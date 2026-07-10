Despre ceaiul de cozi de cireșe

Micile codițe ale cireșelor, pe care de obicei le aruncăm fără să le acordăm prea multă atenție, au fost folosite de foarte multă vreme în medicina tradițională. În multe țări europene, inclusiv în România, ceaiul de cozi de cireșe era unul dintre remediile naturale la care oamenii apelau atunci când aveau probleme urinare ușoare, retenție de apă sau își doreau un efect diuretic.

Astăzi, tot mai multe persoane îl includ în rutina lor datorită reputației sale de diuretic natural. În același timp, cercetătorii au început să studieze mai atent compoziția cozilor de cireșe și efectele pe care acestea le pot avea asupra organismului.

Rezultatele arată că tradiția are și o bază reală, însă și că unele dintre beneficiile promovate în mediul online nu sunt susținute de dovezi solide.

Ce beneficii are ceaiul de cozi de cireșe

Cozile de cireșe reprezintă pedunculii fructului, adică acele mici tulpini verzi care leagă cireșa de ramură. Deși par lipsite de importanță, ele conțin numeroși compuși vegetali importanți.

După recoltarea fructelor, cozile sunt uscate și păstrate pentru prepararea ceaiului. În fitoterapia europeană sunt utilizate atât cozile cireșului dulce (Prunus avium), cât și ale cireșului amar (Prunus cerasus), cele două specii având o compoziție asemănătoare.

Analizele efectuate în ultimii ani au arătat că acestea conțin flavonoide, polifenoli, taninuri, acizi organici și săruri minerale, în special potasiu. Mulți dintre acești compuși sunt cunoscuți pentru proprietățile lor antioxidante și pentru rolul pe care îl pot avea în protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Efect diuretic

Cel mai bine cunoscut și cel mai bine documentat efect al ceaiului de cozi de cireșe este acela de diuretic natural.

Consumul acestui ceai ajută organismul să elimine mai ușor surplusul de apă și o parte dintre produșii rezultați în urma metabolismului.

Din acest motiv, ceaiul este folosit de foarte mult timp pentru susținerea funcționării normale a aparatului urinar. Chiar și Agenția Europeană pentru Medicamente recunoaște utilizarea tradițională a cozilor de cireșe pentru creșterea fluxului urinar și ca adjuvant în disconfortul urinar minor.

Este important însă de înțeles că efectul este unul moderat. Nu vorbim despre un diuretic puternic, comparabil cu medicamentele prescrise de medic, ci despre un remediu natural care poate completa o hidratare corespunzătoare.

Ajută la curățarea rinichilor?

Aceasta este probabil una dintre cele mai întâlnite afirmații despre ceaiul de cozi de cireșe. În realitate, expresia ”curăță rinichii” nu este tocmai un termen medical. Rinichii sănătoși filtrează sângele și elimină permanent produșii de metabolism, fără să aibă nevoie de cure de detoxifiere.

Ceea ce poate face acest ceai este să stimuleze eliminarea urinei. Un flux urinar mai mare poate contribui la o bună funcționare a tractului urinar și poate reduce stagnarea urinei în vezică, însă nu înseamnă că rinichii sunt curățați sau detoxifiați.

Din acest motiv, specialiștii preferă să vorbească despre susținerea funcției urinare și nu despre detoxifierea rinichilor.

Poate fi util în cazul retenției de apă

Multe persoane consumă ceai de cozi de cireșe atunci când observă că se simt mai umflate decât de obicei, mai ales după mese bogate în sare sau după perioade lungi petrecute în picioare.

Datorită efectului său diuretic, este posibil să favorizeze eliminarea unei cantități mai mari de apă din organism, ceea ce poate reduce temporar senzația de umflare.

Totuși, dacă retenția de apă apare frecvent, este severă sau este însoțită de alte simptome, este important să fie identificată cauza. Uneori, edemele pot ascunde afecțiuni ale inimii, rinichilor sau ficatului, iar în aceste situații ceaiul nu reprezintă un tratament.

Este util pentru pietrele la rinichi?

Până în prezent nu există dovezi că ceaiul de cozi de cireșe poate dizolva calculii renali sau îi poate elimina în mod direct. În schimb, prin faptul că stimulează diureza și contribuie la un aport mai mare de lichide, poate ajuta la menținerea unui flux urinar crescut. Acest lucru poate fi util pentru eliminarea unor cristale foarte mici și poate face parte din măsurile recomandate pentru prevenirea anumitor tipuri de calculi.

Dacă există deja pietre la rinichi, tratamentul trebuie stabilit de medic, în funcție de dimensiunea și localizarea acestora.

