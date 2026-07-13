Ce este uleiul de neem și ce îl face eficient

Uleiul de neem are o istorie îndelungată de utilizare în medicina tradițională chineză și ayurvedică. Cu toate acestea, cercetătorii au început abia în ultimele decenii să exploreze potențialele sale aplicații în medicina occidentală. Acest ulei cu miros pătrunzător și culoare verde-brună provine din fructele și semințele arborelui de neem, care crește în principal în subcontinentul indian, relatează medicalnewstoday.com.

Acesta este bogat în acizi grași, precum acidul palmitic, linoleic și oleic, care pot contribui la menținerea sănătății pielii. De aceea, uleiul de neem este un ingredient popular în produsele de îngrijire a pielii. De asemenea, și frunzele plantei oferă beneficii pentru sănătate, datorită conținutului de polifenoli, precum flavonoidele, care sunt cunoscute pentru proprietățile lor antioxidante, antiinflamatoare și antibacteriene. În plus, uleiul de neem conține azadirachtină, un pesticid natural. Acest compus activ principal perturbă creșterea și comportamentul alimentar al insectelor, ceea ce îl transformă într-un instrument valoros pentru managementul integrat al dăunătorilor. În plus, uleiul de neem mai conține și alți compuși bioactivi ce contribuie la proprietățile sale antifungice și antibacteriene, ajutând plantele să reziste bolilor comune.

La ce este bun uleiul de neem

Uleiul de neem este extras din arborele de neem și este benefic atât pentru sănătatea pielii, cât și a părului, fiind folosit ca remediu pentru anumite afecțiuni dermatologice. Proprietățile sale antiseptice îi conferă o valoare importantă în compoziția medicamentelor, dar și a produselor cosmetice și de înfrumusețare. De asemenea, este utilizat în pesticide și ca repelent natural pentru insecte. Mai jos sunt prezentate principalele beneficii și utilizări ale uleiului de neem.

Beneficii pentru păr

Uleiul de neem poate fi integrat în rutina de îngrijire a părului în mai multe moduri, datorită proprietăților sale complexe. Conținutul ridicat de grăsimi îmbunătățește vizibil calitatea firului de păr, în timp ce efectul hrănitor asupra scalpului îl recomandă în special persoanelor cu scalp uscat. În același timp, agenții săi antifungici sunt de ajutor în combaterea mătreții. Câteva picături adăugate în rutina zilnică pot calma senzația de mâncărime a scalpului, contribuind pe termen lung la un scalp mai sănătos și, implicit, la un păr mai rezistent și mai bine hrănit. Uleiul de neem este util și în combaterea căderii părului, fiind folosit în paralel ca remediu natural pentru tratarea păduchilor, în timp ce proprietățile sale antioxidante îl fac eficient chiar și în cazul afecțiunilor mai persistente, precum psoriazisul scalpului.

Beneficii pentru piele

Pentru sănătatea pielii, uleiul de neem se remarcă printr-o gamă largă de beneficii, fiind eficient în special în tratarea acneei și a furunculelor. Datorită efectului său calmant asupra pielii iritate, este adesea adăugat și în apa de baie a copiilor aflați în convalescență după erupții cutanate virale. Se crede totodată că acest ulei întârzie procesul de îmbătrânire cutanată și apariția timpurie a ridurilor, în timp ce varianta organică poate fi folosită pentru vindecarea rănilor, stimularea producției de colagen și reducerea cicatricilor persistente. Utilizarea constantă a uleiului de neem reduce riscul apariției negilor pe piele și accelerează procesul de vindecare, ajutând la obținerea unui ten mai curat, mai neted și cu un aspect natural, fără a fi nevoie de ingrediente artificiale.

Beneficii pentru controlul dăunătorilor

Uleiul de neem se dovedește un aliat de nădejde și în lupta împotriva insectelor și a dăunătorilor, oferind o alternativă naturală la produsele chimice convenționale. Ploșnițele de pat, de exemplu, pot fi extrem de neplăcute, însă le poți combate cu ajutorul uleiului de neem, care este un insecticid natural ce nu dăunează pielii, dar are efect de respingere asupra insectelor nedorite. Deși este puțin probabil ca acestea să fie eliminate complet, aplicarea regulată poate reduce semnificativ prezența lor. La rândul lor, țânțarii evită mirosul uleiului de neem, motiv pentru care acesta poate fi pulverizat sau aplicat direct pe marginile hainelor, iar amestecat cu ulei de cocos și întins pe piele, poate oferi protecție împotriva înțepăturilor timp de până la 12 ore.

Totodată, adăugat în recipientele cu apă din zonele infestate, mirosul și efectul uleiului de neem descurajează înmulțirea țânțarilor. Nu în ultimul rând, este un repelent eficient pentru dăunătorii obișnuiți din grădină, precum lăcustele, acarienii, nematodele și omizile, dar și un remediu potrivit împotriva termitelor, furnicilor și gândacilor de bucătărie.

Alte beneficii ale uleiului de neem

Dincolo de aceste utilizări consacrate, uleiul de neem aduce beneficii și în alte direcții, contribuind la sănătatea generală prin proprietățile sale de purificare a sângelui, potrivit medicinei tradiționale, care pot sprijini recuperarea organismului în urma infecțiilor și a acneei. Studiile au evidențiat și anumite proprietăți antibacteriene și antivirale ale neem-ului, acesta fiind cercetat și ca posibil tratament pentru mai multe forme de cancer, printre care cele de sân, de pancreas și de prostată, precum și ca remediu împotriva veninului de șarpe.

Uleiul de neem este un ingredient prezent în numeroase produse pentru îngrijirea animalelor de companie, fiind pulverizat adesea în zonele unde acestea petrec cel mai mult timp, pentru a preveni infecțiile și afecțiunile dermatologice.

Nu lipsește nici din industria cosmetică, unde producătorii de produse de îngrijire a pielii îl includ adesea sub formă de ulei esențial, dar și din aromaterapie, unde este apreciat pentru efectul său de reducere a stresului și de refacere a stării de bine mentală.

Valoarea medicinală naturală a neem-ului explică și prezența sa în medicamentele folosite pentru tratarea problemelor digestive, a afecțiunilor sanguine, a diabetului și a artritei, dar și rolul său de remediu oral extrem de eficient pentru problemele dentare, fie că este vorba despre sângerarea gingiilor, dureri de dinți sau halenă. Proprietățile sale antiseptice au făcut să fie inclus în produsele de igienă orală.

Nu în ultimul rând, multe companii includ uleiul de neem în compoziția produselor lor tocmai pentru aceste beneficii. Deși este eficient împotriva acneei, folosit în concentrații necorespunzătoare poate afecta pielea, motiv pentru care este recomandat ca înainte de utilizare să se ceară sfatul unui medic care va stabili doza potrivită.

Cum se folosește uleiul de neem

Este recomandată utilizarea uleiului de neem organic, presat la rece. Acesta ar trebui să aibă o culoare tulbure, verde-maronie și un miros puternic. În general, uleiul de neem este sigur pentru aplicarea pe piele, însă este foarte concentrat, motiv pentru care se recomandă să fie testat mai întâi pe o suprafață mică a pielii. Pentru testul de sensibilitate, este indicat să amesteci câteva picături de ulei de neem cu apă sau cu săpun lichid, iar amestecul să-l aplici pe o zonă mică de pe braț sau pe dosul palmei. Dacă pielea se înroșește, se inflamează sau apar mâncărimi, uleiul trebuie diluat mai mult cu apă sau cu săpun lichid, iar testul trebuie repetat pe o altă zonă a pielii. Persoanele alergice la uleiul de neem pot dezvolta urticarie sau erupții cutanate în urma testului. Dacă apar astfel de reacții, utilizarea uleiului și a oricăror produse care îl conțin trebuie oprită imediat.

Cât de sigur este uleiul de neem

În ceea ce privește siguranța utilizării, uleiul de neem este, în general, bine tolerat când este folosit conform indicațiilor, însă gradul său ridicat de concentrație impune anumite precauții. Pentru oameni, acesta trebuie întotdeauna diluat înainte de aplicarea pe piele și nu trebuie ingerat sub nicio formă, fiind recomandată consultarea unui medic înainte de testarea oricărui produs nou.

Situația este ceva mai delicată în cazul animalelor de companie, deoarece uleiul de neem poate fi nesigur pentru pisici și pentru câinii de talie mică. De aceea, este indicat să se ceară întotdeauna sfatul unui medic veterinar înainte de utilizare.

Uleiul de neem este practic netoxic în cazul păsărilor, mamiferelor și albinelor, dar este ușor toxic pentru pești și pentru alte organisme acvatice, în timp ce azadirachtina este moderat toxică pentru acestea. Trebuie să știi că insectele trebuie să consume planta tratată pentru a fi afectate, motiv pentru care albinele și alți polenizatori nu sunt, în general, expuse riscului.

În schimb, pentru plante, uleiul de neem este sigur în majoritatea cazurilor, deși se recomandă un test prealabil pe o suprafață mică, mai ales dacă este vorba despre frunze delicate. Un avantaj comun acestor utilizări este acela că uleiul de neem este necomedogen, adică nu înfundă porii, fie că este aplicat pe pielea umană ori pe frunzele plantelor. În general, copiii pot fi mai sensibili la pesticide comparativ cu adulții.

Ce se întâmplă cu uleiul de neem când pătrunde în organism

Uleiul de neem hidrofob, purificat (fără azadirachtină), este alcătuit din acizi grași și gliceride, substanțe întâlnite frecvent în alimentație. Odată pătrunse în organism, acestea sunt descompuse, folosite ca sursă de energie sau integrate în celule. Într-un studiu recent, cercetătorii au injectat azadirachtină unor insecte și au constatat că 90% din doză a fost eliminată prin materiile fecale în decurs de șapte ore. Restul a rămas în organismul insectelor timp de până la 24 de zile.

Uleiul de neem poate favoriza apariția cancerului?

Până în prezent, nu există dovezi că uleiul de neem ar favoriza apariția cancerului. De-a lungul a sute de ani, oamenii au fost expuși la uleiul de neem în multe moduri, fără să se fi identificat vreo legătură cu un risc crescut de cancer. Cercetările au arătat că uleiul de neem nu alterează și nici nu afectează structura genelor. În teste de laborator, animalele hrănite timp de 90 de zile cu ulei de neem nu au prezentat o incidență crescută a cancerului. Mai mult, un studiu a arătat că anumiți compuși din uleiul de neem au determinat oprirea creșterii sau moartea celulelor canceroase la hamsteri, iar un alt studiu, realizat pe celule umane de cancer de prostată, a arătat că extractul din frunze de neem le poate încetini creșterea.

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