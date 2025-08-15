Studenții îl acuză pe Ilie Bolojan că-i ignoră și nu vrea să discute despre burse

Organizația a transmis, pe 14 august 2025, o analiză intitulată „Bursele studenților – «povara» statului de 10 ani” către Președintele României, Prim-ministru, Ministrul Educației și partidele aflate la guvernare.

„Reamintim că am înaintat Prim-ministrului României o invitație de a participa la o dezbatere cu liderii studenților din România, la care nu am primit încă niciun răspuns. Considerăm absolut necesar un dialog fundamentat și argumentat în ceea ce privește măsurile adoptate”, precizează ANOSR, într-un comunicat de presă.

Analiza prezentată evidențiază faptul că, în ultimii 10 ani, bursele sociale nu au acoperit niciodată cheltuielile reale de masă și cazare ale studenților, deși legea prevedea acest lucru.

Mai mult, în urma măsurilor de austeritate, „fondul de burse se va înjumătăți față de anul trecut, fără însă a contribui într-o măsură semnificativă la reducerea deficitului, scăderea reprezentând doar 0,2% din valoarea deficitului bugetar înregistrat în anul 2024.”

ANOSR cere „eliminarea măsurilor de austeritate care impactează sistemul de acordare a burselor studențești” și revizuirea modului de calcul al fondului pentru a garanta „sustenabilitatea și predictibilitatea alocării fondului de burse și protecție socială”.

Organizația își reiterează invitația către premier și ministrul Educației pentru „un dialog deschis și fundamentat pe date cu privire la sistemul de burse studențești” și solicită asumarea prioritizării investițiilor în educație.

