Motocu, patru capete de acuzare

Libertatea a consultat motivarea Judecătoriei Craiova din procesul lui Marian Motocu, precum și hotărârea Judecătoriei Oltenița, pe rolul căreia s-a judecat dosarul lui Eugen Sechila, pentru a vedea cum au reușit cei doi extremiști să-i înduplece pe magistrați.

Deși hotărârile nu sunt definitive (Motocu se va judeca la Curtea de Apel Craiova, iar Sechila – la Tribunalul Călărași), ele prefigurează felul în care judecătorii vor soluționa alte dosare de incitare la ură, precum:

Cel al lui Cătălin Dinulescu, avocatul lui Călin Georgescu judecat după ce a îndemnat lumea să „pună mâna pe ciomege” după decizia CCR de anulare a alegerilor din 24 noiembrie 2024.

Cel al lui Mihai Rapcea, avocatul reținut pentru 24 de ore, apoi pus sub control judiciar, după ce a promovat salutul nazist și pe Corneliu Zelea Codreanu. Rapcea e și el fan al lui Călin Georgescu, iar în trecut a fost avocatul organizației Noua Dreaptă, dar și al Dianei Șoșoacă.

Cel al lui Alexandru Bâlcu, extremistul din Noua Dreaptă care a lipit abțibilduri legionare pe cea mai veche sinagogă din București și care consideră că Legea Vexler este „antiromânească”.

Marian Motocu a fost trimis în judecată pentru patru capete de acuzare referitoare la legislația antiextremism, după ce a publicat 29 de videoclipuri pe platforma de socializare Facebook în cadrul cărora și-a incitat urmăritorii la ură și violență față de evrei, a promovat doctrine antisemite, a utilizat simboluri legionare și a negat Holocaustul.

Potrivit procurorilor, Motocu avea ca scop „racolarea urmăritorilor săi pentru coagularea unui nucleu cu orientare de extremă dreaptă sub cupola unei «mișcări naționale» al cărei lider este, solicitând și primind în acest sens donații financiare de la urmăritorii săi”.

Instanța: „Susținerile lui publice au un scop vădit rasist și incită la ură”

Pe data de 11 mai 2026, Judecătoria Craiova a constatat că faptele lui Marian Motocu constituie infracțiuni:

„Instanța constată că site-ul IncorectPolitic.com conţine materiale care utilizează expresii care ofensează în mod gratuit, nu contribuie la o dezbatere publică capabilă să ducă la un progres al relaţiilor umane, ci din contră, incită la ură pentru a distruge drepturile şi libertăţile general recunoscute într-un stat civilizat.

conţine materiale care utilizează expresii care ofensează în mod gratuit, pentru a distruge drepturile şi libertăţile general recunoscute într-un stat civilizat. Aceste materiale sunt incompatibile cu valorile proclamate şi garantate de instituţiile europene la care România este parte , în consecinţă nu pot fi protejate de dreptul la liberă exprimare.

, în consecinţă nu pot fi protejate de dreptul la liberă exprimare. Articolele, imaginile şi simbolurile reprezintă un discurs de ură şi creează o atmosferă ostilă , fiind încălcat dreptul la demnitate al cetăţenilor români minoritari şi al persoanelor care reprezintă instituţiile statului român şi totodată instigă la ură rasială sau naţională , fapte ce justifică necesitatea ingerinţei statului în libertatea de exprimare.

, fiind încălcat dreptul la demnitate al cetăţenilor români minoritari şi al persoanelor care reprezintă instituţiile statului român şi totodată , fapte ce justifică necesitatea ingerinţei statului în libertatea de exprimare. Deși inculpatul nu se consideră o persoană rasistă în sensul larg al cuvântului, atitudinea promovată prin intermediul blogului pe care îl administrează denotă un dispreț față de evrei , precum și față de diferite instituții publice ale statului.

, precum și față de diferite instituții publice ale statului. Din lecturarea postărilor inculpatului reiese că atitudinea sa de ură și dispreț, de înjosire a evreilor nu a fost un incident izolat , având în vedere consecvența și perioada mare, aspecte care indică contrariul celor susţinute de către inculpat.

