Produsul care se vinde la Lidl cu 3,59 lei
Lidl aduce în Săptămâna XXL un produs care a început să fie cumpărat tot mai des de românii atenți la prețurile din magazine. Făina la pachet de 2 kilograme, disponibilă la doar 3,59 lei, este considerată indispensabilă în multe bucătării și poate fi folosită pentru pâine de casă, prăjituri, aluaturi și numeroase preparate gătite zilnic. Oferta este valabilă în catalogul din săptămâna 11-17 mai 2026.
Alte produse din Săptămâna XXL ce merită încercate
În aceeași campanie, Lidl vine și cu alte oferte speciale din Săptămâna XXL, care atrag tot mai mulți cumpărători. De la produse alimentare în ambalaje mari și ingrediente pentru gătit, până la articole pentru micul dejun, dulciuri și produse utile în bucătărie, gama variată le permite românilor să facă stocuri și să economisească la cumpărăturile de zi cu zi.
Alte oferte speciale din Săptămâna XXL:
- Detergent lichid OMO (100 de spălări) 59,99 lei
- Telemea în saramură (1 kg + 250 g) 39,99 lei
- Hârtie igienică (16 role) 19,99 lei
- File de ton în ulei de floarea-soarelui (750 g) 32,99 lei
- Unt de masă (400 de g) 10,99 lei
- Mozzarella rasă (500 g) 23,99 lei
- Iaurt în stil grecesc (1 kg + 100 g) 12,19 lei
- Brânză topită (32 de triunghiuri) 18,99 lei
- Cașcaval de vacă (1500 g) 49,99 lei
- Brânză cheddar (1 kg) 49,99 lei
- Cârnați sticks (120 g + 30 g) 9,15 lei
- Somon afumat feliat (220 g) 25,99 lei
- Șuncă feliată ( 400 g) 19,99 lei
- Fructe congelate căpșuni/fructe de pădure/zmeură (750 g) 20,49 lei
- Caju prăjit și sărat (250 g) 13,99 lei
- Saleuri cu unt ( 150 g + 50 g) 7,09 lei
- Cafea boabe espresso (1 kg + 200 gr)
- Șampon (1 l) 9,99 lei
- Gel de duș cu argan (1200 ml) 11,99 lei
- Odorizant de cameră (250 ml) 19,99 lei
- Scutece marimea 3 (184 bucăți) 99,99 lei
- Scutece mărimea 4 ( 168 bucăți) 87,99 lei
- Scutece mărimea 5 (144 bucăți) 81,99 lei
- Șervețele umede universale (4 x 80 buc) 21,99 lei
- Folie de aluminiu ( 20 m x 2 buc)
- Rezervă săpun antibacterian (1,5 l) 9,49 lei
- Saci de gunoi cu mâner 50 l ( 40 buc) 4,99 lei
- Hârtie igienică umedă (4 x 80 buc) 18,99 lei
- Detergent lichid rufe albe/color Formil (100 de spălări) 42,99 lei
- Tablete pentru mașina de spălat vase (100 bucăți) 39,99 lei
- Șervețele umede multisuprafețe (100 bucăți) 5,99 lei
- Pizza salami (4 x 350 g) 28,99 lei
- Pizza cu 4 tipuri de brânză (3 x 340 g) 23,49 lei
- File de cod în panadă (960 g) 25,99 lei
- Cordon Bleu de curcan ( 1500 g) 22,39 lei
- Cartofi prăjiți pentru friptoză ( 3,5 kg) 22,99 lei
- Cartofi crocanți triunghiuri (1,5 kg) 16,99 lei
- Nuggets cu pui cu sos inclus ( 340 g) 14,49 lei
- Cârnați premium din carne de porc ( 450 g) 19,99 lei
- Crenvuști polonezi (1000 g) 26,99 lei
- Cârnăciori Berner (1 kg) 37,99 lei
- Coaste afumate pentru grătar ( 750 g) 42,99 lei
- Bucăți de ton în ulei (1705 g) 59,99 lei
- Cremă de brânză proaspătă natur (300 g) 9,99 lei
- Felii de brânză Gouda ( 1 kg) 39,99 lei
- Mozzarella (250 g) 7,99 lei
- Grana Padano (300 g) 23,99 lei
- Șuncă din pulpă de porc ( 200 g + 50 g) 10,15 lei
- Baghete (3 x 175 g) 9,99 lei
- Șuncă Praga (600 g) 13,49 lei
- Prosciutto Cotto (240 g) 12,99 lei
- Cubulețe de șuncă (280 g) 13,99 lei
- Șuncă feliată Pădurea Neagră (250 g) 13,99 lei
- Bacon de porc (300 g + 60 g) 13,19 lei
- Salam Victoria (300 g) 9,99lei
- Budincă proteică (400 g) 8,99 lei
- Napolitane cu lapte și alune ( 300 g) 10,99 lei
- Pișcoturi italienești ( 500 g) 9,99 lei
- Unt de arahide ( 650 g) 16,99 lei
- Merișoare (250 g) 8,99 lei
- Napolitane/ Fursecuri (440/550 g) 13,49 lei
- Suc de portocale ( 1 l +250 ml) 14,99 lei
- Arahide înveliteîn crustă (250 g) 6,99 lei
- Nuci (300 g) 19,99 lei
- Arahide prăjite și sărate (1000 g) 17,99 lei
- Amestec de nuci Royal mix ( 300 g) 19,99 lei
- Wraps Vollkorn (12 buc x 25 g) 8,99 lei
- Tortilla Wraps ( 740 g ) 8,49 lei
- Antonia biscuiți cacao (10 x 36 g) 5,99 lei
- Mini înghețată pe băț ( 16 x 50 ml) 23,99 lei
- Înghețată cu migdale (8 x 120 ml) 23,99 lei
Ce este „Săptămâna XXL” de la Lidl
„Săptămâna XXL” este perioada în care sunt puse în vânzare produse în cantități mai mari decât cele obișnuite, precum pachete XXL, multipack-uri sau variante de tip „family size”.
În această perioadă pot fi găsite, de regulă:
- alimente în ambalaje mari
- pachete duble sau oferte speciale
- baxuri și produse în cantități economice
