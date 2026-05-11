PNL cere PSD un răspuns, la o săptămână după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură

„Au trecut 18 zile de la retragerea miniștrilor PSD din Guvern. Au trecut 6 zile de la votarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Tot atâtea zile în care PSD nu a prezentat românilor nicio soluție serioasă pentru guvernarea țării, după ce a decis demolarea unei majorități funcționale și apropierea politică de AUR. Fiecare zi în care această criză politică și guvernamentală, generată de PSD, este menținută artificial costă România. Costă nivelul de trai al fiecărui român, costă încredere, stabilitate economică, investiții și capacitatea statului de a lua decizii importante pentru cetățeni”, a transmis PNL.

„PSD are obligația să spună public cu ce soluții a mers la consultările de la Palatul Cotroceni. Românii au dreptul să știe dacă există un plan real de guvernare sau dacă tot acest demers a fost doar un joc politic iresponsabil”, au precizat liberalii.

„Timp de 10 luni, PSD nu a venit cu soluții alternative la programul de guvernare, pe care l-a asumat, pentru ca, în același timp să se dezică de el, constant, pe măsură ce aproba în interiorul Coaliției și în Guvern măsurile impopulare, dar necesare și urgente. Dacă PSD nu are soluții pentru România, atunci trebuie să aibă măcar onestitatea de a recunoaște public acest lucru. Nu poți provoca o criză majoră și apoi să lași țara suspendată în incertitudine”, mai spune PNL.

Reamintim că, pe 5 mai, Parlamentul l-a demis pe premierul Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte. Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

În aceeași seară, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”. El a precizat că mai întâi va purta discuții informale cu partidele, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale” și apoi va anunța propunerea de premier.

Deocamdată, la Cotroceni au avut loc numai discuții informale, la care au participat doar președinții partidelor din fosta coaliție: Ilie Bolojan (PNL), Sorin Grindeanu (PSD), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE