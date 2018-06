Cea mai ciudată accidentare de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018: selecționerul englez Southgate și-a rupt umărul în timp ce se bucura!

Fostul fundaș al Albionului s-a ales cu un umăr dislocat în timp ce gesticula cu pumnii prin aer după golul marcat de Harry Kane în prelungiri, în meciul Amglia – Tunisia 2-1.

Tunisia – Anglia 1-2, în grupa G de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. Kane save The Queen! ”Prințul” Harry i-a salvat în prelungiri! | FOTO&VIDEO

”Doctorul mi-a spus clar că a da cu pumnii în aer nu e o soluție”, a spus, amuzat, Southgate.

— Rob Harris (@RobHarris) June 20, 2018