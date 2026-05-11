Injecțiile de slăbit: Noua vedetă a farmaciilor din România

Conform celor mai recente date Cegedim pentru primul trimestru al anului 2026, medicamentul injectabil tirzepatidă (Mounjaro), care se eliberează pe bază de rețetă, a devenit un fenomen de piață. Într-un singur an, vânzările au crescut cu peste 3.000%, propulsând produsul pe locul 6 în topul general al celor mai vândute medicamente din țară, cu o valoare de 67,6 milioane de euro.

Această ascensiune fulminantă se datorează faptului că, fiind un produs nou intrat pe piață în a doua jumătate a anului 2024, baza de raportare era minimă. De asemenea, indicația specifică a tirzepatidei este managementul greutății la adulții cu obezitate (IMC ≥30 kg/m²) sau supraponderali cu comorbidități, ceea ce propulsează produsul mult în față, intrând astfel în clasamentul celor mai vândute 10 branduri de medicamente din România (Rx și OTC).

Asistent universitar dr. Sorina Ispas, medic primar diabet, nutriție, boli metabolice, a precizat pentru Libertatea: „Aceste medicamente nu sunt simple «injecții de slăbit» sau «pastile pentru poftă de mâncare», ci tratamente recomandate în boli metabolice (diabet/obezitate), care trebuie prescrise în context clinic, cu monitorizare medicală.”

Obezitatea devine o problemă în România: 4 din 10 adulți luptă cu greutatea

Obezitatea în România a atins cote alarmante, țara noastră ocupând locuri fruntașe în Europa. Aproximativ 39% dintre adulții români suferă de obezitate, conform Atlasului Obezității 2025, iar 70% dintre adulți au un IMC ridicat. Nici copiii nu sunt feriți: unu din zece copii (11%) este afectat de obezitate, rata supraponderalității la vârsta de 5-19 ani dublându-se față de anul 2000.

Topul celor mai vândute medicamente în România (MAT Q1 2026)

Potrivit raportului Cegedim (valoare în euro, PPP) clasamentul arată astfel:

NUROFEN (Ibuprofen) – 93,7 milioane € RYBELSUS (Semaglutidă orală) – 910 mn. € DARZALEX (Daratumumab) – 86,3 mn. € FORXIGA (Dapagliflozin) – 73,2 mn. € IMBRUVICA (Ibrutinib) – 72,5 mn. € MOUNJARO (Tirzepatidă) – 67,6 mn. €

În primele 6 locuri din topul Cegedim se află două medicamente pentru diabet (Rybelsus și Forxiga) și unul pentru slăbit.

Ghidul indicațiilor: Ce medicamente folosim și pentru ce?

Dr. Oana Parlițeanu, medic primar diabet, nutriție, boli metabolice, a făcut clarificări pentru Libertatea cu privire la medicamentele antidiabetice și pentru managementul greutății, substanțele active pe care le conțin acestea, precum și indicațiile lor:

1. RYBELSUS (Semaglutidă – tablete)

Indicație principală: Este indicat pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, pentru îmbunătățirea controlului glicemic.

Mod de utilizare: Se administrează ca monoterapie (când utilizarea metforminei este considerată inadecvată) sau în asociere cu alte medicamente pentru tratamentul diabetului.

„Este un medicament cu indicație exclusiv pentru tratamentul pacientului cu diabet zaharat tip 2, nu are indicație pentru slăbit”.

2. MOUNJARO (Tirzepatidă – soluție injectabilă)

Indicație principală: Este indicat pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, ca adjuvant la dietă și exerciții fizice.

Indicație secundară (Managementul greutății): Este aprobat și pentru managementul greutății, inclusiv scăderea în greutate și menținerea greutății, la adulții cu obezitate (IMC ≥30 kg/m²) sau supraponderali (IMC ≥27 kg/m²) care au cel puțin o comorbiditate legată de greutate.

„În România, singura indicație pentru Mounjaro este cea secundară. Managementul greutății, nu poate fi prescris pentru altă indicație conform prospectului și ghidurilor în vigoare”.

3. OZEMPIC (Semaglutidă – soluție injectabilă)

Indicație principală: Este indicat exclusiv pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat.

Deși este utilizat adesea ,,off-label” (în afara indicațiilor din prospect) pentru slăbit, prospectul oficial vizează controlul glicemic și reducerea riscului cardiovascular la pacienții cu diabet.

„Este indicat exclusiv pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat. Off-label este cumpărat pentru slăbit, însă nu este indicat. Pentru slăbit este indicat Wegovy, tot semaglutidă injectabilă, însă cu indicație per primam pentru slăbit”.

4. WEGOVY (Semaglutidă – soluție injectabilă)

Indicație principală: Este indicat special pentru managementul cronic al greutății (scădere în greutate).

Criterii: Se adresează adulților cu un indice de masă corporală (IMC) de 30 kg/m² sau mai mare (obezitate), ori 27 kg/m² până la 30 kg/m² (supraponderalitate) în prezența unor probleme de sănătate legate de greutate (precum hipertensiunea sau colesterolul mărit).

