Loredana Groza a publicat atât imagini recente cu ea și Elena, cât și realizate în urmă cu mulți ani, pe vremea când tânăra era doar un copil.

„Astăzi e ziua ta, Elena. Pentru mine, este cea mai importantă zi din an. 14 iulie este ziua în care am trăit cea mai importantă experiență din viață care m-a schimbat pentru totdeauna și mi-a dat cel mai frumos sens: să fiu mamă. Ești cel mai prețios dar și îmi place să cred că tu m-ai ales. Sunt aici pentru tine, necondiționat, și învăț în fiecare zi să fiu mama ta.

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Mă bucur să te văd crescând și devenind un om atât de frumos.Tu mă înveți să iubesc mai profund și să mă bucur de lucrurile simple, să nu judec pe nimeni, și să dăruiesc bucurie tuturor celor care îmi ies în cale! Să fii fericită și mereu ocrotită! Îți mulțumesc că exiști. Te iubesc infinit, Elena mea. Happy birthday, my baby”, a scris Loredana Groza pe contul de socializare.

Elena Boncea a lucrat mult timp ca producător la unul dintre cele mai de success radiouri din țara noastră. Fiica Loredanei Groza preferă să fie cât mai discretă, astfel că are conturile de socializare private. De asemenea, tânăra este pasionată de modă, scrie poezii și citește Shakespeare.

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