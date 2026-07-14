Până pe 27 octombrie, data scrutinului, Marele Bibi e obligat să îmbrace același costum de carnaval politic – al Salvatorului – căruia iscusința-i neîntrecută a și început să îi adauge câteva accesorii la zi. Accesorii obligatorii, dată fiind inconsecvența strategică accentuată a „geniului stabil” de la Casa Albă. Acordul cu Iranul (pe care tocmai ce l-a denunțat, dar la care ar reveni) este a doua cea mai sensibilă problemă a premierului de la Ierusalim, după presiunile lui Trump ca Israelul să ajungă la un acord de neîncălcat cu Libanul.

Nu doar președintele Statelor Unite și-a răcit relațiile cu premierul Israelului, după ce a fost tras într-un război din care nu mai știe cum să iasă cu o cât mai victorioasă înfrângere.

Cel mai recent sondaj Pew Research Center din Washington arată că peste jumătate dintre americani au o atitudine negativă (fapt istoric fără precedent) față de Israel, din pricina deciziilor guvernului de extremă-dreapta al lui Netanyahu. Pe de altă parte, nici israelienii nu mai au încrederea mistică în Magicianul din Biroul Oval, cel pe care îl percepuseră că le-a salvat ostaticii din ghearele Hamas.

@realDonaldTrump se străduiește, fie și discursiv, să-și dezlipească de pe frunte eticheta că ar fi condus de Netanyahu. Se apropie legislativele din noiembrie, temutele „Midterms”, echivalentul unui referendum la jumătatea mandatului. Dacă vor fi câștigate de democrați, nu doar că îi vor limita puterea discreționară, dar n-ar fi exclus să-l ducă în pragul suspendării. Prin urmare, în stilul său fără perdea diplomatică, a recunoscut cu mândrie că l-a făcut nebun pe prietenul Bibi, iar la începutul acestei luni a ținut să sublinieze gros: „Ne înțelegem foarte bine. Știe cine e șeful”. Și a informat presa că „subalternul” i-a cerut o întrevedere în viitorul foarte apropiat. Ar fi a opta vizită a liderului israelian la Casa Albă, de la începutul celui de-al doilea mandat Trump. E posibil ca deplasarea lui Netanyahu în Statele Unite să coincidă cu funeraliile senatorul Lindsey Graham, un mare susținător necondiționat al Israelului.

Obligat să-și redefinească relația cu președintele american drept o „prietenie cu dezacorduri” (în niciun caz o dușmănie cu beneficii), cel care nu are altă soluție pentru sine decât să obțină al șaptelea mandat de premier nu-și poate abandona singurul, generosul aliat, după ce a făcut din țara sa „noua Spartă”. Mai exact să o izoleze victimizând-o și inducând cetățenilor că sunt amenințați de pretutindeni, fiind singurul în măsură să-i apere.

Nu contracandidatul său, generalul în rezervă Gadi Eisenkot, șef de formațiune politică și favoritul Opoziției pentru funcția de prim-ministru, va fi în fața lui Bibi Talent piatra de poticnire. Nici măcar amintirea faptului că el și Eisenkot stăteau împreună la masa Cabinetului de Securitate, când acestuia îi murea un fiu și un nepot pe frontul din Gaza, în timp ce Netanyahu și-i pusese la adăpost pe cei doi fii ai săi apt-combatanți. Nici vina uriașă pentru ziua masacrului Hamas din 7 octombrie 2023. Cu un tupeu uriaș și o iscusință de neegalat și-a spălat conștiința, declarând că vina pentru inacțiunea sa din 7 octombrie o poartă armata și securitatea internă, care nu l-au trezit in dimineața fatidică… de teamă să nu ia măsuri excesiv de dure împotriva Hamas! În plus alcătuirea unei comisii de anchetă independente, care să împiedice autoritățile să se ancheteze pe ele însele, a fost amânată până după alegeri.

Singura piatră de poticnire în drumul lui Bibi Talent spre al șaptelea mandat de premier este el însuși, felul în care va ține în echilibru relația cu America unui Trump din ce în ce mai imprevizibil și incoerent. Singurul obstacol în calea lui Bibi Talent este el însuși în relație cu Papa de la Mar-a-Lago, care a reușit performanța de a scoate lumea din țâțâni, în cel mai shakespearian înțeles cu putință.