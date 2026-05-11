Cetățeanul rus Denis Frolov a fost declarat indezirabil pentru zece ani în România din motive de siguranță națională în urma unei decizii luate vineri, 8 mai, de Curtea de Apel București, relatează G4Media și Mediafax.

„Declară ca indezirabil pe teritoriul României, pe o perioadă de 10 ani, pentru raţiuni de securitate naţională, pe pârâtul Denis Frolov, cetăţean rus, cu datele de identificare indicate în sesizare.

Hotărârea se comunică Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pârâtului şi Inspectoratului General pentru Imigrări. Executorie. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare”, se arată în decizie.

Solicitarea a fost făcută de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care a cerut ca Denis Frolov să fie declarat indezirabil în România „având în vedere că există date și informații conform cărora cetățeanul străin este implicat în facilitarea unor activități ostile de tip hibrid împotriva României și/sau a statelor Schengen”.

Monitorizat de mai multă vreme de SRI

Din documente clasificate „Strict Secret”, puse la dispoziția instanței de SRI, reiese că Denis Frolov a fost implicat în facilitarea unor activități ostile de tip hibrid atât împotriva României, cât și împotriva altor state membre UE și NATO. Activitățile lui erau în beneficiul Moscovei, notează Gândul.

Conform G4Media, procurorii au adus dovezi că bărbatul avea legături directe și indirecte cu instituții ale statului rus. De asemenea, el are pregătire militară și experiență profesională în domeniul chimic și radioactiv-nuclear din Rusia, precum și cunoștințe privind fabricarea artizanală a explozivilor și otrăvurilor.

Denis Frolov a utilizat tehnici specifice serviciilor secrete și a manifestat atitudini antieuropene, în paralel cu încercări de integrare în spațiul UE, spun procurorii.

El dispunea de resurse financiare nejustificate având în vedere statutul său oficial. Dreptul de ședere în România îi oferea libertate de mișcare în UE.

Interesat de explozivi, otrăvuri și baze militare NATO

Procurorii au adus diverse dovezi în fața instanței. De exemplu, Frolov deținea manuale cu instrucțiuni privind fabricarea explozivilor, dispozitivelor incendiare și otrăvurilor, precum și informații despre achiziția substanțelor și echipamentelor necesare.

Deși avea în mod oficial venituri reduse, cetățeanul rus făcea numeroase deplasări în state din UE și păstra dovada plăților efectuate, precum și o evidență a mijloacelor de transport folosite.

El a manifestat mereu un interes direct pentru activitatea serviciilor secrete ruse. Astfel, înainte de a face o deplasare într-un stat membru UE, bărbatul accesa pagina oficială de contact a Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei.

Printre călătoriile sale atrag atenția interesul confirmat al cetățeanului rus față de obiective militare aliate, cum ar fi baza militară USAFE – United States Air Forces in Europe din localitatea Ramstein/Germania. „De asemenea, au fost obținute date care denotă un potențial interes al cetățeanului rus în raport cu obiective aparținând SRI”, observă G4Media.

Legături cu statul rus

Anchetatorii au identificat legături între Frolov și instituții ale statului rus, inclusiv prin membri ai familiei sale, care ar fi conectați cu structuri de forță sau instituții militare din Rusia.

„Un alt element relevant constă în faptul că acesta a activat o perioadă îndelungată în cadrul sectorului nuclear din Federația Rusă, locuind în localitatea Ozersk, mediu controlat total de către autoritățile ruse”, au consemnat magistrații români.

Anchetatorii afirmă că Frolov a investit sume considerabile în dispozitive „menite să-i sporească confidențialitatea comunicațiilor și să îi diminueze amprenta cibernetică”. El ștergea date și schimba des dispozitivele informatice, „documentându-se în prealabil și optând pentru modele care asigură un nivel superior de securitate cibernetică”.

Anchetatorii au mai descoperit că Frolov administra un canal pe aplicația Telegram care prezenta caracteristicile unei „căsuțe poștale impersonale digitale”, element considerat suspect.

Profilul unui cetățean străin instruit și potențial implicat în activități ostile României

„Datele deținute au conturat profilul unui cetățean străin instruit și potențial implicat în activități de natură informativ-operativă derulate de state ostile intereselor României și partenerilor strategici ai ţării”, au concluzionat judecătorii.

Curtea de Apel București a decis că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru declararea lui Denis Frolov ca persoană indezirabilă pe teritoriul României, pentru o perioadă de 10 ani, din motive de securitate națională.

Cum s-a apărat cetățeanul rus

Denis Frolov susține că s-a născut la Harkov, în Ucraina, dar a plecat în Rusia împreună cu mama şi tatăl său. După ce a terminat colegiul, în Rusia, el a lucrat zece ani la o fabrică în domeniul nuclear din Ozersk. A venit în România în 2022, după lansarea invaziei ruse la scară largă din Ucraina.

Denis Frolov a respins toate acuzațiile formulate de autorități și a susținut că nu a trimis/oferit niciodată informații, bani sau alte forme de sprijin în Rusia. Ba a susținut că „nu suportă deloc” Rusia. În schimb, a pretins că lucrează în ture și că duce o viață normală în România.

În ceea ce privește materialele găsite asupra sa, considerate relevante de anchetatori, Frolov a declarat că le-ar avea din perioada studiilor.

Denis Frolov locuia în Slatina de patru ani. El a obținut inițial un permis de ședere temporară în baza unui aviz de muncă solicitat de o firmă din municipiu. A lucrat mai întâi la o firmă de construcții, după care a obținut o prelungire a vizei sale de ședere în România, până în iunie 2026, la solicitarea unui lanț de pizzerii.

Mama lui Denis Frolov, de origine ucraineană, este căsătorită de mai mulți ani cu un cetățean român care are o afacere în apicultură, scrie G4Media.

Escortat de polițiști la Aeroprtul Henri Coandă, cetățeanul rus a părăsit România. În 2025, autoritățile române au expulzat două persoane acuzate de terorism – un turc și un irakian.