Ceaiul de cozi de cireșe și infecțiile urinare

Infecțiile urinare produse de bacterii necesită, de cele mai multe ori, tratament cu antibiotice recomandate de medic. Ceaiul nu are efect antibacterian suficient de puternic pentru a înlocui tratamentul.

Cu toate acestea, consumul unei cantități suficiente de lichide și stimularea diurezei pot reprezenta un sprijin în perioada de recuperare, deoarece ajută la golirea mai frecventă a vezicii urinare.

Dacă apar febră, dureri lombare, sânge în urină sau simptomele persistă mai mult de câteva zile, consultul medical este obligatoriu.

O sursă naturală de antioxidanți

Un aspect care i-a interesat în mod special pe cercetători este conținutul ridicat de antioxidanți din cozile de cireșe. Acestea conțin flavonoide și polifenoli, compuși care ajută la neutralizarea radicalilor liberi. Radicalii liberi sunt molecule instabile care, în exces, pot contribui la deteriorarea celulelor și la apariția stresului oxidativ.

Studiile efectuate în laborator arată că extractele din cozi de cireșe au o activitate antioxidantă promițătoare.

Efect antiinflamator

Unele cercetări sugerează că anumiți compuși din cozile de cireșe ar putea avea și proprietăți antiinflamatoare.

Până în prezent însă, majoritatea acestor rezultate provin din studii de laborator sau din experimente pe animale. Din acest motiv, nu se poate afirma că ceaiul tratează inflamațiile din organism. Este un domeniu care continuă să fie studiat, însă sunt necesare cercetări clinice suplimentare.

Ajută la slăbit?

Probabil acesta este unul dintre cele mai răspândite mituri. Ceaiul de cozi de cireșe nu arde grăsimile și nu accelerează metabolismul într-un mod care să ducă la pierderea kilogramelor în plus.

Dacă după câteva zile de consum cântarul indică o greutate puțin mai mică, explicația este simplă, organismul a eliminat mai multă apă, nu mai multă grăsime.

Așadar, poate reduce temporar retenția de lichide, însă nu reprezintă o metodă de slăbit.

Există contraindicații?

În general, ceaiul de cozi de cireșe este bine tolerat de adulții sănătoși atunci când este consumat în cantități obișnuite. Totuși, nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează, deoarece nu există suficiente studii privind siguranța în aceste perioade.

De asemenea, persoanele cu insuficiență renală, insuficiență cardiacă sau alte afecțiuni care necesită restricții privind consumul de lichide ar trebui să discute cu medicul înainte de a utiliza orice produs cu efect diuretic.

Prudență este necesară și în cazul celor care urmează deja tratament cu medicamente diuretice, deoarece efectele se pot cumula.

Nu în ultimul rând, deoarece favorizează eliminarea apei din organism, este important ca pe parcursul zilei să existe un aport suficient de lichide pentru a evita deshidratarea.

Cum se prepară corect ceaiul de cozi de cireșe

Pentru ca ceaiul să păstreze cât mai bine compușii activi din cozile de cireșe, este important ca acestea să fie bine uscate și păstrate într-un loc răcoros și ferit de umiditate. Pot fi folosite atât cozile recoltate și uscate acasă, provenite de la cireșe sănătoase și netratate, cât și cele din produsele comercializate în farmacii și magazinele naturiste.

În mod obișnuit, pentru o cană de aproximativ 200-250 ml de apă se folosesc una până la două lingurițe de cozi de cireșe uscate.

Infuzie de cozi de cireșe

Apa se aduce până aproape de punctul de fierbere, se toarnă peste cozile uscate, iar vasul se acoperă și se lasă la infuzat timp de 10-15 minute. La final, ceaiul se strecoară și poate fi consumat simplu.

Decoctul de cozi de cireșe

A doua metodă, recomandată frecvent de fitoterapeuți, este decoctul. În acest caz, cozile de cireșe se pun direct în apă rece, apoi amestecul se aduce la fierbere și se lasă să fiarbă ușor timp de aproximativ 10 minute. După oprirea focului, ceaiul se mai lasă acoperit încă 5-10 minute înainte de a fi strecurat. Deoarece pedunculii sunt destul de fibroși și lemnoși, decoctul poate extrage o cantitate mai mare de substanțe active decât o simplă infuzie.

În general, ceaiul se consumă de două până la trei ori pe zi, preferabil între mese. Fiind un diuretic ușor, este recomandat să fie băut mai ales în prima parte a zilei sau cel târziu după-amiaza, pentru a evita nevoia frecventă de a urina în timpul nopții.

De asemenea, este important ca, pe durata consumului, organismul să fie bine hidratat. Efectul diuretic al ceaiului favorizează eliminarea unei cantități mai mari de apă, astfel că este indicat să se consume suficiente lichide pe parcursul zilei pentru a menține un echilibru hidric normal.

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