, având în vedere consecvența și perioada mare, aspecte care indică contrariul celor susţinute de către inculpat. Apărările inculpatului (Motocu Marian – n.r.) sunt neverosimile. În realitate, susținerile publice ale acestuia au un scop vădit rasist și antisemit , urmărind promovarea unor idei, concepții și doctrine care nu sunt în acord cu valorile constituționale ale României.

În realitate, , urmărind promovarea unor idei, concepții și doctrine care nu sunt în acord cu valorile constituționale ale României. Susținerea acțiunilor sale pe reţele de socializare nu poate justifica atitudinile ostile ale inculpatului față de întreaga comunitate etnică evreiască (interzise expres de legislație atunci când îmbracă forma promovării unor conspirații și a incitării la ură) și nu este de natură a înlătura prohibiția expresă a legii de a promova simboluri cu caracter fascist și legionar, respectiv salutul nazist și simbolurile Mișcării Legionare din România (Garda de Fier).

(interzise expres de legislație atunci când îmbracă forma promovării unor conspirații și a incitării la ură) și nu este de natură a înlătura prohibiția expresă a legii de a promova simboluri cu caracter fascist și legionar, Salutul nazist este expresia publică a ideologiei naziste , care promovează superioritatea rasială, cultul conducătorului, negarea democrației, antisemitism și violență politică, iar Mișcarea Legionară a fost o organizație politică și paramilitară de extremă dreapta din România caracterizată, printre altele, prin antisemitism radical.

, care promovează superioritatea rasială, cultul conducătorului, negarea democrației, antisemitism și violență politică, iar din România caracterizată, printre altele, prin antisemitism radical. Mai mult decât atât, negarea sau minimalizarea Holocaustului reprezintă un abuz al dreptului la liberă exprimare, astfel cum a concluzionat și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în numeroase cauze aflate pe rolul acesteia (…)”, se arată în Hotărârea nr. 1254/2026.

Marian Motocu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Judecătorul: Pedeapsa de un an e suficientă, chiar și fără executare

După ce judecătorul l-a „certat” pe Motocu pe parcursul câtorva paragrafe, atunci când a venit vorba de aplicarea pedepsei, magistratul a constatat că legile care sancționează aceste fapte au suferit modificări în timp, astfel că se aplică principiul legii mai favorabile.

Astfel, deși pentru una dintre infracțiuni Motocu risca în trecut închisoarea de la 3 luni la 5 ani (utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe), instanța a constatat în noua legislație că pedeapsa e de la 3 luni la 3 ani și că sporul e facultativ, așa că a renunțat la aplicarea lui.

În final, judecătorul a apreciat că extremistul e la primul contact cu legea penală și că are loc de muncă, astfel că a preferat să îl condamne la câte 6 luni de închisoare pentru fiecare faptă (minimum prevăzut de lege), în final rezultând o condamnare de un an, cu privire la care a dispus suspendarea executării.

În schimb, judecătorul a preferat să-i interzică lui Marian Motocu dreptul de a utiliza rețelele de socializare:

„În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă (…).

(…). Instanţa va stabili pedeapsa în sarcina inculpatului potrivit dispozițiilor în vigoare la data ultimului act material, respectiv data de 07.12.2024, infracţiunea fiind reţinută în formă continuată, având în vedere că noua modificare prevede o pedeapsă mai mică decât forma anterioară , însă se impune interzicerea unor drepturi, astfel legea mai favorabilă inculpatului este legea actuală, având în vedere că prevede pedepse mai mici.

, însă se impune interzicerea unor drepturi, astfel având în vedere că prevede pedepse mai mici. În ceea ce priveşte nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială a inculpatului, instanţa reţine că acesta are 55 de ani , este necăsătorit, stagiul militar satisfăcut, studii medii, profesia sau ocupaţia: operator alpin, loc de muncă: liber profesionist .

, este necăsătorit, stagiul militar satisfăcut, studii medii, . În favoarea inculpatului se va reține că a cesta este la primul contact cu legea penală pe teritoriul României , potrivit legii române, astfel cum rezultă din fișa de cazier judiciar.

, potrivit legii române, astfel cum rezultă din fișa de cazier judiciar. Pentru infracţiunile de incitare la ură sau discriminare (26 de acte materiale), promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite (29 de acte materiale), utilizarea în public a simbolurilor fasciste , legionare, rasiste sau xenofobe (27 de acte materiale), negarea Holocaustului (19 acte materiale ) a fost reţinută forma continuată, maximumul putând fi majorat cu cel mult 3 ani, majorarea pedepsei este facultativă, şi nu obligatorie, motiv pentru care instanţa nu va face aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. 1 C.p. pentru niciuna dintre infracţiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului. (…)

(26 de acte materiale), (29 de acte materiale), , legionare, rasiste sau xenofobe (27 de acte materiale), (19 acte materiale ) a fost reţinută forma continuată, maximumul putând fi majorat cu cel mult 3 ani, dispoziţiilor art. 36 alin. 1 C.p. Va interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, respectiv interzicerea dreptului de a utiliza rețele de socializare (Facebook, Instagram, TikTok etc.) în scopul realizării de postări, comentarii, aprecieri, distribuiri de imagini/videoclipuri sau texte publice, pentru o perioadă de doi ani.

exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, respectiv în scopul realizării de postări, comentarii, aprecieri, distribuiri de imagini/videoclipuri sau texte publice, pentru o perioadă de doi ani. Va contopi pedepsele indicate , respectiv 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 6 luni închisoare; va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 luni închisoare , la care va adăuga sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse (6 luni) , în final, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de un an închisoare .

, respectiv închisoare, închisoare, închisoare, închisoare; , la care va , în final, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de . Instanţa constată că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor, pedeapsa rezultantă stabilită prin prezenta sentinţă fiind de un an închisoare, inculpatul nu a suferit o condamnare anterioară la pedeapsa închisorii mai mare de un an (altele decât cele prevăzute de art. 42 C. pen.), nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor, executarea pedepsei închisorii în regim de detenție fiind o modalitate mult prea drastică în această situație.

ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor, De asemenea, inculpatul și-a manifestat acordul în sensul de a presta muncă în folosul comunității, astfel încât instanţa are convingerea că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată”, se mai arată în documentul citat.

Instanța „nu poate nega calitatea de artist” a lui Eugen Sechila

Un alt beneficiar al clemenței judecătorilor este Eugen Sechila, judecat pentru confecţionare, vânzare, răspândire şi deţinere în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Sechila a fost trimis în judecată anul trecut, după ce în 2021 a ridicat în comuna Radovanu din județul Călărași o troiță legionară, anume, o cruce care are la bază simbolul gratiilor, un însemn folosit în perioada interbelică de Garda de Fier și Partidul Totul pentru Țară.

Eugen Sechila. Foto: Inquam Photos / George Călin

Pe data de 1 iulie 2026, Judecătoria Oltenița a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei faţă de acesta și i-a dat lui Sechila „un avertisment”.

Similar cu argumentația din dosarul lui Marian Motocu, și judecătorul care a soluționat cauza lui Eugen Sechila a preferat să-l „dojenească”:

„Simbolul Mișcării Legionare (Legiunea Arhanghelului Mihail, Garda de Fier – aceasta din urmă ca ramură paramilitară a organizației politice) este reprezentat de crucea triplă, formată din trei bare verticale și trei orizontale intersectate, o rețea de zăbrele de închisoare ca simbol al martiriului.

(Legiunea Arhanghelului Mihail, Garda de Fier – aceasta din urmă ca ramură paramilitară a organizației politice) Simbolul nu este în mod direct rasist , în sensul că elementele grafice nu conțin în mod direct un mesaj rasist, cum se întâmplă în cazul altor simboluri (spre exemplu, pumnul arian, simbol al supremației albe și al diferențelor pe care adepții ideologiilor de extremă dreapta le consideră a exista între oameni).

, în sensul că elementele grafice nu conțin în mod direct un mesaj rasist, simbol al supremației albe și al diferențelor pe care adepții ideologiilor de extremă dreapta le consideră a exista între oameni). Cu toate că nu este un simbol rasist sau xenofob prin grafica pe care o înfățișează, este un simbol asociat cu rasismul și antisemitismul din cauza contextului în care a fost folosit.

din cauza contextului în care a fost folosit. Mișcarea Legionară este un curent politic interbelic de extremă dreapta , fondată de Corneliu Zelea Codreanu, care a promovat idei ultranaționaliste, antisemite, autoritare.

