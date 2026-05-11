Frumoasa cântăreață și-a unit destinele cu jucătorul de tenis, după ce în trecut ea a mai fost căsătorită cu George Burcea, alături de care are și două fetițe, pe Ella și Clara. Iar micuțele au realizat un moment emoționant la nuntă.

În cea mai fericită zi din viața Andreei Bălan, după cum a afirmat chiar cântăreața, George Burcea, fostul ei soț, se afla departe de România și posta mesaje controversate pe Instagram.

George Burcea se află în SUA

Mai exact, actorul era în Statele Unite ale Americii, la New York, în timp ce Andreea Bălan și Victor Cornea aveau petrecerea de nuntă. Iar în mediul online George Burcea a făcut mai multe postări despre care gurile rele au afirmat că ar fi mici atacuri la adresa artistei.

Fostul soț al Andreei Bălan a distribuit mai întâi o fotografie inspirată de „Commedia dellarte 2.2”, lucrare în care apare o femeie îmbrăcată în alb, asemănătoare unei mirese.

Apoi, la câteva ore distanță, George Burcea a revenit cu o altă fotografie însoțită de un mesaj: „Departamentul de idioți. Ne vedem acolo. Commedia dellarte în New York”!

După ce lumea a comentat pe marginea celor două imagini, actorul a postat și o fotografie în care apare doar el și pe care a notat și locația în care se află: Manhattan! Mai exact, în timp ce Andreea Bălan și Victor Cornea aveau nunta, George Burcea se afla într-un cartier din New York (SUA).

Ce este Commedia dellarte

Commedia dellarte este o formă de teatru apărută în Italia în secolul al XVI-lea, bazată pe personaje exagerate, măști și multă improvizație. Actorii interpretau roluri fixe și prezentau povești despre relații complicate, jocuri de putere, aparențe și situații comice. Personajele purtau adesea măști pentru a ascunde adevărata identitate sau intențiile reale, iar spectacolele aveau un ton satiric și teatral.

În prezent, expresia este folosită deseori în sens simbolic, pentru a descrie situații în care oamenii „joacă un rol” sau afișează o imagine diferită de realitate. Din acest motiv, imaginile publicate de George Burcea în ziua nunții Andreei Bălan au fost interpretată de mulți ca având un mesaj indirect despre aparențe, relații și teatralitate.

