi urbane o susţin covârşitor, în timp ce electoratul AUR este semnificativ mai rezervat pe fondul naraţiunilor ostile promovate de liderii formaţiunii. Astfel, evaluarea Maiei Sandu funcţionează ca un turnesol al modului în care diverse segmente din societatea românească se raportează la Occident, Rusia şi direcţia strategică a regiunii”, a concluzionat Ştefureac.

Sondajul intitulat „Percepţia românilor cu privire la Republica Moldova” a fost realizat de INSCOP Research în perioada 14-21 aprilie 2026, prin interviuri telefonice, pe un eşantion de 1.100 de persoane și are o marjă de eroare de ±3%.