, fondată de Corneliu Zelea Codreanu, care a promovat idei ultranaționaliste, antisemite, autoritare. Antisemitismul era o caracteristică a Statului Național Legionar (…), fiind o formă de guvernare autoritară în care puterea a fost împărțită între generalul Ion Antonescu și Mișcarea Legionară, în această perioadă fiind executate de către elementele legionare numeroase arestări, asasinate, atât pe motive politice, cât și rasiale, fiind manifestată o ură explicită a exponenților acestei mișcări pentru evrei, pe care numeroase surse istorice o consemnează. Totodată, și ca politică oficială au fost promovate în mod direct măsuri antisemite.

(…), fiind o formă de guvernare autoritară în care puterea a fost împărțită între generalul Ion Antonescu și Mișcarea Legionară, atât pe motive politice, cât și rasiale, fiind manifestată o ură explicită a exponenților acestei mișcări pentru evrei, pe care numeroase surse istorice o consemnează. Analizând astfel figura geometrică de la baza troiţei, instanţa constată că aceasta este identică cu simbolul Mişcării Legionare , apărarea inculpatului privind faptul că ar reprezenta mai multe cruci neputând fi primită, având în vedere geometria perfectă a liniilor verticale şi orizontale care se întrepătrund.

, apărarea inculpatului privind faptul că ar reprezenta mai multe cruci neputând fi primită, având în vedere geometria perfectă a liniilor verticale şi orizontale care se întrepătrund. Mai mult, analizând lucrarea depusă de către inculpat la dosarul cauzei privind simbolurile crucii întreite, instanţa constată că diferitele troiţe realizate de-a lungul timpului au, într-adevăr, simbolul crucii întreite, însă ceea ce le caracterizează pe acestea este inegalitatea liniilor verticale şi orizontale care se întâlnesc şi formează simbolul crucii.

la dosarul cauzei privind simbolurile crucii întreite, care se întâlnesc şi formează simbolul crucii. În ceea ce priveşte cauza de neimputabilitate invocată de inculpat (…), instanţa constată că în cauză nu s-a făcut dovada că această troiţă a fost ridicată în scopul artei , mai mult, din probele administrate rezultând că aceasta a fost ridicată în memoria defunctului (Sechila Pascal, tatăl lui Eugen – n.r.), cu toate că instanţa nu poate nega calitatea de artist a inculpatului.

, mai mult, din probele administrate rezultând că aceasta a fost ridicată în memoria defunctului (Sechila Pascal, tatăl lui Eugen – n.r.), cu toate Pe cale de consecinţă, instanţa constată că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către inculpat.

La dosarul cauzei a fost anexată fișa de cazier privind pe inculpatul (Sechila Eugen – n.r.), din care rezultă că nu este cunoscut cu antecedente penale.

În ceea ce priveşte nivelul de educaţie, vârsta, situaţia familială şi socială a inculpatului (Sechila Eugen – n.r.), se constată că este în vârstă de 49 de ani, fiind căsătorit, studii 12 clase, având ocupaţia de antreprenor/consultant de securitate.

Instanța reține că funcțiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei pot fi realizate numai printr-o justă individualizare a sancțiunii, care să țină seama de persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se schimbe, în sensul adaptării la condițiile socioetice impuse de societate.

În continuare, instanţa reține un grad de pericol social redus al faptei și o periculozitate redusă a inculpatului care, deși a realizat o troiţă având la bază un însemn legionar , despre care chiar inculpatul a recunoscut că avea cunoştinţă că este asociat cu Mişcarea Legionară, intrând în sfera interdicțiilor impuse de OUG 31/2002, totuși, prin modul său de acțiune, a realizat o expunere publică minimă.

, despre care chiar inculpatul a recunoscut că avea cunoştinţă că este asociat cu Mişcarea Legionară, intrând în sfera interdicțiilor impuse de OUG 31/2002, O privire de ansamblu a materialului probatoriu administrat în cauză relevă că sunt îndeplinite în prezenta cauză condiţiile subiective şi obiective prevăzute de art. 80 din Codul penal pentru a se dispune renunţarea la aplicarea pedepsei pentru inculpatul din prezenta cauză”, se arată în Hotărârea nr. 244/2026.

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