Nicușor Dan, noi detalii despre negocierile cu partidele pentru a trece de blocajul politic: „PSD este în opoziție”

Nicușor Dan: „PSD este în opoziție”

Întrebat dacă PSD va trece în opoziție, șeful statului a explicat unde se situează, în viziunea sa, Partidul Social Democrat în ecuația actuală a puterii.

”PSD este în opoziţie. Atâta timp cât nu au miniştri, secretari de stat, prefecţi în structura administrativă, ei sunt în opoziţie. Acum, sunt două paliere. Este palierul formării Guvernului şi aici avem aceste condiţionări. Unii spun că nu vrem să susţinem un guvern în care să nu avem miniştri, alţii spun că nu vrem să susţinem un guvern în care sunt alţi miniştri de la alte partide.

Ăsta este blocajul pe care-l cunoaşteţi şi diferite formule, rotativa şi toate celelalte pe care le ştiţi. De altă parte, avem palierul administrativ-legislativ, cu legile de care depinde PNRR”, a declarat Nicuşor Dan, la Paris.

Președintele, încrezător că problema PNRR-ului va fi rezolvată

Președintele a mai spus și că ”până acum am avut o colaborare, chiar dacă nu toţi au fost la guvernare, acum, discuţiile sunt mai tensionate pe asta”.

Trecând la subiectul PNRR, Nicușor Dan a declarat: ”Dacă vorbim de PNRR, avem un termen 31 august şi sunt convins că o să se ajungă la un consens pe asta”, arătându-se încrezător. Miza este uriașă, deoarece România trebuie să îndeplinească o serie de jaloane stricte pentru a nu pierde fondurile europene.

Întrebat de ce nu desemnează un nou candidat pentru a încerca să scape de blocajul politic, președintele a explicat: „Există dialog informal pe care eu îl am cu partidele, și dialog pe care partidele îl au între ele. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim ministru? Pentru că în momentul de față nu există unul care să strângă majoritatea și atunci nu are rost să facem un exercițiu gratuit”.

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