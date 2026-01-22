Cei 300.000 de euro sunt împărţiţi în campanii de câte 10.000 de euro pentru 30 de clienţi. Ce fel de clienţi?

Dio Boacă, Phoenix Media, explică:

„Oferta se adresează clienţilor care nu au avut campanii de publicitate pe ecranele Digital Outdoor în ultimii doi ani”.

De ce face asta?

„Este oferta celor două şanse”, spune Dio Boacă. De ce sunt „două şanse”?

Dio Boacă:

„În primul rând, clienţii au şansa să se promoveze, să îşi facă o campanie şi să descopere Digital Outdoor. În al doilea rând, noi avem şansa să le prezentăm detaliat tot sistemul, cum funcţionează, care sunt posibilităţile, cât este de avansat, softul, cum se lucrează, tot.

Pentru că ei, clienţii, doar acest lucru trebuie să îl facă: să ne accepte la o prezentare! Este singura condiţie!”

Cele 30 de campanii de câte 10.000 de euro se vor derula până în mai şi nu este exclusă o nouă „sesiune” în toamnă.

„Este un demers prin care popularizăm ce înseamnă Digital Outdoor. Şi în mod sigur după campanie vor fi clienţi care vor derula în continuare şi alte campanii”, mai spune Dio Boacă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE