Sondaj: Cele mai mari nemulțumiri ale bucureștenilor despre Capitală: 78% dintre locuitori s-ar muta la casă nouă

Nemulțumirile legate de viața în capitală sunt concentrate în jurul mobilității și densității: după problema traficului, 68,3% dintre bucureșteni se plâng de aglomerație, 49,7% de poluare și lipsa spațiilor verzi și 45,4% de lipsa locurilor de parcare.

Odihna, timpul petrecut cu partenerul și activitățile sportive, principalele activități pe care bucureștenii le-ar alege în schimbul timpului petrecut în trafic

Dacă ar reduce semnificativ timpul petrecut în trafic, 49,4% au ales odihna și recuperarea personală, 35% timpul petrecut cu partenerul, iar 31,7% sportul și activitățile de wellness. Doar 14,4% ar transforma acest timp într-un venit suplimentar, ceea cea reprezintă un semnal clar că presiunea actuală este legată mai mult de epuizare decât de productivitate.

Peste 60% declară că deplasarea către și dinspre locul de muncă este activitatea care le consumă cel mai mult timp. Totodată, 24,8% dintre bucureșteni se plâng de cât timp le consumă cumpărăturile, pentru care 38,9% ar vrea să nu mai fie nevoie să depindă de mașină. Astfel, proximitatea facilităților devine criteriul-cheie de decizie atunci când se orientează după o nouă locuință, care să le îmbunătățească nivelul de calitate a vieții.

„Datele sondajului confirmă o realitate pe care o vedem zilnic în interacțiunile cu clienții noștri: oamenii nu mai cumpără pur și simplu metri pătrați, ci caută un stil de viață care să le redea timpul. Când peste 70% dintre respondenți spun că traficul este principala lor frustrare urbană, iar aproape 8 din 10 ar lua în calcul mutarea într-o zonă cu toate facilitățile la 10 minute de mers pe jos, este clar că modelul tradițional, în care locuiești într-un punct al orașului și parcurgi zilnic kilometri pentru a ajunge la școală, la cumpărături sau la sală, este pe cale să fie înlocuit. La Cosmopolis, conceptul de cartier integrat funcționează deja de aproape două decenii, iar prin noua dezvoltare – Evolia – ducem acest standard mai departe: o comunitate completă, unde tot ce ai nevoie este la îndemână, un adevărat oraș de 5 minute”, declară Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer Cosmopolis.

Una dintre cele mai apreciate facilități de către rezidenții Cosmopolis este Cosmopolis Plaza, cel mai mare retail park din nordul Bucureștiului, datorită proximității față de casă și a diversității ofertei. Întins pe o suprafață de peste 20.000 mp, Cosmopolis Plaza este gazdă pentru 70 de comercianţi, dintre care branduri de top la nivel internațional precum Carrefour, Lidl, C&A, Pepco, Sinsay, Jysk, Noriel, CCC, restaurante cu specific românesc sau internațional și World Class cu bazin semi-olimpic, cel mai mare club de fitness din nordul Bucureştiului al rețelei. De serviciile oferite de Cosmopolis Plaza beneficiază și vizitatorii din zonele învecinate, precum Pipera, Voluntari, Tunari sau Otopeni.

Spațiile verzi și facilitățile aproape de casă, cele mai importante criterii de alegere a locuinței

Bucureștenii își schimbă criteriile de căutare a locuinței și sunt atenți la ansamblurile rezidențiale care oferă ecosisteme funcționale, în care școala, magazinele, serviciile medicale, spațiile verzi și locul de muncă să fie accesibile rapid, fără ore pierdute zilnic în mașină. În plus, 78% ar lua în calcul mutarea într-o zonă unde toate facilitățile sunt la maximum 10 minute de mers pe jos, ceea ce validează apetența pentru modelul „orașului de 15 minute”.

Spațiile verzi disponibile la câteva minute de mers pe jos sunt cele mai dorite (75,8%), urmate de zonele comerciale (33%) și serviciile medicale (29,1%). Atunci când diferențiază între proiecte rezidențiale, oamenii pun pe primul loc spațiile verzi (71,9%) și supermarketul în complex (52%), urmate de infrastructura sportivă (32,4%) și cea educațională (30,4%).

„Cosmopolis a demonstrat că în România se poate construi un cartier privat la standarde europene, cu peste 17.000 de locuitori, cu școală internațională, retail park propriu, centru medical, peste 60 de piscine și o infrastructură completă de servicii. Cosmopolis Evolia reprezintă evoluția naturală a acestei viziuni: un masterplan semnat de Studio Wild 15, un birou britanic de arhitectură, gândit pentru următorii 10 ani, care răspunde exact nevoilor identificate de acest sondaj: proximitate, spații verzi, comunitate, digitalizare. Investim peste 200 de milioane de euro în noul proiect Evolia pentru ca familiile să găsească aici nu doar o locuință, ci mediul propice unde să își construiască un viitor stabil, fără să își piardă orele cele mai bune ale zilei în trafic”, afirmă Ozan Tuncer, CEO Cosmopolis.

