În 1879, viața lui Ferdinand Cheval, un poștaș din satul Hauterives, a luat o întorsătură neașteptată. În timpul unei rute obișnuite de 30 de kilometri, s-a împiedicat de o piatră cu o formă neobișnuită, potrivit portalului ceh de știri Blick, parte a grupului Ringier.

„Am fost fascinat de aspectul ei sculptural”, ar fi mărturisit ulterior Cheval. Acest moment a fost scânteia care l-a determinat să colecteze pietre în fiecare zi, păstrându-le inițial în buzunare, apoi în coșuri și, în final, transportându-le cu o roabă.

Bărbatul lucra la castel în fiecare noapte, cu pietrele adunate

Ziua, Cheval livra scrisori, iar noaptea, la lumina unei lămpi cu ulei, începea să-și construiască palatul visurilor. Fără studii de arhitectură sau construcții, el a învățat totul prin încercare și eroare, folosind doar var și ciment pentru a lipi pietrele.

Opera de artă a poștașului francez este o fuziune de stiluri din întreaga lume

Deși nu a părăsit niciodată regiunea în care locuia, Cheval s-a inspirat din imaginile de pe cărțile poștale pe care le livra zilnic. Rezultatul? O combinație unică de stiluri arhitecturale: un templu hindus, o cabană montană elvețiană, un castel medieval și chiar o moschee arabă.

Fațadele palatului sunt decorate cu sculpturi spectaculoase ce înfățișează animale exotice, zâne, pelerini și inscripții ce glorifică munca și perseverența.

Poștașul a ridicat palatul în 33 de ani

Construcția „Palatului Ideal” a durat 33 de ani, din 1879 până în 1912. În prezent, Palatul Ideal este unul dintre obiectivele turistice și castelele pe care nu trebuie să le ratezi când ajungi în Franța.

„Am lucrat peste 93.000 de ore pentru a-mi îndeplini visul”, spunea Cheval. În ciuda ironiei și disprețului arătate de săteni, el a continuat neabătut, fiind convins de importanța operei sale.

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Bărbatul a dorit să își construiască propria criptă, dar statul francez i-a interzis

După ce a terminat palatul, Cheval a dorit să-și construiască propria criptă funerară în interiorul acestuia. Totuși, autoritățile franceze i-au refuzat cererea, invocând motive legale.

Determinat ca întotdeauna, Ferdinand a început la vârsta de 74 de ani să construiască un mausoleu pe un cimitir din apropiere. Acesta a fost ultimul său proiect, la care a lucrat până la moartea sa, în 1924. Mausoleul său este la fel de impresionant precum palatul.

Opera de artă a poștașului a fost apreciată și de Pablo Picasso

În timp ce vecinii săi îl considerau excentric, mari artiști precum Pablo Picasso și André Breton au văzut în el un geniu. În prezent, „Palatul Ideal” al lui Ferdinand Cheval este clasificat drept monument cultural al Franței, atrăgând anual sute de mii de vizitatori din întreaga lume.