Realizat în 1982 după albumul-concept al trupei Pink Floyd și construit în jurul viziunii lui Roger Waters, The Wall urmărește prăbușirea psihologică a lui Pink, un muzician care își ridică un zid între sine și lume. Fiecare traumă, de la pierderea tatălui în război, educația autoritară, alienarea și eșecul relațiilor personale, devine o nouă cărămidă în zidul care se tot construiește. Zidul oferă protecție, dar și izolare. 

Trebuie menționat că Roger Waters chiar și-a pierdut tatăl în cel de-Al Doilea Război Mondial, în 1944, lângă Anzio, la sud de Roma (Another Brick in the Wall – Part 1): „Tati, ai zburat peste ocean,/Lăsând în urmă doar o amintire,/O fotografie în albumul familiei./Tati, ce altceva mi-ai mai lăsat?/Tati, ce-ai lăsat în urmă pentru mine?”), iar muzicianul a crescut fără tată de la mai puțin de un an. 

În punctul culminant al filmului, Pink se imaginează liderul unei mișcări fasciste. Mulțimi uniforme, simboluri intimidante și violența organizată domină peisajul, iar trauma, frica și alienarea alimentează tentația autoritarism-totalitarismului. 

Filmul prezintă fascismul ca pe un rezultat al unei degradări morale și psihologice. Uniformele, simbolurile, marșurile și violența devin expresia unei lumi în care empatia a fost înlocuită de obediență și teroare.

Nu poți să vezi astăzi The Wall fără să-i observi actualitatea. În ultimii ani, discursurile despre securitate și apărare au devenit dominante în lumea noastră. Războaiele din apropierea Europei, competiția dintre marile puteri și creșterea cheltuielilor militare au devenit norma. În paralel, retorica naționalistă și polarizarea au revenit în forță în societățile noastre. 

Aceste evoluții economice și politice sunt împănate cu explicații geopolitice, iar fascismul contemporaneității noastre este prezentat în chip de antifascism (Pier Paolo Pasolini, Scrieri corsare – citez din memorie: Fascismul se poate întoarce oricând pe scenă, cu condiția să se numească antifascism.). Iată de ce The Wall ridică o întrebare simplă: cum putem evita ca frica indusă maselor să devină justificarea pentru intoleranță și dezumanizare?

Privit astăzi, filmul pare să dialogheze cu o Europă care redescoperă vocabularul reînarmării. După decenii de welfare state, în care prosperitatea economică și integrarea europeană păreau suficiente garanții pentru pace, continentul vorbește din nou despre producția de armament, descurajare militară, mobilizare și reziliență strategică. Războiul din Ucraina a schimbat fundamental această paradigmă, iar pentru multe guverne, întărirea apărării nu mai este o opțiune, ci unica soluție acceptată.

În acest context, declarațiile liderilor NATO sunt ilustrative. Spre exemplu, secretarul general al Alianței, Mark Rutte, afirma că statele membre vor trebui să crească substanțial cheltuielile pentru apărare, către un obiectiv de aproximativ 5% din PIB, dintre care 3,5% să urmeze direct sectorul industrialo-militar. Mesajul său a fost cât se poate de clar; dacă statele nu vor face acest efort, spunea el, „puteți păstra sistemul public de sănătate și pensiile, dar ar fi bine să învățați să vorbiți rusește” – link aici.

Acest tip de declarații reflectă modul în care liderii occidentali încearcă să convingă societățile că securitatea trebuie să devină o prioritate chiar și cu prețul unor costuri economice și sociale devastatoare. Acest tip de declarații nu se limitează strict la bugetele militare, mai degrabă este despre schimbarea psihologiei colective. Despre trecerea de la comoditatea unei Europe post-Război Rece la convingerea că pacea trebuie apărată prin investiții fără precedent în capacitatea militară.

În ultimele zile, la Ankara se discută tot în logica politicilor de securitate. Se vorbește despre consolidarea apărării, despre înarmare, despre război. Însă The Wall ne prezintă și cealaltă față a problemei. Critica filmului este subtilă și profundă. El vorbește despre momentul în care frica începe să modeleze nu doar politica externă, ci și întreaga cultură a unei societăți.

În universul creat de Roger Waters, autoritatea nu apare brusc. Ea se construiește pas cu pas, printr-o educație rigidă, prin obediență, prin glorificarea uniformei și prin reducerea individului la o simplă piesă într-un mecanism colectiv – vezi scena în care elevii sunt transformați simbolic în produse identice pe o bandă rulantă. Filmul ne trage de mânecă, ne amintește cât de ușor poate deveni conformismul o virtute în vremuri dominate de insecuritate și de frică.

