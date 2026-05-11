Produsul care se vinde la Lidl cu 3,59 lei

Lidl aduce în Săptămâna XXL un produs care a început să fie cumpărat tot mai des de românii atenți la prețurile din magazine. Făina la pachet de 2 kilograme, disponibilă la doar 3,59 lei, este considerată indispensabilă în multe bucătării și poate fi folosită pentru pâine de casă, prăjituri, aluaturi și numeroase preparate gătite zilnic. Oferta este valabilă în catalogul din săptămâna 11-17 mai 2026.

Alte produse din Săptămâna XXL ce merită încercate

În aceeași campanie, Lidl vine și cu alte oferte speciale din Săptămâna XXL, care atrag tot mai mulți cumpărători. De la produse alimentare în ambalaje mari și ingrediente pentru gătit, până la articole pentru micul dejun, dulciuri și produse utile în bucătărie, gama variată le permite românilor să facă stocuri și să economisească la cumpărăturile de zi cu zi.

Alte oferte speciale din Săptămâna XXL:

Detergent lichid OMO (100 de spălări) 59,99 lei

Telemea în saramură (1 kg + 250 g) 39,99 lei

Hârtie igienică (16 role) 19,99 lei

File de ton în ulei de floarea-soarelui (750 g) 32,99 lei

Unt de masă (400 de g) 10,99 lei

Mozzarella rasă (500 g) 23,99 lei

Iaurt în stil grecesc (1 kg + 100 g) 12,19 lei

Brânză topită (32 de triunghiuri) 18,99 lei

Cașcaval de vacă (1500 g) 49,99 lei

Brânză cheddar (1 kg) 49,99 lei

Cârnați sticks (120 g + 30 g) 9,15 lei

Somon afumat feliat (220 g) 25,99 lei

Șuncă feliată ( 400 g) 19,99 lei

Fructe congelate căpșuni/fructe de pădure/zmeură (750 g) 20,49 lei

Caju prăjit și sărat (250 g) 13,99 lei

Saleuri cu unt ( 150 g + 50 g) 7,09 lei

Cafea boabe espresso (1 kg + 200 gr)

Șampon (1 l) 9,99 lei

Gel de duș cu argan (1200 ml) 11,99 lei

Odorizant de cameră (250 ml) 19,99 lei

Scutece marimea 3 (184 bucăți) 99,99 lei

Scutece mărimea 4 ( 168 bucăți) 87,99 lei

Scutece mărimea 5 (144 bucăți) 81,99 lei

Șervețele umede universale (4 x 80 buc) 21,99 lei

Folie de aluminiu ( 20 m x 2 buc)

Rezervă săpun antibacterian (1,5 l) 9,49 lei

Saci de gunoi cu mâner 50 l ( 40 buc) 4,99 lei

Hârtie igienică umedă (4 x 80 buc) 18,99 lei

Detergent lichid rufe albe/color Formil (100 de spălări) 42,99 lei

Tablete pentru mașina de spălat vase (100 bucăți) 39,99 lei

Șervețele umede multisuprafețe (100 bucăți) 5,99 lei

Pizza salami (4 x 350 g) 28,99 lei

Pizza cu 4 tipuri de brânză (3 x 340 g) 23,49 lei

File de cod în panadă (960 g) 25,99 lei

Cordon Bleu de curcan ( 1500 g) 22,39 lei

Cartofi prăjiți pentru friptoză ( 3,5 kg) 22,99 lei

Cartofi crocanți triunghiuri (1,5 kg) 16,99 lei

Nuggets cu pui cu sos inclus ( 340 g) 14,49 lei

Cârnați premium din carne de porc ( 450 g) 19,99 lei

Crenvuști polonezi (1000 g) 26,99 lei

Cârnăciori Berner (1 kg) 37,99 lei

Coaste afumate pentru grătar ( 750 g) 42,99 lei

Bucăți de ton în ulei (1705 g) 59,99 lei

Cremă de brânză proaspătă natur (300 g) 9,99 lei

Felii de brânză Gouda ( 1 kg) 39,99 lei

Mozzarella (250 g) 7,99 lei

Grana Padano (300 g) 23,99 lei

Șuncă din pulpă de porc ( 200 g + 50 g) 10,15 lei

Baghete (3 x 175 g) 9,99 lei

Șuncă Praga (600 g) 13,49 lei

Prosciutto Cotto (240 g) 12,99 lei

Cubulețe de șuncă (280 g) 13,99 lei

Șuncă feliată Pădurea Neagră (250 g) 13,99 lei

Bacon de porc (300 g + 60 g) 13,19 lei

Salam Victoria (300 g) 9,99lei

Budincă proteică (400 g) 8,99 lei

Napolitane cu lapte și alune ( 300 g) 10,99 lei

Pișcoturi italienești ( 500 g) 9,99 lei

Unt de arahide ( 650 g) 16,99 lei

Merișoare (250 g) 8,99 lei

Napolitane/ Fursecuri (440/550 g) 13,49 lei

Suc de portocale ( 1 l +250 ml) 14,99 lei

Arahide înveliteîn crustă (250 g) 6,99 lei

Nuci (300 g) 19,99 lei

Arahide prăjite și sărate (1000 g) 17,99 lei

Amestec de nuci Royal mix ( 300 g) 19,99 lei

Wraps Vollkorn (12 buc x 25 g) 8,99 lei

Tortilla Wraps ( 740 g ) 8,49 lei

Antonia biscuiți cacao (10 x 36 g) 5,99 lei

Mini înghețată pe băț ( 16 x 50 ml) 23,99 lei

Înghețată cu migdale (8 x 120 ml) 23,99 lei

Ce este „Săptămâna XXL” de la Lidl

„Săptămâna XXL” este perioada în care sunt puse în vânzare produse în cantități mai mari decât cele obișnuite, precum pachete XXL, multipack-uri sau variante de tip „family size”.

În această perioadă pot fi găsite, de regulă:

alimente în ambalaje mari

pachete duble sau oferte speciale

baxuri și produse în cantități economice

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE