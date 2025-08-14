Alianța Studenților din România: „Fondul de burse va scădea cu peste 50%, iar beneficiarii, mai puțini cu 44.000”  

Situația reală a burselor studențești, un dezastru!

În cadrul analizei pot fi identificate date legate de evoluţia fondului de burse alocat instituţiilor de învăţământ superior din fondurile de la bugetul de stat în perioada 2015-2024, nivelul investiţiilor anuale în această componentă a educaţiei în raport cu situaţia economică a statului, fluctuaţia fondului de burse în raport cu numărul de studenţi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi cu modul în care a fost calculat anual fondul de burse, precum şi fluctuaţia numărului de burse prin raportare la numărul de studenţi şi la cuantumul minim al bursei sociale, scrie news.ro. 

Concluziile? Sistemul de burse a fost constant subfinanţat prin raportare la coşul minim de trai al unui student, iar fondul de burse nu a fost deloc majorat în ultimii trei ani. Mai mult, prin aplicarea măsurilor de austeritate, fondul de burse va scădea cu 52,12%, iar numărul de studenţi beneficiari de burse va scădea și el cu peste 44.000.

Studenții acuză decidenții de declarații nefondate și vin cu dovezi

„Scopul analizei este de a atrage atenţia decidenţilor şi a publicului larg cu privire la declaraţiile nefondate care expun evoluţia fondului de burse alocat instituţiilor de învăţământ superior din fonduri de la bugetul de stat ca fiind una spectaculoasă, astfel că prezentăm situaţia reală a burselor studenţilor de-a lungul ultimilor 10 ani, impactul acestuia în economia ţării şi efectele negative ale modificărilor aduse de Guvernul României şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării sistemului de acordare a burselor şi modului de calculare a fondului destinat studenţilor”, arată studenţii într-un comunicat de presă.

Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”
Recomandări
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

„Analiza ilustrează şi 4 scenarii posibile, conturate cu scopul de a surprinde impactul economic al modificărilor raportat la economia statului, în comparaţie cu cel resimţit de către comunitatea de studenţi şi mediul universitar. Aceste scenarii fac referire la modul în care poate evolua în viitor fondul de burse şi protecţie socială, în baza modificărilor aduse modului de calcul a valorii costului standard şi perioadei de acordare pentru alocarea acestuia. Mai mult, am evidenţiat şi evoluţia posibilă a numărului de beneficiari în funcţie de perioada de acordare a burselor şi cuantumul acestora”, precizează ANOSR.

Alianța Studenților din România: „Fondul de burse va scădea cu peste 50%, iar beneficiarii, mai puțini cu 44.000”  

Cele mai importante concluzii ale analizei ANOSR

În urma anlizei efectuate, studenții au tras mai multe concluzii:

  • sistemul de burse a fost constant subfinanţat prin raportare la coşul minim de trai al unui student, calculat fie de CNFIS, fie de ANOSR, fondul alocat în 2024 fiind cu aproape jumătate mai redus faţă de fondul necesar pentru a acorda acelaşi număr de burse în cuantumul minim de 1.588 de lei/lună (reprezentând estimările coşului minim al studentului pentru asigurarea tuturor cheltuielilor de trai).
Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”
Recomandări
Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”
  • fondul de burse va scădea cu 52,12% faţă de valoarea care ar fi trebuit acordată prin alocarea a 10% din salariul minim brut pe o perioadă de 12 luni, date fiind scăderea valorii costului standard la 10% din salariul minim net, precum şi a perioadei de acordare;
  • numărul de studenţi beneficiari de burse va scădea, ca urmare a diminuării fondului de burse, cu peste 44.000;
  • fondul de burse s-a menţinut la acelaşi procent din bugetul general consolidat şi din valoarea PIB în ultimii 3 ani;
  • scăderea fondului de burse provocată de modificarea modului de calcul prin raportarea la salariul minim net, dar şi prin acordarea subvenţiei per student bugetat doar pe perioada desfăşurării activităţilor didactice are un impact bugetar redus prin raportare la valoarea deficitului bugetar, contribuind doar cu 0,2%;
  • niciodată nu a existat cadrul legal care să împiedice studenţii de pe locurile cu taxă să beneficieze de burse – înainte de adoptarea Legii învăţământului superior nr. 199/2023, era în vigoare OUG nr. 133/2000 care prevedea explicit posibilitatea studenţilor de la taxă de a beneficia de burse de la bugetul de stat, iar ulterior s-a inclus în prevederile OME nr. 6463/2023.

