Produsul în cauză, „Gelatelli Îngheţată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăţi de ciocolată (3%) şi pastă de fistic (2%). Bogată în proteine. 500 ml”, ar putea reprezenta un pericol pentru persoanele alergice la caju.

Potrivit unui anunţ publicat marţi pe Facebook de ANSVSA, lotul afectat poartă codul D2W48J25R1, cu termen de valabilitate 24.11.2027, iar furnizorul este Motido GmbH & Co. KG.

„Din cauza unei posibile reacţii alergice în urma consumului, persoanele cu alergie la nucile caju ar trebui să acorde o atenţie deosebită acestei rechemări şi să nu consume produsul afectat”, se arata in comunicat.

Lidl România a retras deja produsul de la rafturi. Clienţii care au achiziţionat îngheţata vizată pot să o returneze în orice magazin Lidl, primind contravaloarea chiar şi fără bon fiscal. Produsele Gelatelli din alte loturi nu sunt afectate.

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