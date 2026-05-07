Parizienii au condus aproape tot meciul grație golului marcat rapid de Ousmane Dembélé în minutul 3, din pasa lui Khvicha Kvaratskhelia, însă bavarezii au restabilit egalitatea în prelungiri prin Harry Kane.

În ciuda golului marcat târziu de atacantul englez, defensiva pariziană a rezistat presiunii finale, securizând biletul pentru marea finală de la Budapesta, unde PSG se va lupta cu Arsenal pentru a-și apăra titlul de regină a Europei.

Bayern Munchen (4-2-3-1): Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, L. Diaz – Kane

Rezerve: Ulreich, Urbig – Kim, Goretzka, Jackson, Davies, Bischof, Ito, Guerreiro, Karl

Antrenor: Vincent Kompany

PSG (4-3-3): Safonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – F. Ruiz, Vitinha, J. Neves – Doue, Dembele – Kvaratshkelia

Rezerve: Vignaud, Laurendon, Marin – Beraldo, Zabarnyi, Ramos, K. Lee, L. Hernandez, Mayulu, D. Fernandez, Barcola, Mbaye

Antrenor: Luis Enrique