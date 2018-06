”Şeful statului m-a sunat pentru a mă felicita. De asemenea, mi-a cerut să transmite felicitările sale şi restului echipei şi ne-a urat să continuăm la fel”, a spus Cercesov după meciul de la Moscova.

”Nu este decât începutul. Am câştigat cu 5-0, avem trei puncte, dar în acest turneu trebuie să ieşi din grupe. Avem experienţa de la Cupa Confederaţiilor de anul trecut, am câştigat primul meci, dar am fost eliminaţi. Trebuie să depăşim acest moment şi să ne concentrăm asupra meciului următor (cu Egiptul, n. red.). Nu ştim dacă Salah va juca, e o mare necunoscută. Egiptul este totuşi o echipă bună şi fără el, iar cu el cu atât mai mult. Au un antrenor excelent, Hector Cuper”, a mai spus Cercesov.

Fostul portar a precizat că nu ştie toate detaliile despre accidentarea lui Dzagoev, dar aceasta pare a fi una ”gravă”.

”Turneul poate fi încheiat pentru el. Vineri va face examene medicale şi vom anunţa care este situaţia. Vom fi dezamăgiţi dacă verdictul se va confirma, pentru că nu avem mulţi jucători de nivelul său în lot”, a menţionat Cercesov.

Deşi Rusia este cea mai slabă echipă de la turneul final în clasamentul FIFA (locul 70), Cercesov a afirmat: ”Nu am încercat să păcălim pe nimeni. Să fii bun e un lucru, iar să fii într-un moment bun e altceva. Am jucat ca de obicei, dar colegul meu (Juan Antonio Pizzi, selecţionerul Arabiei Saudite) probabil ne-a subestimat”.

Cercesov a motivat şi alegerea inspirată a lui Cerîşev în locul lui Alexei Miranciuk pentru înlocuirea lui Dzagoev: ”A fost poate neaşteptat, dar cunosc forma jucătorilor mei. (…) Mi-a mulţumit prin două goluri. Să nu fiţi surprinşi dacă vor fi şi alte schimbări în echipă la meciul următor”.

Reprezentativa Rusiei a surclasat selecţionata Arabiei Saudite cu scorul de 5-0 (2-0), în primul meci al Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, joi, pe Stadionul Lujniki din Moscova, în Grupa A a competiţiei (14 iunie – 15 iulie).

Ruşii au deschis scorul prin Iuri Gazinski (12), Denis Cerîşev, introdus providenţial de Cercesov, a reuşit o ”dublă” (43, 90+1), Artem Dziuba a marcat la un minut de la intrarea sa pe gazon (71), iar Aleksandr Golovin a închis tabela din lovitură liberă (90+4).

La rândul lui, argentinianul Juan Antonio Pizzi, selecţionerul echipei Arabiei Saudite, a apreciat, joi, într-o conferinţă de presă, că Rusia nu a avut nevoie să se forţeze pentru a câştigat meciul care a deschis Cupa Mondială de fotbal din Rusia.

”Nu ştiu dacă a fost pentru că era primul meci sau pentru că jucam contra echipei gazdă, dar nu am făcut ceea ce am vrut să facem. Rusia nu a trebuit să se forţeze pentru a câştiga. Trebuie să ne trezim şi să uităm acest meci”, a declarat Pizzi, citat de AFP.

Sud-americanul nu se gândeşte că ar putea fi demis după eşecul drastic din meciul de debut: ”Am filosofia mea şi fac ce pot eu mai bine. Sunt situaţii pe care nu le pot controla. Am încredere în munca mea, am încredere în jucătorii mei şi cred cu adevărat că vom juca mai bine în meciul următor. Am văzut construcţii de la care putem lucra. Meciul de azi nu este unul de referinţă. Acum, trebuie să ne pregătim pentru meciul următor. Trebuie să rămânem pozitivi”.

”Cred că am fost pregătiţi pentru meci, ne-am antrenat bine, iar jucătorii au demonstrat că sunt gata să joace la Cupa Mondială. E drept că nu am mai repetat ceea ce făcusem înainte. Bineînţeles că am analizat adversara noastră. Ştiam cum vor juca şi Rusia nu ne-a surprins cu nimic. Cred că evoluţia slabă pe care am avut-o noi explică rezultatul rău, nu evoluţia lor bună. Ei au jucat la fel ca în ultimele şase meciuri. Ştiam forţa lor, dar cred că acel gol rapid primit ne-a surprins, dar eu nu am fost surprins de jocul Rusiei”, a mai comentat Pizzi.