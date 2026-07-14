Depunerea dosarelor este programată până pe 21 iulie

Perioada de înscriere pentru a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat este cuprinsă între 14 și 21 iulie 2026, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Atât absolvenții care nu au promovat examenul în prima sesiune își pot depune dosarele în acest interval, cât și cei au trecut examenele de corigență înainte de încheierea înscrierilor. Această etapă este obligatorie pentru toți candidații care doresc să susțină probele în sesiunea iulie-august.

Echivalarea competențelor la Bacalaureat 2026

Cei care solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor lingvistice sau digitale trebuie să depună o cerere, însoțită de documentele justificative, la unitatea de învățământ în care funcționează comisia de Bacalaureat, în condițiile prevăzute de metodologia examenului.

Evaluarea competențelor are loc în intervalul 3-7 august 2026, după încheierea perioadei de înscriere. Mai precis, candidații susțin probele de comunicare în limba română, în limba maternă, acolo unde este cazul, de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională și a competențelor digitale.

În perioada 10-13 august au loc probele scrise, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, iar primele rezultate se vor afișa pe 18 august. După soluționarea contestațiilor, notele finale vor fi publicate pe 24 august 2026.

Care sunt documentele necesare pentru înscrierea la Bacalaureat 2026

Cerere-tip de înscriere;

Copie după cartea de identitate;

Copie după certificatul de naștere;

Foaie matricolă (original sau copie legalizată, în funcție de situație);

Fotografii tip buletin;

Adeverință pentru absolvenții din promoțiile anterioare, care atestă situația școlară și probele deja promovate;

Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale (dacă este cazul).

Unde trebuie să fie depuse documentele

În ceea ce privește locul în care se depun documentele, acesta diferă în funcție de categoria din care face parte fiecare candidat. Cei care au participat la prima seisune și susțin din nou una sau mai multe probe, vor transmite dosarul la liceul absolvit, prin intermediul secretariatului unității de învățământ.

Cei care au absolvit în promoțiile anterioare depun dosarele fie la liceul absolvit, fie la unul dintre centrele desemnate de inspectoratul școlar județean sau de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, potrivit organizării stabilite pentru această etapă.

Valoarea taxei de înscriere la Bacalaureat

Candidații care au depășit cele două prezentări gratuite la examenul de bacalaureat trebuie să achite o taxă de înscriere. În ceea ce privește valoarea sa, aceasta diferă anual în funcție de numărul probelor susținute.

În anul 2026, conform Notei privind cuantumul taxelor pentru susținerea examenelor naționale în anul școlar 2025-2026, transmisă de Ministerul Educației și Cercetării inspectoratelor școlare județene, absolvenții care se înscriu la toate probele examenului național de bacalaureat vor achita o taxă de 540 de lei.

În situația în care un candidat susține doar una sau mai multe probe scrise, fără a relua întregul examen, suma datorată este de 180 de lei pentru fiecare probă, indiferent dacă este vorba despre prima, a doua sau a treia evaluare scrisă.

Calendarul examenului de Bacalaureat 2026, sesiunea iulie-august

Înscrierea candidaților

14-21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a celor care au promovat examenele de corigență;

Probele de evaluare a competențelor

3-4 august 2026 – Proba A: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

4-5 august 2026 – Proba B: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;

5-6 august 2026 – Proba C: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională;

6-7 august 2026 – Proba D: Evaluarea competențelor digitale.

Probele scrise

10 august 2026 – Proba E.a): Limba și literatura română;

11 august 2026 – Proba E.c): Proba obligatorie a profilului;

12 august 2026 – Proba E.d): Proba la alegere a profilului și specializării;

13 august 2026 – Proba E.b): Limba și literatura maternă.

Afișarea rezultatelor și vizualizarea lucrărilor scrise

18 august 2026 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00); vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00-18.00);

19-20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

20-21 august 2026 – Soluționarea contestațiilor;

24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale.

Rezultatele finale ale examenului național de Bacalaureat 2026 au fost publicate duminică, 12 iulie, pe site-ul oficial, anunță Ministerul Educației. Potrivit acestora, rata de promovare a crescut la 76,9%, cu 2,1% mai mult față de procentul inițial de 74,8% înregistrat înainte de soluționarea contestațiilor. În total, 97.020 de candidați au promovat examenul.