Poate tocmai de aceea, The Wall străbate timpurile. Nu pentru că oferă soluții (geo)politice și nici pentru că anticipează conflictele prezentului. Actualitatea lui vine din înțelegerea unui mecanism uman universal: oamenii răniți construiesc ziduri, iar societățile fac același lucru. Sunt ziduri de beton, ziduri ideologice, culturale sau psihologice. 

The Wall ne învață simplu că adevărata luptă nu este doar aceea de a rezista unui adversar extern, real sau fictiv, ci și aceea de a nu pierde, în numele securității și militarismului, valorile pentru care merită să lupți, pe care merită să le aperi. Și acestea au fost și vor fi întotdeauna valorile pacifismului, empatiei și solidarității dintre oameni. 

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Viva.ro
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Interviu spectaculos! De lângă Pan Zhanle, David Popovici face un anunț care ZGUDUIE sportul
GSP.RO
Interviu spectaculos! De lângă Pan Zhanle, David Popovici face un anunț care ZGUDUIE sportul
A fost căsătorită cu Ioan Timofte, s-a iubit cu Adrian Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.RO
A fost căsătorită cu Ioan Timofte, s-a iubit cu Adrian Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
Parteneri
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 10 iul.
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Parteneri
Va ataca Rusia România? Expert în studii de război: „Pe termen scurt nu, dar există un scenariu îngrijorător”
Adevarul.ro
Va ataca Rusia România? Expert în studii de război: „Pe termen scurt nu, dar există un scenariu îngrijorător”
Ce veste pentru Istvan Kovacs! Cine va arbitra finala Cupei Mondiale: „Așa am auzit dinspre FIFA”
Fanatik.ro
Ce veste pentru Istvan Kovacs! Cine va arbitra finala Cupei Mondiale: „Așa am auzit dinspre FIFA”
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Moment tensionat la TV. Mara Bănică a oprit conversația cu o artistă după ce a spus că își lovește copiii: „Vă rog să mi-o scoateți din direct”
Stiri Mondene 08:29
Moment tensionat la TV. Mara Bănică a oprit conversația cu o artistă după ce a spus că își lovește copiii: „Vă rog să mi-o scoateți din direct”
Landon, fiul lui Laurențiu Reghecampf, și-a ales viitorul la tăierea moțului. Obiectul care l-a făcut mândru pe fostul antrenor al FCSB
Stiri Mondene 07:36
Landon, fiul lui Laurențiu Reghecampf, și-a ales viitorul la tăierea moțului. Obiectul care l-a făcut mândru pe fostul antrenor al FCSB
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
ObservatorNews.ro
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Libertateapentrufemei.ro
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Iubita lui Yamal, mesaj viral înainte de Spania - Belgia » Vrea să vadă un alt bărbat pe gazon, nu pe starul Barcelonei: „Fă tot ce poți! Auzi? Absolut totul”
GSP.ro
Iubita lui Yamal, mesaj viral înainte de Spania - Belgia » Vrea să vadă un alt bărbat pe gazon, nu pe starul Barcelonei: „Fă tot ce poți! Auzi? Absolut totul”
Parteneri
Trump susține că Iranul vrea să-l UCIDĂ: „Am lăsat instrucțiuni dacă voi fi asasinat”
Mediafax.ro
Trump susține că Iranul vrea să-l UCIDĂ: „Am lăsat instrucțiuni dacă voi fi asasinat”
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Wowbiz.ro
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după detectarea dronelor la graniță. A fost emis mesaj RO-Alert
Redactia.ro
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după detectarea dronelor la graniță. A fost emis mesaj RO-Alert
El este băiatul care și-a găsit sfârșitul într-un râu din județul Argeș! Avea doar 17 ani și plecase la scăldat cu prietenii
KanalD.ro
El este băiatul care și-a găsit sfârșitul într-un râu din județul Argeș! Avea doar 17 ani și plecase la scăldat cu prietenii

Politic

Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 10 iul.
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Gestul făcut de Nicușor Dan la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdoğan și Emine Erdoğan. Ce s-a întâmplat chiar înaintea fotografiei oficiale
Politică 10 iul.
Gestul făcut de Nicușor Dan la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdoğan și Emine Erdoğan. Ce s-a întâmplat chiar înaintea fotografiei oficiale
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Transfer senzațional pentru Dan Șucu! L-a prezentat oficial pe atacantul care a rupt plasele în Austria
Fanatik.ro
Transfer senzațional pentru Dan Șucu! L-a prezentat oficial pe atacantul care a rupt plasele în Austria
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare
Spotmedia.ro
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare