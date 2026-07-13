Ce este și cum funcționează un aparat de aer condiționat

Aparatul de aer condiționat este un echipament specializat, conceput pentru a modifica și controla temperatura, umiditatea și calitatea aerului dintr-un spațiu închis, fie că vorbim despre un apartament, o casă la curte, un birou, un autoturism sau un spațiu comercial, conform Carel.com.

Structura lui are la bază două componente, și anume unitatea exterioară și cea interioară. Prima dintre acestea are în componența ei un compresor, un condensator, un ventilator și un circuit prin care circulă agentul frigorific, denumit în mod obișnuit freon Unitatea din interiorul încăperii integrează la rândul ei un ventilator, precum și un vaporizator, un sistem de filtrare și telecomanda prin care se realizează controlul de la distanță al aparatului.

Funcționarea AC-ului se bazează pe procese fizico-chimice prin care aerul cald este extras din interior, trecut printr-un proces de răcire cu ajutorul agentului frigorific, după care este redirecționat înapoi în încăpere sub formă de aer rece. Elementul-cheie în acest proces de transfer termic este agentul refrigerant. Cu toate acestea, producătorii de aparate de aer condiționat moderne au început să renunțe treptat la acest tip de agent refrigerant, după ce Uniunea Europeană a impus restricții privind utilizarea lui. În mod normal, freonul este depozitat în unitatea exterioară în stare lichidă, însă după ce trece prin vaporizator, este eliberat sub formă de gaz.

Beneficiile utilizării aerului condiționat pe timpul verii

În luna iulie, zonele din sudul țării sunt afectate an de an de valuri de căldură extremă, cu temperaturi care sunt resimțite de corpul uman ca și cum ar fi mai mari de 40˚C. În acest context, tot mai mulți români își folosesc sistemele de climatizare la capacitate maximă pentru a-și menține răcoroase locuințele, locurile de muncă și automobilele. Acesta este și motivul pentru care unele rețele de curent au cedat. Revenind, pe lângă răcirea propriu-zisă, un aparat AC contribuie și la purificarea aerului, reducând cantitatea de particule și de substanțe iritante pe care le poți inhala, ceea ce diminuează riscul apariției afecțiunilor respiratorii și, totodată, crește nivelul general de confort.

Deținerea unui astfel de echipament reprezintă un avantaj real, datorită faptului că poate fi utilizat pe tot parcursul anului, mai ales în zilele toride de vară. Totuși, acest beneficiu se poate transforma foarte ușor într-o problemă dacă nu vei folosi corect și eficient aparatul tău de aer condiționat, cu efecte negative atât asupra sănătății, cât și asupra facturilor la energie.

De ce nu suflă aer rece aparatul de aer condiționat

Nivelul scăzut de agent frigorific este una dintre principalele cauze pentru care aerul eliminat de AC nu este rece. Gazul este inodor și incolor, ceea ce face imposibilă determinarea său fără echipamente și cunoștințe de specialitate. Un indiciu al nivelului scăzut de agent frigorific poate fi prezența gheții pe conductele din apropierea unității exterioare sau în interiorul unității split, componenta interioară care emite aer rece.

Această gheață se formează din cauza temperaturii scăzute a agentului frigorific, ceea ce indică faptul că sistemul nu poate răci mediul din cauză că agentul nu circulă corespunzător. Totuși, problema nu ține doar de gaz, ci există și alte cauze ascunse pentru care aparatul de aer condiționat poate să nu funcționeze corect. De aceea, primul pas este să soliciți intervenția unui tehnician specializat pentru o inspecție completă, care constă în verificarea conductelor pentru identificarea eventualelor defecțiuni, verificarea schimbătorului de căldură, responsabil de transferul termic dintre agentul frigorific și aer și depistarea eventualelor fisuri sau scurgeri ce ar putea compromite performanța aparatului și ar face inutilă o reîncărcare cu gaz, dacă scurgerea persistă. În fine, un alt aspect care nu trebuie neglijat este următorul: dacă aparatul de aer condiționat nu pornește, nu comută la modul solicitat (ex.: dezumidificare) sau dacă întâmpini dificultăți în reglarea temperaturii, problema ar putea fi la fel de simplă precum bateria descărcată a telecomenzii.

Cum știi dacă aparatul de aer condiționat s-a blocat

De cele mai multe ori, când aparatul de aer condiționat intră în modul de blocare, acest lucru este semnalat printr-un indicator luminos sau printr-un semnal sonor specific. Printre cele mai frecvente cauze ale acestei probleme se numără suprasarcina electrică, ce poate afecta placa de circuite internă a aparatului, dar și acumularea de murdărie la nivelul filtrelor din unitatea interioară. Dacă blocajul este cauzat de filtre murdare, soluția este relativ simplă.

Oprește aparatul, demontează filtrele din unitatea interioară și curăță-le temeinic, îndepărtând praful și reziduurile acumulate. Apoi, clătește-le cu apă și lasă-le să se usuce complet la aer înainte de a le monta la loc. Situația este diferită atunci când vorbim despre o suprasarcină electrică, ce poate apărea în urma unei conectări greșite la instalația electrică a locuinței sau ca urmare a unor întreruperi ale furnizării cu curent, notează irsap.com. Această defecțiune nu poate fi remediată pe cont propriu, ci este necesară intervenția unui tehnician specializat în repararea aparatelor de aer condiționat.

De ce nu mai răcește aerul condiționat și ce este de făcut

Aparatul de aer condiționat care nu mai răcește eficient este o problemă frecventă mai ales în lunile călduroase de vară, atunci când solicitarea acestuia este maximă, iar cauzele pot varia de la lipsa agentului frigorific până la filtre înfundate sau probleme tehnice mai complexe. Îți prezentăm cele mai comune cauze pentru care AC-ul nu mai funcționează la parametri optimi, precum și soluțiile potrivite pentru fiecare situație.

1. Filtru de aer murdar sau înfundat

Cauză: Un filtru de aer murdar este cea mai frecventă cauză pentru care un aparat de aer condiționat nu mai răcește. Când filtrul se înfundă cu praf și impurități, restricționează fluxul de aer, blocaj care forțează sistemul de climatizare să funcționeze mai intens, determinând chiar înghețarea serpentinei evaporatorului, care oprește complet procesul de răcire.

Soluție: Verifică și înlocuiește filtrul de aer la fiecare 1-3 luni, în special în perioadele de vârf ale sezonului de răcire. Un filtru curat asigură un flux optim de aer, îmbunătățește calitatea aerului din interior și menține eficiența sistemului.

2. Nivel scăzut de agent frigorific

Cauză: Nivelul scăzut de agent frigorific împiedică aparatul de aer condiționat să absoarbă căldura din interior, ceea ce înseamnă că sistemul nu poate răci eficient. Aceasta este aproape întotdeauna cauzată de o scurgere în sistem, nu de faptul că aparatul „consumă” agentul frigorific.

Soluție: O scurgere de freon necesită intervenția unui tehnician autorizat. Acesta poate localiza și repara defecțiunea, apoi poate reîncărca sistemul la nivelul corect, restabilind puterea de răcire.

3. Serpentina evaporatorului înghețată

Cauză: Serpentina înghețată a evaporatorului blochează procesul de absorbție a aerului cald din încăpere, determinând aparatul să sufle aer cald în loc de rece. Serpentina evaporatorului absoarbe căldura pe măsură ce aerul trece peste ea, iar dacă aceasta îngheață, nu-și mai poate îndeplini funcția. Înghețarea este un simptom al unei alte probleme, precum fluxul de aer deficitar cauzat de un filtru murdar sau de nivelul scăzut al agentului frigorific.

Soluție: Dacă suspectezi o serpentină înghețată, oprește sistemul de aer condiționat pentru a permite dezghețarea completă. Dacă problema reapare, contactează un specialist pentru a diagnostica cauza de fond.

4. Probleme cu termostatul

Cauză: Un termostat setat incorect sau defect nu transmite semnale corespunzătoare către aparatul de aer condiționat, împiedicându-l să inițieze ciclul de răcire. Uneori, problema este la fel de simplă ca o baterie descărcată sau o modificare accidentală a setărilor termostatului.

Soluție: Verifică mai întâi ca termostatul să fie setat pe „răcire” (cool), iar temperatura să fie mai mică decât temperatura actuală din cameră. Dacă tot nu funcționează, este posibil ca unitatea să necesite recalibrare. Trecerea la un termostat inteligent poate oferi, de asemenea, o gestionare mai bună a energiei și o integrare fluidă în locuință.

5. Probleme cu compresorul

Cauză: Un compresor defect nu poate face să circule agentul frigorific, oprind întregul proces de producere a aerului rece. Compresorul este „inima” sistemului de climatizare, iar dacă acesta cedează din cauza unor probleme electrice sau mecanice, sistemul va funcționa fără să răcească.

Soluție: Problemele legate de compresor sunt complexe și necesită diagnosticare și reparație profesională. De aceea, contactează un tehnician pentru a inspecta unitatea și a recomanda cea mai bună soluție pentru această componentă vitală.

6. Probleme electrice

Cauză: Problemele electrice, cum ar fi un disjunctor declanșat sau o siguranță arsă, întrerup alimentarea componentelor interne sau externe ale aparatului, împiedicându-l să sufle aer rece. AC-ul depinde de o alimentare electrică constantă și sigură pentru a funcționa fără probleme.

Soluție: Verifică tabloul electric din locuință pentru a vedea dacă disjunctorul aferent aparatului de aer condiționat s-a declanșat. Dacă da, îl poți reseta o singură dată, iar dacă se declanșează din nou sau suspectezi alte probleme de cablaj, este indicat să apelezi la un tehnician.

7. Unitatea exterioară blocată

Cauză: O unitate exterioară blocată nu poate elibera eficient căldura, forțând sistemul să sufle aer cald în interior. Aceasta are rolul să elibereze în exterior căldura absorbită din interior, iar dacă unitatea este blocată de murdărie, frunze ori vegetație excesivă, eficiența sa scade drastic, aflăm de pe bryant.com.

Soluție: Asigură-te că de jur împrejurul unității exterioare este spațiu de cel puțin 60 cm. Curăță cu grijă lamelele, fără a le îndoi, cu un furtun de grădină pentru a îndepărta murdăria și impuritățile astfel încât să asiguri o funcționare silențioasă.

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