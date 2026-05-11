Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu actorului Ioan Isaiu o pot face marți, 12 mai, între orele 11:00 și 14:00, în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca. De asemenea, miercuri, 13 mai, între orele 10:00 și 12:00, trupul neînsuflețit al actorului va fi depus la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej.

Slujba de înmormântare va avea loc miercuri, 13 mai 2026, de la ora 12:00, la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej, situată pe strada Unirii nr. 1 D.

Ioan Isaiu a murit în timpul filmărilor din București

Actorul Ioan Isaiu s-a stins din viață vineri, 9 mai, în timp ce se afla în Capitală pentru filmările unui nou proiect. Potrivit informațiilor apărute până acum, actorului i s-ar fi făcut brusc rău în urma unui infarct. Medicii ajunși de urgență la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă fără succes.

Ioan Isaiu era cunoscut publicului din numeroase piese de teatru, seriale și filme și continua să fie activ atât pe scenă, cât și în producții de televiziune.

Lucian Viziru a aflat în direct despre moartea actorului

Lucian Viziru a aflat despre moartea lui Ioan Isaiu în timpul unui live pe TikTok. Actorul a reacționat imediat după ce a primit vestea.

„Nu am jucat cu el. Dumnezeu să-l ierte! Merge o lăutărească veche acum, așa cum am început cu Gică Petrescu – Să mor cu damigeana în mână… Sper să fi murit și el cu damigeana în mână măcar. Îmi pare rău să aud, dar n-am venit să vă întristez sau să ne întristăm reciproc”, a declarat Lucian Viziru în timpul transmisiunii live.

Teo Trandafir, mărturisiri emoționante despre Ioan Isaiu

Printre cei afectați de vestea dispariției actorului se numără și Teo Trandafir, care a lucrat de-a lungul timpului cu Ioan Isaiu.

„Am auzit vestea, dar nu prea am înțeles-o. De la un timp, veștile acestea sunt greu de înțeles. Era cu 2 ani mai tânăr ca mine. Un tip de un bun-simț extraordinar și de o etichetă cum rar am întâlnit în toată cariera mea.

Am filmat împreună, ne-am intersectat de mai multe ori. A fost un tip încercat, care – îmi amintesc o povestire interesantă de-ale lui – un tip care a trecut de câteva ori, razant, pe lângă moarte. Se pare că acum nu i-a mai ieșit”, a mărturisit Teo Trandafir.

Prezentatoarea TV și-a amintit și unul dintre episoadele povestite de actor, când acesta ar fi fost foarte aproape de un accident grav pe Valea Prahovei.

„Era o dimineață obișnuită de matinal și a venit Ioan Isaiu, impunător și elegant, cum îl știm cu toții. «Știți că era să nu mai ajung la voi?», ne-a spus, zâmbind amuzat. «Mergeam cu mașina pe Valea Prahovei și mi-a picat brusc, în față, o bucată de stâncă. M-au despărțit câțiva metri de moarte», a povestit atunci Ioan. Eu am rămas fără replică pentru câteva secunde, ceea ce nu prea mi se întâmplă”, a spus Teo Trandafir.

„Genul acela de bărbat care se naște rar”

În finalul mesajului său, Teo Trandafir a vorbit despre felul în care îl percepea pe actor. „Mereu l-am perceput pe Ioan Isaiu ca pe un tip altfel. Genul acela de bărbat care se naște rar. O prietenă zicea că parcă era desprins dintr-o altă epocă. Eu nu i-aș zice așa. I-aș zice… parcă era o ultimă rămășiță a eleganței și a școlii de etică și de educație vechi în timpurile noastre. Drum lin, Ioan Isaiu!”, a transmis prezentatoarea TV.

