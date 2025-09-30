Gest disperat al unui bărbat din satul Piatra, comuna argeșeană Stoenești. Acesta a intrat în greva foamei protestând împotriva comasării școlii din localitate. Acolo învățau, până anul acesta, 9 elevi, printre care și copiii săi. Acum, cei mici fac naveta 10 kilometri până la școala din comună. Însă iarna, când microbuzul nu ajunge la ei, copiii ar trebui să meargă pe jos, prin pădure, unde ar putea fi atacați de animalele sălbatice, se plânge părintele.

Geometrie descriptivă. Este o materie care nu se predă în liceele teoretice, dar care se cere la examenul de admitere la Arhitectură. Prin urmare, cine dorește să devină student este obligat să învețe această disciplină de la zero. Și, cum altfel, dacă nu meditându-se? Însă, atenție! Nu cu orice profesor, ci doar cu cei care predau în facultate. Asta, pentru a avea, cât de cât, o șansă să fie admiși.

Alertă în mai multe școli din București și țară! Zilele trecute, unitățile de învățământ au primit un mesaj de amenințare cu moartea la adresa elevilor și a profesorilor. „Voi provoca un adevărat masacru. Abia aștept să vă omor” a transmis autorul pe adresa oficială de e-mail a instituțiilor. Acesta este un tânăr de 17 ani, arestat preventiv pentru amenințare în scop terorist.

Gala premiilor pentru directorii anului 2025, eveniment organizat de Asociația pentru Valori în Educație, își va alege câștigătorii pe 20 octombrie, la Opera Națională din București. Trei directori din învățământul preuniversitar vor fi premiați la categoriile Inovare, Egalitate de Șanse și Antreprenoriat. Cât despre trofeul cel mare, Directorul anului 2025, acesta vine la pachet cu un premiu de 3.500 de euro. Banii vor fi folosiți pentru continuarea proiectelor școlare.

După ce le-a tăiat din burse, Ministerul Educației a decis să mențină stimulentele financiare acordate elevilor care au obținut în acest an media 10 la examenele naționale. Potrivit deciziei, care se află în consultare publică, elevii cu note maxime la Bacalaureat vor primi 5.000 de lei, iar cei cu media 10 la Evaluarea Naţională vor primi 2.000 de lei.