Cosmopolis Evolia, proiectul premium dezvoltat pe terenul adiacent cartierului Cosmopolis și care va livra prima fază în vară, reprezintă cea mai amplă extindere urbană privată din România din ultimii ani, cu o investiție estimată la peste 200 de milioane de euro. Masterplanul gândit pe 10 ani pune accentul preponderent pe spațiile verzi și pe aleile pietonale, care au fost planificate înaintea clădirilor și a zonelor dedicate mașinilor, confirmând focusul dezvoltatorului pentru nevoile actuale ale cumpărătorilor. În plus, rezidenții vor beneficia de întregul ecosistem de facilități disponibil în complexul-mamă Cosmopolis, care include campusul Mark Twain International School, centrul medical Affidea, piscina semiolimpică World Class, peste 60 de piscine exterioare, plajă privată, terenuri de sport, parcuri și locuri de joacă, transport asigurat către Pipera, precum și peste 70 de magazine în Cosmopolis Plaza. Totodată, noua comunitate se va bucura de componenta digitală deja funcțională – aplicația MyCosmopolis – prin care locuitorii complexului pot să gestioneze rapid și eficient accesul în complex, plățile către administrație, transportul public, lucrările de mentenanță și noutățile din ansamblu, printr-un demers în premieră de digitalizare a relației dintre locuitori și administrație.

Ansamblul rezidențial Cosmopolis este expresia unei viziuni care a început în urmă cu 20 de ani și a devenit reper în urbanismul integrat din România, oferind un portofoliu divers, de la studiouri și garsoniere, la penthouse-uri și vile premium, reprezentând un etalon pe piața imobiliară românească când vine vorba de cel mai bun raport calitate-preț.

Sondajul „Calitatea vieții și preferințele pentru ansambluri rezidențiale moderne” a fost realizat de Cosmopolis prin platforma iVox Research, folosind metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), pe un eșantion de 1.002 respondenți, dintre care 612 din București și județul Ilfov. Datele au fost culese în perioada 20-30 martie 2026, preponderent din mediul urban, în rândul populației majore.

Despre Cosmopolis

Cosmopolis este cea mai amplă investiție rezidențială integrată realizată în România în ultimele trei decenii.

Cu cei peste 17.000 de locuitori, comunitatea cartierului Cosmopolis este comparabilă cu populația orașelor Râșnov sau Vatra Dornei și cuprinde un număr de rezidenți mai mare decât al orașelor Otopeni, Sinaia sau Gura Humorului. Planurile de extindere ale Cosmopolis continuă și în anii următori. Până în 2035, dezvoltatorul estimează un total de peste 12.000 de locuinţe și o comunitate de peste 35.000 de persoane.

Investițiile în Cosmopolis au ajuns până acum la peste 455 de milioane de Euro. Cartierul beneficiază de peste 60 de piscine exterioare, bazin de înot acoperit de dimensiuni semi-olimpice (în cadrul WorldClass), parcuri și locuri de joacă pentru copii, centru medical (Affidea Cosmopolis) și cel mai mare retail park din Nordul Capitalei (Cosmopolis Plaza) care găzduiește peste 70 comercianți, branduri naționale și internaționale.

De asemenea, printre facilitățile din Cosmopolis se numără: plajă privată pe malul lacului natural din apropiere, terenuri de sport, servicii de pază și supraveghere cartier 24/24h – atât prin intermediul echipelor de pază, cât și al camerelor fixe de supraveghere, transport pe ruta Pipera și retur, birou pentru impozite și taxe locale.

Despre Cosmopolis Evolia

Cosmopolis Evolia este dezvoltat de Opus Land Development, cu o investiție totală de peste 200 milioane de euro. Proiectul se construiește pe o suprafață de 270.000 mp, pe un teren adiacent proiectului binecunoscut Cosmopolis.

Masterplanul proiectului Cosmopolis Evolia, creat sub semnătura celebrei case de arhitectură britanice – Studio Wild 15, este gândit pentru următorii 10 ani, cu un ritm de livrare de aproximativ 350 de unități anual.

Evolia cuprinde, în prima etapă, 160 de vile și 220 de apartamente. Livrările pentru primele vile sunt planificate pentru a prima jumătate a anului 2026.

Proiectul este conceput ca un ecosistem urban complet, în care educația, tehnologia, sustenabilitatea și comunitatea se reunesc într-un model de locuire pentru viitor, fiind singurul proiect de acest fel cu urbanism total integrat.

Pentru detalii suplimentare, vizionări și oferte actualizate, vizitați Cosmopolis Evolia și https://oferte.cosmopolis.ro/vile-evolia

Despre Cosmopolis Plaza

• 20.000 de mp este suprafața celui mai mare retail park din zona de Nord a Bucureștiului și 500 de locuri de parcare

• 70 de noi magazine, printre care: Jysk, Animax, Pepco, Sinsay, Tedi, Kik, Carrefour, C&A, Noriel, Lidl, Spartan, 5 to GO, Dominos Pizza, Dr Max, CCC, Berezshka, Supermercatto

• Restaurante cu specific românesc, chinezesc, mediteranean, japonez, turcesc și libanez

• Cafenele și brutărie

• Farmacie și magazine de produse naturiste

• Bricolaj și magazin de accesorii GSM

• Spații pentru relaxare: locuri de joacă și parc

• Cel mai mare club de health & fitness World Class din Nordul Capitalei

Foto: Cosmopolis

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