Solicitări pentru Guvernul Bolojan

Asigurările date de Donald Trump liderilor europeni și lui Volodimir Zelenski înainte de summitul din Alaska
Recomandări
Asigurările date de Donald Trump liderilor europeni și lui Volodimir Zelenski înainte de summitul din Alaska

Având în vedere conţinutul acestei analize şi concluziile finale, ANOSR solicită Guvernului şi Parlamentului României de urgenţă:

  • revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni);
  • creşterea procentului din salariul minim net din care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut;
  • diversificarea de către universităţi a formelor de sprijin pentru studenţi, din venituri atrase de acestea, inclusiv prin proiecte instituţionale;
  • creşterea contribuţiei din fonduri proprii a instituţiilor de învăţământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, îndeosebi în vederea acoperirii solicitărilor studenţilor eligibili pentru burse sociale.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Anunțul făcut de Bursucu' după ce a lăsat Kanal D pentru Antena 1: „Se plătește mult”. Va fi implicat în mai multe proiecte
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
O nouă taxă marca Bolojan face vâlvă în România. De data aceasta cele mai supărate sunt doamnele și domnișoarele. Ce a anunțat Guvernul
Viva.ro
O nouă taxă marca Bolojan face vâlvă în România. De data aceasta cele mai supărate sunt doamnele și domnișoarele. Ce a anunțat Guvernul
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria prietenei sale, Cristina Țopescu. Ce a transmis public prezentatoarea: „Spune-le celor dragi că...”
Elle.ro
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria prietenei sale, Cristina Țopescu. Ce a transmis public prezentatoarea: „Spune-le celor dragi că...”
gsp
„A fost ceva intens, scurt, extraordinar” » Jurnalista-fotomodel din Kosovo, peripeții în București: „Mai bine o cupă de șampanie ...”
GSP.RO
„A fost ceva intens, scurt, extraordinar” » Jurnalista-fotomodel din Kosovo, peripeții în București: „Mai bine o cupă de șampanie ...”
Se schimbă numele Arenei Naționale? » Companiile care au primit interzis: „Ar aduce atingere populației României!”
GSP.RO
Se schimbă numele Arenei Naționale? » Companiile care au primit interzis: „Ar aduce atingere populației României!”
Parteneri
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Avantaje.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Mii de elevi crescuți de un singur părinte nu vor mai primi bursele sociale în anul școlar 2025-2026
Știri România 12:02
Mii de elevi crescuți de un singur părinte nu vor mai primi bursele sociale în anul școlar 2025-2026
România rămâne în afara categoriei „junk” sau nu? Fitch decide vineri viitorul investitorilor și banilor din țara noastră
Știri România 11:34
România rămâne în afara categoriei „junk” sau nu? Fitch decide vineri viitorul investitorilor și banilor din țara noastră
Parteneri
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
Adevarul.ro
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Destinația de vacanță aleasă de Ilinca Gheorghiu, actrița din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. „Am intrat în mare îmbrăcați și râdeam cu lacrimi”
Stiri Mondene 12:46
Destinația de vacanță aleasă de Ilinca Gheorghiu, actrița din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. „Am intrat în mare îmbrăcați și râdeam cu lacrimi”
Atac la Irinel Columbeanu, după ce Irina, fiica lui, i-a achitat datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei frumoase, a cheltuit cu ele”
Stiri Mondene 12:44
Atac la Irinel Columbeanu, după ce Irina, fiica lui, i-a achitat datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei frumoase, a cheltuit cu ele”
Parteneri
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Elle.ro
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
ObservatorNews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Parteneri
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
GSP.ro
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.ro
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Parteneri
Fotografia emoționantă cu pompierii din Grecia care dorm pe stradă, epuizați după lupta cu incendiile devastatoare
KanalD.ro
Fotografia emoționantă cu pompierii din Grecia care dorm pe stradă, epuizați după lupta cu incendiile devastatoare
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Deținutul de la Penitenciarul Mărgineni a evadat după ce a aflat că iubita l-ar fi înșelat cu un fost coleg de celulă
KanalD.ro
Deținutul de la Penitenciarul Mărgineni a evadat după ce a aflat că iubita l-ar fi înșelat cu un fost coleg de celulă

Politic

Statul a plătit 400 de milioane de euro, după 20.000 de procese ale magistraților. Azi se publică proiectul pentru pensionarea acestora
Politică 12:22
Statul a plătit 400 de milioane de euro, după 20.000 de procese ale magistraților. Azi se publică proiectul pentru pensionarea acestora
Ilie Bolojan avertizează că ar putea demisiona dacă pachetul doi nu e adoptat. A mai făcut o astfel de declarație înainte de primul pachet
Politică 09:55
Ilie Bolojan avertizează că ar putea demisiona dacă pachetul doi nu e adoptat. A mai făcut o astfel de declarație înainte de primul pachet
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
Fanatik.ro
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii