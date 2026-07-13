Poștașul a început să adune pietre ciudate în 1879

În 1879, viața lui Ferdinand Cheval, un poștaș din satul Hauterives, a luat o întorsătură neașteptată. În timpul unei rute obișnuite de 30 de kilometri, s-a împiedicat de o piatră cu o formă neobișnuită, potrivit portalului ceh de știri Blick, parte a grupului Ringier.

„Am fost fascinat de aspectul ei sculptural”, ar fi mărturisit ulterior Cheval. Acest moment a fost scânteia care l-a determinat să colecteze pietre în fiecare zi, păstrându-le inițial în buzunare, apoi în coșuri și, în final, transportându-le cu o roabă.

Bărbatul lucra la castel în fiecare noapte, cu pietrele adunate

Ziua, Cheval livra scrisori, iar noaptea, la lumina unei lămpi cu ulei, începea să-și construiască palatul visurilor. Fără studii de arhitectură sau construcții, el a învățat totul prin încercare și eroare, folosind doar var și ciment pentru a lipi pietrele.

Opera de artă a poștașului francez este o fuziune de stiluri din întreaga lume

Deși nu a părăsit niciodată regiunea în care locuia, Cheval s-a inspirat din imaginile de pe cărțile poștale pe care le livra zilnic. Rezultatul? O combinație unică de stiluri arhitecturale: un templu hindus, o cabană montană elvețiană, un castel medieval și chiar o moschee arabă.

Fațadele palatului sunt decorate cu sculpturi spectaculoase ce înfățișează animale exotice, zâne, pelerini și inscripții ce glorifică munca și perseverența.

Poștașul a ridicat palatul în 33 de ani

Construcția „Palatului Ideal” a durat 33 de ani, din 1879 până în 1912. În prezent, Palatul Ideal este unul dintre obiectivele turistice și castelele pe care nu trebuie să le ratezi când ajungi în Franța.

„Am lucrat peste 93.000 de ore pentru a-mi îndeplini visul”, spunea Cheval. În ciuda ironiei și disprețului arătate de săteni, el a continuat neabătut, fiind convins de importanța operei sale.

palatul ideal frantaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Bărbatul a dorit să își construiască propria criptă, dar statul francez i-a interzis

După ce a terminat palatul, Cheval a dorit să-și construiască propria criptă funerară în interiorul acestuia. Totuși, autoritățile franceze i-au refuzat cererea, invocând motive legale.

Determinat ca întotdeauna, Ferdinand a început la vârsta de 74 de ani să construiască un mausoleu pe un cimitir din apropiere. Acesta a fost ultimul său proiect, la care a lucrat până la moartea sa, în 1924. Mausoleul său este la fel de impresionant precum palatul.

Opera de artă a poștașului a fost apreciată și de Pablo Picasso

În timp ce vecinii săi îl considerau excentric, mari artiști precum Pablo Picasso și André Breton au văzut în el un geniu. În prezent, „Palatul Ideal” al lui Ferdinand Cheval este clasificat drept monument cultural al Franței, atrăgând anual sute de mii de vizitatori din întreaga lume.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală! Surpriză! Alături de CINE a apărut Dana Nicolaescu
Viva.ro
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală! Surpriză! Alături de CINE a apărut Dana Nicolaescu
Reacția neașteptată a lui Alexandru Ion Țiriac după ce Simona Halep a fost fotografiată la Wimbledon alături de presupusul ei nou iubit, omul de afaceri Dorin Mateiu
Unica.ro
Reacția neașteptată a lui Alexandru Ion Țiriac după ce Simona Halep a fost fotografiată la Wimbledon alături de presupusul ei nou iubit, omul de afaceri Dorin Mateiu
Antonia, criticată dur după cea mai recentă apariție. Ținuta artistei a stârnit un val de reacții. Ce i-au reproșat fanii: „Este de jale...” Foto
Elle.ro
Antonia, criticată dur după cea mai recentă apariție. Ținuta artistei a stârnit un val de reacții. Ce i-au reproșat fanii: „Este de jale...” Foto
gsp
Apariția Simonei Halep lângă prințesa Kate a atras atenția presei britanice. Au descris-o în două cuvinte
GSP.RO
Apariția Simonei Halep lângă prințesa Kate a atras atenția presei britanice. Au descris-o în două cuvinte
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
GSP.RO
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
Parteneri
Dieta verii 2026! Vedeta noastră e de nerecunoscut! “Am plecat de la 94 kg înainte de vacanță și am ajuns la 75,8 kg. Așa am slăbit și așa o să procedez după ce mă întorc acasă”
Libertateapentrufemei.ro
Dieta verii 2026! Vedeta noastră e de nerecunoscut! “Am plecat de la 94 kg înainte de vacanță și am ajuns la 75,8 kg. Așa am slăbit și așa o să procedez după ce mă întorc acasă”
Gata, e oficial! Simona Halep și iubitul ei, surprinși așa cum nu i-ai văzut niciodată! Imaginile te lasa fără cuvinte! Ce diferență de vârstă este între ei
Avantaje.ro
Gata, e oficial! Simona Halep și iubitul ei, surprinși așa cum nu i-ai văzut niciodată! Imaginile te lasa fără cuvinte! Ce diferență de vârstă este între ei
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Grindeanu a dezvăluit numele de premier pronunțat la Cotroceni în discuțiile dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR: „S-a vorbit de un tehnocrat. Bolojan și Fritz se opun”
Politică 16:36
Grindeanu a dezvăluit numele de premier pronunțat la Cotroceni în discuțiile dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR: „S-a vorbit de un tehnocrat. Bolojan și Fritz se opun”
Traian Băsescu dă de pământ cu Ilie Bolojan în plin blocaj politic: „Orice prost mărește taxele”
Politică 16:11
Traian Băsescu dă de pământ cu Ilie Bolojan în plin blocaj politic: „Orice prost mărește taxele”
Parteneri
Ce condiții tehnice ar trebui să îndeplinească un bloc comunist pentru a intra în programul „Lift pentru viață”
Adevarul.ro
Ce condiții tehnice ar trebui să îndeplinească un bloc comunist pentru a intra în programul „Lift pentru viață”
Ce se întâmplă, de fapt, în cazul azilelor lui Viorel Pașca? Mitică Dragomir aruncă bomba în scandalul momentului
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, în cazul azilelor lui Viorel Pașca? Mitică Dragomir aruncă bomba în scandalul momentului
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Cum a schimbat-o viața la țară pe Nicoleta Nucă: „Nu mi-a fost greu să las în urmă nimic”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:00
Cum a schimbat-o viața la țară pe Nicoleta Nucă: „Nu mi-a fost greu să las în urmă nimic”
Când se va difuza primul episod din serialul „Trafic”. Anunțul făcut de Pro TV. „Știi cum e, copii mici, probleme mici...”
Stiri Mondene 17:15
Când se va difuza primul episod din serialul „Trafic”. Anunțul făcut de Pro TV. „Știi cum e, copii mici, probleme mici…”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
O elevă din Ploieşti a făcut contestaţie după ce a văzut nota la BAC. "Suntem şocaţi, vrem o explicaţie"
ObservatorNews.ro
O elevă din Ploieşti a făcut contestaţie după ce a văzut nota la BAC. "Suntem şocaţi, vrem o explicaţie"
Angela Similea, urări minunate de ziua ei și o imagine cât o mie de cuvinte: "La mulți ani, mami!"
Libertateapentrufemei.ro
Angela Similea, urări minunate de ziua ei și o imagine cât o mie de cuvinte: "La mulți ani, mami!"
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
GSP.ro
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
Parteneri
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația este incredibilă
Mediafax.ro
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația este incredibilă
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Wowbiz.ro
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
Redactia.ro
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
Din ce cauză s-ar fi stins din viață Doru de la Constanța! Boala care i-ar fi adus sfârșitul
KanalD.ro
Din ce cauză s-ar fi stins din viață Doru de la Constanța! Boala care i-ar fi adus sfârșitul

Politic

Grindeanu a dezvăluit numele de premier pronunțat la Cotroceni în discuțiile dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR: „S-a vorbit de un tehnocrat. Bolojan și Fritz se opun”
Politică 16:36
Grindeanu a dezvăluit numele de premier pronunțat la Cotroceni în discuțiile dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR: „S-a vorbit de un tehnocrat. Bolojan și Fritz se opun”
Traian Băsescu dă de pământ cu Ilie Bolojan în plin blocaj politic: „Orice prost mărește taxele”
Politică 16:11
Traian Băsescu dă de pământ cu Ilie Bolojan în plin blocaj politic: „Orice prost mărește taxele”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
De ce a arbitrat Istvan Kovacs doar două meciuri la Campionatul Mondial 2026. Nimeni nu se gândea la asta: ”E Ilie Bolojan al fotbalului”
Fanatik.ro
De ce a arbitrat Istvan Kovacs doar două meciuri la Campionatul Mondial 2026. Nimeni nu se gândea la asta: ”E Ilie Bolojan al fotbalului”
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare
Spotmedia.ro
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare