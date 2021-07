Originară din Botoșani, Viviana Sposub a prezentat rubrica meteo de la Observatorul Antenei 1, apoi s-a alăturat Adelei Popescu şi lui Cove la matinalul „Vorbește lumea” în 2019.

Invitată la podcastul „Stai să zic eu” cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, tânăra prezentatoare a povestit cum a ajuns în televiziune.

Eu mereu am fugit de ideea asta de asistentă tv pentru că se crease, așa, o prejudecată care nu mi se părea că mi-ar face mie cinste. Nu-mi plăcea având în vedere că veneam ca șefă de promoție, mă chinuisem în facultate să termin printre primii bursieri și ar fi fost puțin ciudat să trec ca asistentă TV. Am făcut curs de prezentator TV, nu de asistentă, a venit propunerea de la Antena, mie mi se părea foarte bună că era la știri, m-a ajutat, mi-a dat un imbold, iar apoi propunerea a venit de la PRO tv, aceea de a prezenta emisiunea împreună cu Cove și Adela. Mi-am dat demisia de la Antena, eram terminată, obosită.

Frumoasa prezentatoare tv povestește că a avut alte planuri în ceea ce privește cariera.

Toată vara m-am distrat, am terminat facultatea și mi-am dat licența, și nici nu mă mai gândeam că mă voi întoarce în televiziune. Gândul meu era să intru într-o agenție de publicitate, să fiu PR-ul unui artist, voiam să-mi văd de treaba mea. Când am primit propunerea de la PRO tv, am crezut că voi scrie știri din redacție. Dormeam atunci când m-a sunat, am crezut că visez, nu am răspuns (…). Am venit acolo și mi-au spus să prezint emisiunea.”