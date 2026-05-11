„În Ucraina, anual se înregistrează zeci de cazuri de infecție cu hantavirus, dar acest hantavirus se transmite exclusiv de la rozătoare la oameni”, a explicat Hanich. 

Virusul poate fi contractat prin expunerea la praf, suprafețe contaminate sau alimente care au intrat în contact cu excrementele rozătoarelor.

Pentru prevenirea infectării, autoritățile recomandă evitarea măturării zonelor unde ar putea exista excremente de rozătoare, deoarece aceasta poate elibera particule contaminate în aer. În schimb, se sugerează curățarea umedă cu dezinfectanți și utilizarea mănușilor de protecție, a adăugat Hanich.

Pe nava de croazieră MV Hondius, aflată în Oceanul Atlantic, mai multe persoane au fost infectate cu hantavirus. OMS a raportat opt cazuri de îmbolnăvire, inclusiv trei decese – un cuplu olandez și un cetățean german.

Vasul plecase pe 20 martie din Ushuaia, Argentina, și urma să ajungă în Capul Verde pe 4 mai. La bord se aflau aproximativ 150 de pasageri din diferite țări.

Doi pasageri au fost evacuați în Olanda, unde au fost confirmați cu hantavirus, iar un cetățean elvețian, care călătorise pe aceeași navă în America de Sud, a fost testat pozitiv la revenirea acasă și se află sub tratament. 

Ministerul de Externe al Ucrainei a precizat că cinci cetățeni ucraineni se aflau printre membrii echipajului navei, dar aceștia nu au prezentat semne de îmbolnăvire.

Nava MV Hondius a acostat duminică, 10 mai în portul Tenerife din Spania.

În ultimii trei ani, în România s-au înregistrat 15 cazuri de hantavirus ( 4 în anul 2023, 3 în anul 2024, 7 în anul 2025 și în anul în curs un caz până în prezent), potrivit INSP.

Hantavirusurile (HV) sunt virusuri transmise de rozătoare, care pot provoca sindromul cardio-pulmonar cu hantavirus (HCPS) în cele două Americi și febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS) în Eurasia.

