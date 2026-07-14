Proprietarul a găsit banii în timp ce făcea curățenie generală

Descoperirea a avut loc la mijlocul lunii iunie 2026, în timpul unei sesiuni de curățenie generală la restaurantul achiziționat de Yiengjuntuek în aprilie 2025, relatează publicația franceză Demotivateur.

Localul fusese închis timp de câteva luni din cauza unui incendiu la o afacere vecină, care provocase o pană de curent extinsă.

În timpul lucrărilor de curățenie, Yiengjuntuek a descoperit 12.000 de dolari (aproximativ 10.500 de euro) ascunși într-un toc de ochelari de soare, într-un dulap din spatele restaurantului.

„Primul lucru la care m-am gândit a fost să găsesc proprietarul de drept”

„Am fost foarte surprins să găsesc această sumă în dulapul din spatele restaurantului meu. Acest mobilier aparținea fostului proprietar”, a declarat el.

„Este o sumă considerabilă. Credeam că în toc sunt doar ochelari de soare, am fost șocat. Primul lucru la care m-am gândit a fost să găsesc proprietarul de drept”.

Cu toate că ar fi putut păstra banii, Yiengjuntuek a ales să facă un gest corect. El a încercat inițial să contacteze fostul proprietar, dar fără succes.

Determinat să își ducă misiunea la bun sfârșit, și-a amintit că ar fi putut salva contactul acestuia sub un alt nume. Perseverența sa a dat roade, iar în cele din urmă a reușit să-l găsească.

Reacția fostului proprietar

Fostul proprietar, care trecea prin probleme grave de sănătate, a fost copleșit de gestul lui Yiengjuntuek și i-a spus că banii „au venit la momentul potrivit”.

„Am simțit că asta este ceea ce trebuie făcut. Când ceva nu îți aparține, trebuie să-l returnezi. Onestitatea și integritatea sunt foarte importante în viață”, a mărturisit bărbatul.

Un alt caz a avut loc în Zagreb, unde Marko a avut parte de o zi neobișnuită după ce, în drum spre casă, a găsit un sul de bancnote chiar lângă un bancomat din centrul orașului. Fără să stea pe gânduri, el a decis să ducă banii la Poliție, gest care i-a adus ulterior o surpriză neașteptată.