„Aceasta este forma de semaglutidă indicată în managementul greutății, cu sau fără comorbidități asociate”.

5. TRULICITY (Dulaglutidă – soluție injectabilă)

Indicație principală: Este indicat pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 pentru a îmbunătăți controlul glicemic.

„În România există doar forma de 1,5 mg de Dulaglutidă care este indicată exclusiv tratamentului adulților cu diabet zaharat de tip 2 pentru a îmbunătăți controlul glicemic. Forma de Dulaglutidă indicată tratamentului obezității este cea de 3 mg și 4,5 mg la care s-au făcut studii pe scăderea ponderală, însă nu este aprobat pentru această indicație în toate țările. La fel ca și la Ozempic este și el folosit off-label cumpărat pentru slăbit, însă nu este indicat”, a declarat dr. Oana Parlițeanu.

Eficiența medicamentelor: oral vs injectabil și prescrierea lor off-label

Dr. Sorina Ispas a detaliat diferențele de eficiență: „Semaglutida orală (Rybelsus) este eficientă pentru controlul glicemic în diabet, dar studiile de obezitate cu cele mai mari scăderi ponderale sunt pentru semaglutida injectabilă 2,4 mg (Wegovy). De asemenea, tirzepatida (Mounjaro) a arătat rezultate foarte importante, SURMOUNT-2 demonstrând scăderi ponderale clinice semnificative chiar și la pacienții care au și diabet zaharat tip 2”.

Termenul „off-label” se referă la utilizarea unui medicament în afara specificațiilor oficiale aprobate de autoritățile de reglementare (precum EMA în Europa sau ANMDMR în România). Atunci când un medicament este aprobat, el primește o autorizație bazată pe studii clinice care demonstrează siguranța și eficiența lui pentru o anumită boală, o anumită doză și o anumită categorie de vârstă.

Orice utilizare care se abate de la aceste reguli este considerată „off-label”, fie că este vorba despre tratarea unei afecțiuni pentru care nu are indicație, fie de modificarea dozelor și a frecvenței față de prospect sau prin prescrierea către grupe de vârstă neautorizate.

În România, medicii au libertatea profesională de a prescrie un medicament off-label dacă consideră că beneficiile pentru pacient depășesc riscurile, bazându-se pe dovezi științifice. Totuși, aceștia își asumă o responsabilitate juridică și etică mult mai mare.

Dr. Ispas a exemplificat: „Când o persoană fără diabet folosește Rybelsus strict pentru slăbit, vorbim despre utilizare off-label”.

Avertismentul medicilor cu privire la injecțiile de slăbit: aceste medicamente nu vindecă obezitatea!

Utilizarea acestor medicamente de slăbit fără supraveghere medicală implică riscuri majore. Dr. Oana Parlițeanu avertizează: „Pacienții care iau aceste medicamente fără indicația medicului și fără un bilanț de evaluare preliminar, riscă apariția unor probleme grave de sănătate cum ar fi: pancreatita, colecistita, cancerul tiroidian sau sarcopenia”.

Dr. Sorina Ispas completează lista efectelor nedorite cu: greața, vărsăturile, diareea, constipația, deshidratarea, scăderea aportului proteic și pierderea de masă musculară.

„La pacienții cu diabet, reducerea rapidă a glicemiei poate necesita ajustarea altor antidiabetice, mai ales insulină sau sulfoniluree, pentru a evita hipoglicemia. În plus, pacienții cu retinopatie diabetică, boală biliară, pancreatită în antecedente, boală renală, sarcină sau plan de sarcină au nevoie de evaluare atentă înainte de tratament. EMA subliniază că eficiența și siguranța trebuie înțelese în contextul indicației aprobate și al monitorizării clinice. Un pacient care cere tratamentul «doar pentru câteva kilograme» trebuie evaluat foarte atent. Dacă nu are obezitate sau indicație metabolică clară, riscul de banalizare a terapiei este mare. Acestea nu sunt tratamente cosmetice. Mai mult, aceste medicamente nu vindecă obezitatea. Fiind o boală cronică recidivantă, după oprirea tratamentului, greutatea poate fi recâștigată. Studiile arată că după oprirea semaglutidei, o parte importantă din greutatea pierdută poate fi recâștigată, iar beneficiile cardiometabolice se pot diminua. De aceea, tratamentul trebuie integrat într-un plan pe termen lung: alimentație, activitate fizică, somn, evaluare psihologică atunci când este cazul, monitorizarea masei musculare și a factorilor de risc cardiometabolic”, este concluzia dr. Sorina Ispas.

Recent, compania farmaceutică Eli Lilly România a emis un avertisment public cu privire la comercializarea unor tratamente false pentru obezitate, vândute pe piața locală și pe platformele online sub denumirea medicamentului Mounjaro (tirzepatidă). Orice variantă sub formă de capsule este falsă și extrem de periculoasă, putând conține bacterii sau impurități toxice. Nu cumpărați medicamente de pe internet!

De altfel, topul celor mai contrafăcute medicamente la nivel mondial este deținut de produse pentru controlul greutății.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE